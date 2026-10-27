Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Отец-хиппи гуляет с дочерью по Амстердаму, девушка в Париже позирует со своей коллекцией кукол. Между этими снимками почти полвека, но сами занятия нам хорошо знакомы. Люди проводят время с детьми, увлекаются, собирают любимые вещи и позволяют фотографу сохранить этот момент.

В подборке есть и большие события, и такие негромкие сцены, возле которых хочется задержаться. Сначала рассматриваешь одежду, причёски, обстановку, а потом замечаешь, насколько близким может оказаться человек с фотографии, сделанной задолго до твоего рождения.

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Женщина племени Мурси впервые смотрит журнал «Vogue», Эфиопия

Инженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 год. Он участвовал в разработке конструкции первого мобильного телефона.