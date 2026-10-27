Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Отец-хиппи гуляет с дочерью по Амстердаму, девушка в Париже позирует со своей коллекцией кукол. Между этими снимками почти полвека, но сами занятия нам хорошо знакомы. Люди проводят время с детьми, увлекаются, собирают любимые вещи и позволяют фотографу сохранить этот момент.
В подборке есть и большие события, и такие негромкие сцены, возле которых хочется задержаться. Сначала рассматриваешь одежду, причёски, обстановку, а потом замечаешь, насколько близким может оказаться человек с фотографии, сделанной задолго до твоего рождения.
Женщина племени Мурси впервые смотрит журнал «Vogue», Эфиопия
Инженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 год. Он участвовал в разработке конструкции первого мобильного телефона.
Дженнифер Энистон, конец 90-х
Портрет принца Артура, первого герцога Коннаутского и Стратернского, 1874 год.
Он был седьмым ребёнком и третьим сыном британской королевы Виктории и принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. Артур стал десятым генерал-губернатором Канады после образования Канадской конфедерации и единственным британским принцем, занимавшим этот пост.
Самый экзотичный лондонский экипаж, 1894 год
Натали Портман и Жан Рено на съёмках фильма «Леон», 1994 год
Восточный Берлин, конец 1980-х годов.
Очередь на премьеру «Звёздных войн», 1977 год.
Немецкий взгляд на то, как будет выглядеть рабочий стол в 2000 году, 1967 год
Концерт Pink Floyd в Венеции, 15 июля 1989 года.
Отец-хиппи гуляет с дочерью по Амстердаму, 1968 год. Фото Тони Риеры.
Главная башня замка Нагоя в Японии, 1877 год.
Её построили в 1612 году, в эпоху Эдо, и впоследствии ремонтировали. Во время Второй мировой войны башня была уничтожена в результате американских авианалётов.