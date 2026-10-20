20 октября 2026, 16:28

16 исторических фотографий, от которых учебники истории нервно поправят очки

16 исторических фотографий, от которых учебники истории нервно поправят очки

Старые фотографии умеют удивлять не меньше архивных документов. На них встречаются знаменитости до мировой славы, необычные бытовые приспособления и сцены, которые сегодня трудно представить в повседневной жизни. В этой подборке - 17 кадров из разных десятилетий, от строительства Транссибирской магистрали до съёмок культового сериала.

Микки и Минни Маус, 1936 год

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Безработный водитель угольного грузовика и его жена, которым некуда обратиться, решают продать своих четверых детей. Миссис Люсиль Шалифу стыдливо отворачивается от камеры, а ее дети удивленно смотрят. На верхней ступеньке 6-летняя Лана и 5-летний Рэй. Ниже расположились 4-летний Милтон и 2-летняя Сью Эллен.

Строительство Транссибирской магистрали, 1891 год

Фотография с кастинга Сальмы Хайек, 90-е

Необычная фотография одного из бесстрашных мойщиков окон, работающих на Эмпайр-стейт-билдинг, 1930 год

Марш пленных фашистских солдат на Красной площади, Москва, 17 июля 1944 года

Колоннами по Садовому кольцу и другим улицам столицы прошли 57 600 немецких солдат и офицеров, захваченных в плен войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов.

Серия полароидных снимков агента Даны Скалли (Джиллиан Андерсон), сделанных во время съемок «Секретных материалов», 1994 год

Завод по сборке британских пистолетов-пулемётов STEN, 1942 год

Анджелина Джоли, 90-е

Чарли Чаплин и Уолт Дисней на ипподроме Санта-Анита в Аркадии, Калифорния, 1939 год

Ребёнок в детской клетке, которая была создана для того, чтобы младенцы проводили больше времени на свежем воздухе, 1934 год

Голландская спортсменка получает портрет Адольфа Гитлера в качестве приза, Гаага, Нидерланды, 1941 год

Американская киноактриса Вероника Лейк демонстрирует, что может случиться с женщинами, которые носят длинные волосы во время работы на сверлильном станке, 9 ноября 1943 года

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Три женщины, катающиеся на качелях, Чехословакия, 1967 год

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