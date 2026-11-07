Лица и привычки прошлого: фотографии со своей историей

На старых фотографиях внимание часто привлекают подробности: выражение лица, непривычная одежда, обстановка комнаты или случайный прохожий. По ним начинаешь представлять, как люди работали, отдыхали, общались и устраивали свою жизнь. Дата в подписи помогает определить эпоху, а сам снимок даёт возможность немного в ней освоиться.
В этой подборке собраны исторические фотографии с пояснениями. Рассматривайте их вместе с подписями: обстоятельства съёмки порой меняют первое впечатление, а знакомые события становятся интереснее, когда видишь их участников.
Портрет сицилийской девушки с гроздью винограда (1914).
Индийский палач, 1903 год
Центральный вокзал Нью-Йорка, 1929 год. Сегодня такой кадр уже не повторить: соседние здания заслоняют солнце, и его лучи больше не проникают в зал под таким углом.
Джим Моррисон и Памела Курсон, Лос–Анджелес, 1969 год.
Испытание презервативов, 1935 год
Мадонна, 1982 год
Швейцарский психолог и исследователь развития познания Жан Пиаже в своём домашнем кабинете, 1979 год. Один из основоположников конструктивизма, он считал, что человек сам формирует знания о мире, сопоставляя собственные представления с полученным опытом.
Дэвид Боуи, 1972 год.
Джаспер Ньютон Дэниел, создатель виски Jack Daniel’s.
Дженнифер Энистон, 1990-е.
Женщина пристёгивается автомобильным ремнём безопасности раннего образца, 1950-е годы. В США федеральный закон об автомобильной безопасности приняли лишь в 1966 году, а с 1968-го ремни стали обязательным оснащением всех новых легковых автомобилей.
Две женщины сматывают шерстяную пряжу в клубки. Северный Йоркшир, Англия, конец XIX века.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, 1990-е.
Пара северо-американских индейцев, 1912 год.
Бриджит Бардо, 1950-е.
Час пик на станции Синдзюку в Токио: сотрудники заталкивают пассажиров в переполненные вагоны, чтобы можно было закрыть двери. 1968 год.
Джон Леннон и Йоко Оно ждут, пока горничная заправит постель, чтобы продолжить протест против системы. 1969 год.
Сигурни Уивер, 1979 год.
Билл и Хиллари Клинтон в Йельском университете, 1972 год.
Оззи Осборн, 1970-е.
Мила Йовович для британского VOGUE, октябрь 1996 года