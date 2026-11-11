20 исторических фото, которые хочется рассматривать дольше обычного

Старые фотографии умеют и могут удивлять. На одних запечатлены привычные бытовые сцены, а на других - страннейшие изобретения, необычные развлечения и модные эксперименты, которые сегодня выглядят довольно забавно. А благодаря колоризации в черно-белые кадры словно вдыхают вторую жизнь: становится легче представить, как выглядела повседневная жизнь несколько десятилетий назад.

Собрали 20 редких снимков из прошлого. Здесь есть и необычный велосипед, и гигантские овощи, и молочники с тележками, и даже демонстрация в поддержку мини-юбок.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Велосипед с необычной конструкцией. Патрик Томас, 73 года, Мидлсекс, 1972 год

Патрик Томас считал, что его конструкция позволяет велосипеду развивать большую скорость благодаря меньшему сопротивлению воздуха. Правда, у необычного транспорта нашлись и критики. Корреспондент Джоан Смит с юмором заметила, что при массовом распространении таких велосипедов у женщин могут возникнуть некоторые неудобства.

2. Девушка с двумя огромными кочанами капусты на сельскохозяйственной выставке. 1922 год

Сельскохозяйственные выставки собирали фермеров, специалистов и любопытных посетителей задолго до появления современных аграрных форумов. На них показывали породистых животных, новые машины и необычные достижения в выращивании урожая. Первая известная официальная выставка такого рода прошла в 1768 году в Эксетере.

3. Модель Барбара Гоален в наряде Нормана Хартнелла на набережной. Лондон, 1951 год

Фотограф Эльсбет Джуда запечатлела модель в эффектном наряде знаменитого дизайнера Нормана Хартнелла. В начале 1950-х мода постепенно отходила от строгих послевоенных ограничений, а элегантные силуэты снова становились частью повседневной жизни.

4. Женщины играют в диаболо, пока мужчины ремонтируют автомобиль. 1908 год

Диаболо - старинная игра с вращающейся катушкой, которой управляют с помощью двух палочек и натянутой между ними веревки. Участники раскручивают игрушку, подбрасывают ее в воздух и ловят обратно. В начале XX века такое развлечение пользовалось популярностью на улицах и в парках, а некоторые трюки требовали немалой ловкости.

5. Пляж в Борнмуте. 1952 год

Пляжная жизнь середины прошлого века: отдыхающие, песок и неспешная атмосфера курортного города. Борнмут давно привлекал туристов своими протяженными пляжами и прогулочными набережными. На снимке запечатлен обычный летний день, который сегодня выглядит почти как кадр из старого кино.

6. Крысоловы Джим Форти и Альф Гринвин со своими собаками и хорьками. Станция Саут-Тоттенхэм, сентябрь 1941 года

В первой половине XX века борьба с крысами была отдельной профессией. Грызуны портили продукты, обитали на складах и свалках, а также распространяли опасные заболевания. Для их уничтожения часто использовали специально обученных собак и хорьков. Некоторые крысоловы даже участвовали в состязаниях, где оценивали скорость и эффективность животных.

7. Прядильные машины. Кент, 1962 год

Фотограф Джон Дрисдейл запечатлел промышленное оборудование на одном из производств. Такие машины десятилетиями оставались основой текстильной промышленности, превращая волокно в нити для будущих тканей.

8. Автомобиль Austin 7 с палаткой-трейлером. 1931 год

Сегодня автодомом или прицепом с палаткой никого не удивить, но в начале 1930-х подобная конструкция выглядела весьма необычно. Компактный Austin 7 превращался в транспорт для небольшого путешествия с ночевкой. Даже тогда находились люди, которые предпочитали проводить отпуск подальше от гостиниц.

9. Сотрудник United Dairies Ltd развозит молоко и продукты на четырехколесной тележке. Лондон, 1930-е годы

Доставка молока прямо к дверям домов когда-то была привычной частью городской жизни. Молочники начинали работу ранним утром, оставляли бутылки у порогов, а пустую тару забирали для повторного использования. У многих покупателей годами был один и тот же поставщик, который хорошо знал свой маршрут и местных жителей.

10. Девушка загорает на пляже. Маргит, 1959 год

На снимке - 18-летняя Анн Мальмквист из шведского города Карлсхамна. Она приехала на месяц, чтобы улучшить знание английского языка, а заодно успела отдохнуть на побережье. Фотограф Бела Зола сохранил один из тех беззаботных летних моментов, которые спустя десятилетия приобретают особое очарование.

11. Дети на велосипеде с коляской. Баллатер, Абердиншир, 1931 год

Велосипеды с дополнительными сиденьями и колясками были одним из способов передвижения для семей, у которых не было автомобиля. Этот снимок напоминает, насколько изобретательно люди подходили к обычным бытовым задачам.

12. Члены модельного яхт-клуба Саутси готовят лодки к новому сезону. 1936 год

На фотографии, сделанной Э. Филлипсом, участники клуба занимаются подготовкой своих моделей яхт. Для них это было серьезное увлечение: миниатюрные лодки требовали ухода, настройки и умения управлять ими на воде.

13. Мужчины выгружают солому с барж на берег Темзы. Лондон, 1938 год

Еще до того, как грузовые автомобили окончательно изменили городскую логистику, реки оставались важными транспортными путями. По Темзе перевозили самые разные товары, а разгрузка барж требовала немало физической силы. На снимке - один из обычных рабочих дней на реке.

14. Маленькая Гвен Беарн тащит сани, нагруженные снежками. Хэмпстед-Хит, Лондон, 1931 год

Зимние забавы не слишком изменились за последние сто лет. Маленькая Гвен собрала целый запас снежков и теперь везет его на санках. Кажется, впереди у нее еще немало планов.

15. Лондон, 1954 год

Фотограф Сесил Битон запечатлел городскую жизнь середины 1950-х. В этих кадрах особенно интересно рассматривать детали: одежду прохожих, архитектуру, транспорт и привычки людей. Именно такие мелочи помогают почувствовать атмосферу ушедшей эпохи.

16. Экспортная «Лада» на Вестминстерском мосту. Лондон, 1977 год

В 1970-е советские автомобили активно продавались за рубежом. Под названием Lada их можно было встретить в десятках стран, в том числе на европейских дорогах. Покупателей привлекали сравнительно низкая стоимость и простота обслуживания. Для многих семей такая машина становилась доступной альтернативой более дорогим моделям местного производства.

За границей автомобили продавали под названием Lada: слово «Жигули» иностранцам было сложнее произносить. Среди экспортных моделей особенно известными стали ВАЗ-2101, ВАЗ-2105 и «Нива». Однако к концу 1990-х спрос начал снижаться: советские машины уже заметно уступали конкурентам по комфорту, безопасности и экологическим требованиям.

17. Детство в трущобах Глазго. Шотландия, 1970 год

Фотограф Гарольд Чапман запечатлел детство в бедных городских кварталах. За такими снимками стоит повседневная жизнь, которую редко показывали на туристических открытках. Совсем другая сторона города.

18. Девушки выходят на улицы с плакатами в поддержку мини-юбок. Лондон, 1966 год

В 1960-е короткие юбки превратились в настоящий символ перемен в моде. Дизайнер Мэри Квант помогла сделать их популярными, хотя консервативная публика далеко не всегда принимала новый стиль. Девушки на фотографии вышли на улицы, чтобы поддержать модный тренд и право самостоятельно выбирать одежду.

19. Женщина с охапкой нарциссов на рынке Ковент-Гарден. Лондон, 1950 год

Фотограф Берт Харди запечатлел женщину с большой охапкой весенних цветов. Рынок Ковент-Гарден в те годы был одним из главных мест торговли цветами. Нарциссы в руках прохожей добавляют этому городскому кадру немного весеннего настроения.

20. Человек-оркестр. Кент, 1953 год

Этот снимок завершает подборку. Человек-оркестр - артист, который одновременно играет на нескольких инструментах, используя руки, ноги и даже движения головы. Подобные уличные музыканты всегда привлекали внимание прохожих: одно выступление заменяло целый небольшой ансамбль.