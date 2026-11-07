7 ноября 2026, 15:58

Исторические фотографии звёзд кино и музыки, сохранившие атмосферу 90-х

Исторические фотографии звёзд кино и музыки, сохранившие атмосферу 90-х

Время, когда Дженнифер Энистон только начинала покорять телевидение, Брэд Питт снимался в «Бойцовском клубе», а Бритни Спирс становилась кумиром миллионов. Голливуд 90-х сегодня кажется отдельной эпохой со своей модой, атмосферой и правилами. Старые фотографии знаменитостей позволяют увидеть её такой, какой она осталась в памяти поклонников.

В этой подборке собраны 16 архивных кадров с актёрами, музыкантами и моделями. Здесь есть неожиданные встречи, журнальные фотосессии и снимки со светских мероприятий. Некоторые из них напоминают о временах, когда будущие звёзды ещё только становились кумирами миллионов.

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Джуд Лоу, 1999 год

Энн Хэтэуэй, 2004 год

Николь Кидман и Кейт Уинслет с поросёнком Бэйбом на церемонии вручения премии «Оскар», 1995 год

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, 1995 год

Эдвард Нортон и Кортни Лав, начало 90-х

Бритни Спирс, 2000 год

Майк Тайсон и Наоми Кэмпбелл, 90-е

Брэд Питт в фотосессии Стивена Кляйна для фильма «Бойцовский клуб», 1999 год

Анджелина Джоли в объективе Макса Вадукула, 1997 год

Памела Андерсон и Томми Ли, 90-е

Сара Джессика Паркер и Крис Нот для журнала Entertainment Weekly, 2000 год

Джулия Робертс для журнала Vogue, 1990 год

Кортни Кокс и Мэттью Перри, 1997 год

Моника Беллуччи, 1996 год

Гэри Олдман и Деми Мур, 1995 год

Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, 1994 год

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