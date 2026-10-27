27 октября 2026, 20:35

Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Отец-хиппи гуляет с дочерью по Амстердаму, девушка в Париже позирует со своей коллекцией кукол. Между этими снимками почти полвека, но сами занятия нам хорошо знакомы. Люди проводят время с детьми, увлекаются, собирают любимые вещи и позволяют фотографу сохранить этот момент.

В подборке есть и большие события, и такие негромкие сцены, возле которых хочется задержаться. Сначала рассматриваешь одежду, причёски, обстановку, а потом замечаешь, насколько близким может оказаться человек с фотографии, сделанной задолго до твоего рождения.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Женщина племени Мурси впервые смотрит журнал «Vogue», Эфиопия

Инженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 год. Он участвовал в разработке конструкции первого мобильного телефона.

Дженнифер Энистон, конец 90-х

Портрет принца Артура, первого герцога Коннаутского и Стратернского, 1874 год.

Он был седьмым ребёнком и третьим сыном британской королевы Виктории и принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. Артур стал десятым генерал-губернатором Канады после образования Канадской конфедерации и единственным британским принцем, занимавшим этот пост.

Самый экзотичный лондонский экипаж, 1894 год

Натали Портман и Жан Рено на съёмках фильма «Леон», 1994 год

Восточный Берлин, конец 1980-х годов.

Очередь на премьеру «Звёздных войн», 1977 год.

Немецкий взгляд на то, как будет выглядеть рабочий стол в 2000 году, 1967 год

Концерт Pink Floyd в Венеции, 15 июля 1989 года.

Отец-хиппи гуляет с дочерью по Амстердаму, 1968 год. Фото Тони Риеры.

Главная башня замка Нагоя в Японии, 1877 год.

Её построили в 1612 году, в эпоху Эдо, и впоследствии ремонтировали. Во время Второй мировой войны башня была уничтожена в результате американских авианалётов.

Рикша везёт пассажирку по китайскому кварталу Лос-Анджелеса, 1940-е годы.

Мужчина на велосипедных коньках, около 1905 года. Почему-то они так и не прижились. Фото: Холл, из коллекции Джорджа Грантема Бейна.

Кристиан Бэйл за компьютером «Amstrad», 1984 год

Девушка позирует со своей коллекцией будуарных кукол. Париж, Франция, 1922 год.

Мэрилин Монро, 1946 год

Овцы на улице Кингсуэй в Лондоне. В 1920-х и 1930-х годах их выпускали пастись в городских парках, чтобы поддерживать газоны в порядке и экономить на стрижке травы.

Иммигрант из Османской империи по прибытии в США, 1912 год.

Анджелина Джоли, 1988 год

 14-летний мальчик по прозвищу «Мальчик Самсон» держит над собой 90-килограммовый мотоцикл и мотоциклиста, 28 мая 1932 года

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Беру рис и литр молока: готовлю турецкий десерт с румяной корочкой
Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Смешные картинки за день и Новый год
Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Весы, Овны, Козероги и Скорпионы в гороскопе на среду 28 октября
Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Тест на счастье: выберите комнатный цветок и узнайте, чего вам не хватает…
Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Шоколадная корочка и нежная середина: этот брауни исчезает со стола первым
Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Ни сторис, ни постов, ни объяснений: какие знаки зодиака переживают боль в…
Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

17 зданий, которые выглядят так, будто архитекторы решили нарушить все…
Большие события и маленькие радости в подборке редких исторических фотографий

Тест на главный источник счастья: какие тапочки вы бы надели, если бы…