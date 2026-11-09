Первые фотографии изобретений, без которых сегодня трудно представить жизнь

У каждого из этих изобретений была своя история. Одни появились благодаря научному любопытству, другие стали результатом смелых экспериментов, а некоторые изменили целые отрасли совершенно неожиданно.

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Первый мотоцикл: деревянный предок современных байков (1885 год)

В 1885 году немецкие инженеры Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах представили Reitwagen, что переводится с немецкого как «едущая машина». Конструкция больше напоминала деревянный велосипед с небольшими дополнительными колёсами, но внутри уже находился бензиновый двигатель. Машина могла разгоняться примерно до 12 км/ч.

Для своего времени это была настоящая техническая новинка. Именно Reitwagen вошёл в историю как один из первых мотоциклов с двигателем внутреннего сгорания.

Первая цифровая камера: почти 4 кг ради одного снимка (1975 год)

Сегодня цифровая фотография помещается в кармане, а в 1975 году для неё требовалось устройство весом около 4 кг. Инженер компании Kodak Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры, использовав полупроводниковую матрицу CCD, которая преобразовывала свет в электрические сигналы.

Устройство больше напоминало лабораторный прибор, чем фотоаппарат. Оно могло делать цифровые снимки и сохранять их в памяти. Тогда мало кто представлял, насколько сильно эта разработка изменит фотографию.

Первый мотель: ночлег для автомобилистов (1925 год)

В 1925 году архитектор Артур Хайнеман построил в калифорнийском городе Сан-Луис-Обиспо Motel INN. Именно с этим заведением связывают появление слова «мотель», образованного от английских motor (автомобиль) и hotel (гостиница).

Ночлег обходился всего в 1,25 доллара. В пересчёте на современные деньги это примерно 20 долларов. Хайнеман не стал патентовать название, и вскоре оно превратилось в привычное обозначение гостиниц для автомобилистов.

Компьютерная мышь: деревянная коробочка с колёсиками (1964 год)

Первую компьютерную мышь инженер Дуглас Энгельбарт создал в 1964 году. Она представляла собой небольшую деревянную коробку с двумя металлическими колёсиками, которые позволяли перемещать курсор по экрану в разных направлениях.

В 1970 году конструкцию доработали, добавив кнопку. Сегодня мышь кажется совершенно обычным устройством, но в момент появления далеко не все верили, что она приживётся.

Первая обложка музыкального альбома: конец эпохи коричневых конвертов (1938 год)

До 1938 года музыкальные пластинки обычно продавались в простых коричневых бумажных конвертах. Всё изменил 23-летний дизайнер Алекс Штайнвайс, предложивший оформлять их яркими иллюстрированными обложками.

Одной из первых стала обложка альбома Smash Song Hits by Rodgers and Hart. Идея оказалась настолько удачной, что постепенно превратила оформление музыкальных пластинок в самостоятельное направление дизайна.

Первый роман: японская история, которой почти тысяча лет (1007 год)

«Повесть о Гэндзи» японской писательницы Мурасаки Сикибу часто называют первым психологическим романом в истории литературы. Произведение создавалось в начале XI века, а его сюжет охватывает примерно 75 лет жизни главного героя - сына японского императора.

В книге появляются сотни персонажей, а за историей любовных отношений постепенно раскрывается жизнь японского императорского двора. Это не просто старинная история о чувствах, а подробная картина общества, существовавшего почти тысячу лет назад.

Первый сайт: несколько строк, с которых начался интернет (1990 год)

В 1990 году британский учёный Тим Бернерс-Ли создал первую веб-страницу в лаборатории CERN. Она находилась по адресу info.cern.ch и рассказывала о проекте Всемирной паутины (WWW).

Никаких красочных баннеров, фотографий и сложного оформления. Первая страница содержала несколько строк текста и ссылки, объяснявшие, как работает новая система обмена информацией. С этого скромного начала вырос интернет, которым сегодня пользуются миллиарды людей.

Первый рентгеновский снимок: рука с обручальным кольцом (1895 год)

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл неизвестное ранее излучение, способное проходить сквозь некоторые материалы. Первым знаменитым рентгеновским снимком стала рука его жены Берты. На изображении отчётливо просматривались кости и обручальное кольцо.

Открытие произвело настоящий переворот в медицине. Врачи получили возможность заглядывать внутрь человеческого тела без хирургического вмешательства.

Первый небоскрёб: здание, которое изменило архитектуру (1885 год)

В 1885 году в Чикаго завершили строительство Home Insurance Building - здания, которое часто называют первым небоскрёбом. Оно насчитывало 10 этажей, а его главной особенностью стал несущий металлический каркас.

Для архитектуры того времени это был серьёзный шаг вперёд. Новая конструкция позволяла строить здания выше и не полагаться исключительно на массивные несущие стены. Сам небоскрёб простоял до 1931 года, после чего его снесли.

Первый концепт-кар: автомобиль из будущего (1938 год)

В 1938 году дизайнер Харли Эрл представил Buick Y-Job - автомобиль, который считается первым концепт-каром в истории. Он заметно отличался от привычных машин того времени: получил скрытые фары, обтекаемый кузов и большое количество хромированных деталей.

В массовое производство модель не пошла. Зато её дизайнерские решения повлияли на облик автомобилей следующих десятилетий. По сути, Buick Y-Job показал, что автомобиль может быть не просто средством передвижения, но и площадкой для экспериментов с дизайном.

Первый кроссворд: газетная головоломка на Рождество (1913 год)

В декабре 1913 года редактор газеты New York World Артур Уинн опубликовал головоломку, которую считают первым современным кроссвордом. Она появилась в рождественском выпуске издания и представляла собой сетку с пустыми клетками, которые требовалось заполнить словами по подсказкам.

Поначалу это было всего лишь газетное развлечение. Однако читателям идея понравилась, и вскоре кроссворды стали появляться в изданиях по всему миру.

Первый микропроцессор: 2300 транзисторов, изменивших вычислительную технику (1971 год)

В 1971 году компания Intel представила Intel 4004 - первый коммерчески доступный микропроцессор на одном кристалле. Он содержал около 2300 транзисторов и работал на частоте 740 кГц.

По нынешним меркам характеристики выглядят скромно. Современные процессоры располагают миллиардами транзисторов и работают на частотах в несколько гигагерц. Но именно такие разработки заложили основу для появления персональных компьютеров и множества других электронных устройств.

Первый журнал: издание, которому мы обязаны знакомым словом (1731 год)

В 1731 году британский редактор Эдвард Кейв запустил The Gentleman’s Magazine. Это издание часто называют первым журналом современного типа. Именно с ним связывают популяризацию английского слова magazine в значении «журнал».

Любопытно, что изначально это слово использовали в значении склада или хранилища, в том числе в военной терминологии. Кейв перенёс его на периодическое издание, которое собирало под одной обложкой материалы на разные темы. Журнал просуществовал почти два столетия и закрылся в 1907 году.

Первая фотография: восемь часов ради одного кадра (1826 год)

В 1826 году французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс сделал снимок, который вошёл в историю под названием «Вид из окна в Ле Гра». Его считают самой ранней сохранившейся фотографией, полученной с помощью камеры-обскуры.

На создание изображения ушло около восьми часов экспозиции. Технология была настолько несовершенной, что для фиксации окружающего пейзажа требовалось очень много времени. Сегодня фотография делается за доли секунды, а тогда один кадр становился результатом многочасового эксперимента.