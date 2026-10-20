16 исторических фотографий, от которых учебники истории нервно поправят очки

Старые фотографии умеют удивлять не меньше архивных документов. На них встречаются знаменитости до мировой славы, необычные бытовые приспособления и сцены, которые сегодня трудно представить в повседневной жизни. В этой подборке - 17 кадров из разных десятилетий, от строительства Транссибирской магистрали до съёмок культового сериала.
Микки и Минни Маус, 1936 год
Официантка наблюдает, как медвежонок лакомится мёдом в кафе, 1950 год
Большая вывеска «Продается» во дворе дома в Чикаго безмолвно рассказывает трагическую историю мистера и миссис Шалифу, которым грозит выселение из их дома
Безработный водитель угольного грузовика и его жена, которым некуда обратиться, решают продать своих четверых детей. Миссис Люсиль Шалифу стыдливо отворачивается от камеры, а ее дети удивленно смотрят. На верхней ступеньке 6-летняя Лана и 5-летний Рэй. Ниже расположились 4-летний Милтон и 2-летняя Сью Эллен.
Строительство Транссибирской магистрали, 1891 год
Фотография с кастинга Сальмы Хайек, 90-е
Необычная фотография одного из бесстрашных мойщиков окон, работающих на Эмпайр-стейт-билдинг, 1930 год
Марш пленных фашистских солдат на Красной площади, Москва, 17 июля 1944 года
Колоннами по Садовому кольцу и другим улицам столицы прошли 57 600 немецких солдат и офицеров, захваченных в плен войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов.