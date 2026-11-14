Исторические фотографии о жизни, для которой в учебниках оставалось мало места

У старой фотографии есть границы, и именно за ними часто начинается самое любопытное. Хочется пройти дальше по улице, узнать, куда смотрит человек, увидеть комнату целиком. Снимок позволяет изучить небольшой кусочек прошлого так подробно, что постепенно начинаешь представлять всё остальное.

В этой подборке исторических кадров можно дать волю такому любопытству. Рассматривать, возвращаться к деталям, читать подписи и снова смотреть на фотографию, уже понимая чуть больше.

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Портрет американского актера и режиссера Пола Ньюмана, 1961 год

Норвежские чревовещатели и их куклы, 1954 г.

Прекрасная Софи Лорен в возрасте 21 года

Сильвестр Сталлоне, 1979 год.

Женщина с ребенком. Япония, конец XIX века.

Тот самый «бочонок» или глубокая плетеная корзина, в которой сидит ребенок - это традиционная японская люлька, которая в зависимости от региона и материала называлась идзико или идзумэ. Это приспособление было незаменимо в сельской местности Японии вплоть до начала XX века и выполняло сразу несколько функций. Пока родители (в основном матери) тяжело трудились на рисовых полях или занимались домашним хозяйством, ребенка сажали внутрь этой корзины. Бока сооружения были достаточно высокими, чтобы малыш не мог самостоятельно выбраться, упасть и травмироваться, пока за ним никто не смотрит.

Открытие первого в мире банкомата, установленного 27 июня 1967 года в отделении банка Barclays в районе Энфилд на севере Лондона.

27 июня 1967 года вошло в мировую историю финансового сектора: в этот день в отделении банка Barclays в районе Энфилд на севере Лондона официально заработал первый в мире действующий банкомат. Устройство получило название DACS (De La Rue Automatic Cash System). Автором концепции стал шотландец Джон Шеперд-Бэррон. Идея пришла к нему, когда он опоздал в банк за наличными и подумал, что автомат по продаже шоколадных батончиков можно переделать под выдачу денег. Реализовала проект британская компания De La Rue.

Актриса Сальма Хайек на премьере фильма «Скорость 2». Кинотеатр Cineplex Odeon, Сенчури-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, 9 июня 1997 года

Три юные танцовщицы. Япония, около 1870 года.

Джонни Депп в 1968 году

Девушки - жительницы острова Маркен, Голландия, между 1890–1900 годами

Универмаг в Токио использует живых манекенщиц для демонстрации новых купальников западного фасона, 5 июня 1950 года

Мэрилин Монро отдыхает в своем доме, Калифорния, 1953 год, фотограф Альфред Эйзенштадт

Знаменитый удар Пеле на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1965 год.

Маленькое Одеяло и Белая Лошадь, южные шайенны, 1873 год

Модель демонстрирует наряд от Dior, 1952 год.

Уроки плавания, 1920-е года

1960 Реклама Кока Колы в Венеции. Рассыпали корм для голубей.

Голландские сборщики картофеля обедают прямо в поле. Нидерланды, близ Гронингена, 1940 год

Урок в школе клоунов, 1969 год

Продавец рыбы, демонстрирующий традиционный английский деликатес - Ярмутские блотеры. Великобритания, 1926 год.

Рыба блотер в Англии - это традиционный английский рыбный деликатес, представляющий собой цельную сельдь холодного копчения. Главная особенность блотера, которая отличает его от других видов копченой рыбы, заключается в том, что сельдь солят и коптят целиком - не потроша и не удаляя голову.

Дети идут в школу в соломенных «бронях», которые должны были защитить их от осколков бомб. Северный Вьетнам, 1969 год.

Послeднее фото великого учeного и изобретателя Николы Теслы. 1942 год.

Британская подлодка 1943.

Самурай 1870.

Верблюжий кавалерист («совар») Британской Индийской армии во время Индийского народного восстания (Сипайского восстания) 1857–1859 годов.

Во время Индийского народного восстания (1857–1859 годов) верблюжья кавалерия сыграла критически важную роль в операциях Британской Индийской армии. Словом «совар» (sowar) в туземной кавалерии называли рядового конного воина (аналог европейского гусара или драгуна).