7 ноября 2026, 20:35

Лица и привычки прошлого: фотографии со своей историей

Лица и привычки прошлого: фотографии со своей историей

На старых фотографиях внимание часто привлекают подробности: выражение лица, непривычная одежда, обстановка комнаты или случайный прохожий. По ним начинаешь представлять, как люди работали, отдыхали, общались и устраивали свою жизнь. Дата в подписи помогает определить эпоху, а сам снимок даёт возможность немного в ней освоиться.

В этой подборке собраны исторические фотографии с пояснениями. Рассматривайте их вместе с подписями: обстоятельства съёмки порой меняют первое впечатление, а знакомые события становятся интереснее, когда видишь их участников.

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Джим Моррисон и Памела Курсон, Лос–Анджелес, 1969 год.

Испытание презервативов, 1935 год

Мадонна, 1982 год

Швейцарский психолог и исследователь развития познания Жан Пиаже в своём домашнем кабинете, 1979 год. Один из основоположников конструктивизма, он считал, что человек сам формирует знания о мире, сопоставляя собственные представления с полученным опытом.

Дэвид Боуи, 1972 год.

Джаспер Ньютон Дэниел, создатель виски Jack Daniel’s.

Дженнифер Энистон, 1990-е.

Женщина пристёгивается автомобильным ремнём безопасности раннего образца, 1950-е годы. В США федеральный закон об автомобильной безопасности приняли лишь в 1966 году, а с 1968-го ремни стали обязательным оснащением всех новых легковых автомобилей.

Две женщины сматывают шерстяную пряжу в клубки. Северный Йоркшир, Англия, конец XIX века.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, 1990-е.

Пара северо-американских индейцев, 1912 год.

Бриджит Бардо, 1950-е.

Час пик на станции Синдзюку в Токио: сотрудники заталкивают пассажиров в переполненные вагоны, чтобы можно было закрыть двери. 1968 год.

Джон Леннон и Йоко Оно ждут, пока горничная заправит постель, чтобы продолжить протест против системы. 1969 год.

Сигурни Уивер, 1979 год.

Билл и Хиллари Клинтон в Йельском университете, 1972 год.

Оззи Осборн, 1970-е.

Мила Йовович для британского VOGUE, октябрь 1996 года

 

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