16 исторических фотографий, от которых учебники истории нервно поправят очки

Раз в день

Раз в день

Официантка наблюдает, как медвежонок лакомится мёдом в кафе, 1950 год

Большая вывеска «Продается» во дворе дома в Чикаго безмолвно рассказывает трагическую историю мистера и миссис Шалифу, которым грозит выселение из их дома

Безработный водитель угольного грузовика и его жена, которым некуда обратиться, решают продать своих четверых детей. Миссис Люсиль Шалифу стыдливо отворачивается от камеры, а ее дети удивленно смотрят. На верхней ступеньке 6-летняя Лана и 5-летний Рэй. Ниже расположились 4-летний Милтон и 2-летняя Сью Эллен.

Строительство Транссибирской магистрали, 1891 год

Фотография с кастинга Сальмы Хайек, 90-е

Необычная фотография одного из бесстрашных мойщиков окон, работающих на Эмпайр-стейт-билдинг, 1930 год

Марш пленных фашистских солдат на Красной площади, Москва, 17 июля 1944 года

Колоннами по Садовому кольцу и другим улицам столицы прошли 57 600 немецких солдат и офицеров, захваченных в плен войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов.

Серия полароидных снимков агента Даны Скалли (Джиллиан Андерсон), сделанных во время съемок «Секретных материалов», 1994 год

Завод по сборке британских пистолетов-пулемётов STEN, 1942 год

Анджелина Джоли, 90-е

Чарли Чаплин и Уолт Дисней на ипподроме Санта-Анита в Аркадии, Калифорния, 1939 год

Ребёнок в детской клетке, которая была создана для того, чтобы младенцы проводили больше времени на свежем воздухе, 1934 год

Голландская спортсменка получает портрет Адольфа Гитлера в качестве приза, Гаага, Нидерланды, 1941 год

Американская киноактриса Вероника Лейк демонстрирует, что может случиться с женщинами, которые носят длинные волосы во время работы на сверлильном станке, 9 ноября 1943 года

Пьяного мужчину кладут в корзину и уносят, Стамбул, 1960-е

Три женщины, катающиеся на качелях, Чехословакия, 1967 год