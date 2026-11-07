Исторические фотографии звёзд кино и музыки, сохранившие атмосферу 90-х

Время, когда Дженнифер Энистон только начинала покорять телевидение, Брэд Питт снимался в «Бойцовском клубе», а Бритни Спирс становилась кумиром миллионов. Голливуд 90-х сегодня кажется отдельной эпохой со своей модой, атмосферой и правилами. Старые фотографии знаменитостей позволяют увидеть её такой, какой она осталась в памяти поклонников.
В этой подборке собраны 16 архивных кадров с актёрами, музыкантами и моделями. Здесь есть неожиданные встречи, журнальные фотосессии и снимки со светских мероприятий. Некоторые из них напоминают о временах, когда будущие звёзды ещё только становились кумирами миллионов.