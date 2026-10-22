22 октября 2026, 22:35

Прошлое в лицах: фотографии людей, для которых наша история была настоящим

Прошлое в лицах: фотографии людей, для которых наша история была настоящим

Исторические фотографии интересно рассматривать по частям. Сначала внимание привлекает сам сюжет, потом замечаешь выражение лица, странную деталь одежды или что-то на заднем плане. И вот уже возвращаешься к снимку, который секунду назад собирался пролистнуть.

В этой подборке предлагаем немного задержаться в прошлом. Присмотритесь к деталям: многое из того, что сегодня вызывает вопросы или улыбку, для людей того времени было совершенно обыденным.

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