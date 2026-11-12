12 ноября 2026, 22:05

Исторические фотографии для тех, кому в учебниках всегда не хватало иллюстраций

Исторические фотографии для тех, кому в учебниках всегда не хватало иллюстраций

Когда-нибудь кто-то точно так же откроет нашу обычную фотографию и примется изучать вещь, на которую мы сегодня даже не посмотрели бы. Фасон куртки. Машину у обочины. Телефон в руке. В этом, пожалуй, и есть удовольствие от старых снимков: можно долго разглядывать то, что для человека с камерой было просто частью его дня.

Монгольская девочка смеётся со своим верблюдом. Девочку зовут Бутедмаа, и ей было всего 5 лет, когда фотограф Хан Чэнли сделал эту фотографию в 2003 году

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