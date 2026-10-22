Исторические фотографии интересно рассматривать по частям. Сначала внимание привлекает сам сюжет, потом замечаешь выражение лица, странную деталь одежды или что-то на заднем плане. И вот уже возвращаешься к снимку, который секунду назад собирался пролистнуть.
В этой подборке предлагаем немного задержаться в прошлом. Присмотритесь к деталям: многое из того, что сегодня вызывает вопросы или улыбку, для людей того времени было совершенно обыденным.
Джулия Робертс и Кифер Сазерленд, 1990 год.
Жeнщины и cтyл в зaкусочной, 1950 гoд.
Джонни Депп и Мэттью Перри, 1987 год
Beлоcипеды для eзды по желeзнодopoжным путям. CШA, 1910 гoд.
Nirvana, 1993 год.
Матрасы в качестве пуленепробиваемого жилета на рекрутах береговой охраны США, 1917 год.
Джиа Мари Каранджи (29 января 1960 г. - 18 ноября 1986 г., 26 лет) - американская модель, одна из первых супермоделей в мире.
Первая девушка в Америке, умершая от СПИДа.
История Джии Каранджи легла в основу фильма «Джиа» c Анджелиной Джоли в главной роли