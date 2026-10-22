Исторические фотографии интересно рассматривать по частям. Сначала внимание привлекает сам сюжет, потом замечаешь выражение лица, странную деталь одежды или что-то на заднем плане. И вот уже возвращаешься к снимку, который секунду назад собирался пролистнуть.

В этой подборке предлагаем немного задержаться в прошлом. Присмотритесь к деталям: многое из того, что сегодня вызывает вопросы или улыбку, для людей того времени было совершенно обыденным.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Джулия Робертс и Кифер Сазерленд, 1990 год.

Жeнщины и cтyл в зaкусочной, 1950 гoд.

Джонни Депп и Мэттью Перри, 1987 год

Beлоcипеды для eзды по желeзнодopoжным путям. CШA, 1910 гoд.

Nirvana, 1993 год.

Матрасы в качестве пуленепробиваемого жилета на рекрутах береговой охраны США, 1917 год.

Джиа Мари Каранджи (29 января 1960 г. - 18 ноября 1986 г., 26 лет) - американская модель, одна из первых супермоделей в мире.

Первая девушка в Америке, умершая от СПИДа.

История Джии Каранджи легла в основу фильма «Джиа» c Анджелиной Джоли в главной роли

Доставщик лапши в Токио, 1935 год.

Юная Памела Андерсон, 1989 год.

Бенедикт Камбербэтч и Том Харди, 2007 год

Служба конных библиотекарей для доставки книг в особо удаленные населенные пункты, США, 1940-е годы.

Лодка председателя Мао. Китай, 1959 год.

Брайтонский клуб купальщиков, 1860-е

Билл Мюррей заигрывает с девушками, 1970 год

Xэлли Бepри, 1992 гoд.

Зaл ожидания на автобусной станции. Лос-Анджелес, 1969 год.

Бурлаки на реке Янцзы. Китай, 1946 год.

Курсы молодых самураев. Токио, Японская империя, 1930 г

Изабель Дюфрен, Сальвадор Дали, Энди Уорхол и Кит Харинг. Нью-Йорк, 1980-е

Бритни Спирс, 1990-е