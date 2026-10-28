Время ушло, фотографии остались: архивные кадры, которые трогают за живое

Прошлое мы часто представляем по нескольким знакомым образам. Определённая одежда, строгие лица, узнаваемые события. С этим представлением и начинаем рассматривать исторические фотографии, заранее ожидая увидеть примерно то, что уже знаем.

Тем интереснее остановиться на подробности, которая в привычную картину не укладывается. В этой подборке предлагаем смотреть чуть внимательнее: сравнивать, удивляться и замечать, что кажется нам странным, а что осталось вполне узнаваемым спустя годы.

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Роберт де Ниро, 1950 г.

Последние четыре пары, добравшиеся до финала танцевального марафона в Чикаго, 1930 год

Терезка выросла в концентрационном лагере, после войны жила в интернате для детей с отставанием в развитии. На фото она рисует свой дом

Уэс Андерсон и Оуэн Уилсон на кинофестивале «Сандэнс», 1993 г.

Алма Хичкок с восковой головой Альфреда в холодильнике, 1972 г.

Вероника Лейк - икона голливудского стиля, от которой во время Второй Мировой сходили с ума сотни тысяч американских солдат. Фото 1941-го года.

Выпускники Кембриджа, 1926 г.

Кристина Агилера, Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг и другие на съемках передачи «Клуб Микки Мауса», 1995 г.

Японские моряки, выстроенные в форме хризантемы (Императорская печать Японии - символ в виде 16-лепестковой хризантемы)

Семейство Гиннесса. США, 1963 г.

Участник группы Kiss Джин Симмонс вместе с фанатами, 1970-е

Ким Кардашьян , 90-е

Попытки сделать клуб «Playboy» предпринимались не раз, но каждый раз что-то шло не так.

Автоматон Эуфония (Euphonia), который мог имитировать человеческую речь путем отсасывания воздух через сифон снабженный пластинами и исскуственным языком - женский голос при этом звучал «странно, призрачно и монотонно», мог исполнить «God Save The Queen» и быть запрограмированным при помощи системы клапанов на произношение любого европейского языка; чудесная машина, повлиявшая, между прочим, на изобретение телефона была созданаа немецким иммигрантом Джозефом Фабером в 1845 году

250-килограммовый водолазный костюм, 1911 г

«Девушка, бросающая камень». П.Пикассо, 1931 г.

Кристи Бринкли и Брук Шилдс, Нью-Йорк, 1987 г.

Цирковая силачка Кэти Сандвина, «Леди Геркулес» держит трёх мужчин в воздухе, ок. 1910 г.

Принцесса Диана ждет первенца, 1982 г

Стиль амepиканских школьниц, 1960-e

Игги Поп, Сиринда Фокс, Дэвид Боуи и Линда Робинсон

Мэрилин Монро в 1946 году.

Синди Кроуфорд и Шакил О’Нил, 1990-е.