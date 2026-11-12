Исторические фотографии для тех, кому в учебниках всегда не хватало иллюстраций

Когда-нибудь кто-то точно так же откроет нашу обычную фотографию и примется изучать вещь, на которую мы сегодня даже не посмотрели бы. Фасон куртки. Машину у обочины. Телефон в руке. В этом, пожалуй, и есть удовольствие от старых снимков: можно долго разглядывать то, что для человека с камерой было просто частью его дня.
Монгольская девочка смеётся со своим верблюдом. Девочку зовут Бутедмаа, и ей было всего 5 лет, когда фотограф Хан Чэнли сделал эту фотографию в 2003 году
Принцесса Илеана Румынская, 1920-е годы
Сэмюэл Джексон, Джон Траволта, Брюс Уиллис и Ума Турман на съемках фильма «Криминальное чтиво», 1994 год
Викторианская женщина, которая никогда не стригла волосы, 1860–1900 гг
Мэрилин Монро до того, как стала знаменитой, 1944 год
Двое элегантно одетых джентльменов и их столь же щеголеватая собака в Стокгольме, Швеция, около 1880-х годов