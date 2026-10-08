Молодые звёзды и причуды прошлого на 22 фотографиях

Клетка для собаки с нефритовыми украшениями многое говорит о том, как баловали питомцев при китайском дворе. Личные вещи Махатмы Ганди производят впечатление своей простотой. Рассматривать такие фотографии рядом особенно любопытно: слишком уж разными были представления их владельцев о достатке и повседневном удобстве.

Среди 22 снимков этого выпуска есть и молодые Том Круз с Шоном Пенном, и публика на концерте Rolling Stones, и история из юности Джакомо Пуччини. От дворцовых привычек до рок-концерта, от знаменитых лиц до вещей, которыми пользовались каждый день, здесь найдётся немало поводов задержаться у фотографии и прочитать подпись.

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Том Круз и Шон Пенн, 1981 год

«Гонки карапузов» были очень популярными в 1940-х годах в США. Сами участники, конечно, вряд ли понимали, что вообще происходит, зато взрослые зрители были вне себя от умиления (даже несмотря на то, что такие гонки, по всей видимости, были самыми медленными в истории)

Роберт МакГи был скальпирован индейцами сиу в 13-летнем возрасте. Фото сделано спустя 25 лет в 1890 г.

Свадьба канатоходцев Bertha Omankowski и Roger Decugis на высоте 20 метров. Франция, Тулуза, 25 мая 1954 года

Арнольд Шварценеггер со своей дочерью Кристиной, 1996 год

В 1951 году Уильям Берроуз устраивал вечеринку для своих друзей. К нему в гости должен был прийти человек, решивший купить у Берроуза пистолет. Покупатель так и не пришел, а Берроуз с женой решили разыграть перед друзьями представление в стиле Вильгельма Телля. Его жена Джоан поставила себе на голову стакан. Берроуз промахнулся и убил ее первым выстрелом

Нефритовая клетка для перевозки королевских собак. Китай, 18 век

Во время концерта «Rolling Stones» на стадионе имени Кеннеди, 17 июня 1978 года

Дорожный знак, указывающий путь в бордель в Помпеях, 79 н.э.

Когда–то на венецианском островке Сан–Микеле был монастырь. Потом тюрьма. А потом пришел Наполеон, запретил венецианцам хоронить кого–либо на населенных островах и велел покойников закапывать здесь. С того момента Сан–Микеле и стал островом мертвых.

А еще на этом кладбище похоронены Стравинский, Дягилев и Бродский

Брэд Питт , 1999г

Агата Кристи, 1898 год

«Поцелуй своего любимого битла» (постер из журнала «16»), 1965 г.

Чучело льва, подаренное шведскому королю Фредерику I.

В 1731 году из Африки был послан убитый лев, чтобы в Швеции из него сделали чучело. К сожалению, плоть животного не выдержала долгой поездки, и до Стокгольма доехала только шкура и кости. Таксидермист, который делал чучело, никогда не видел этого экзотического животного, но очень старался

Вайнона Райдер в фильме «Дракула Брэма Стокера», 1992 г.

Джон Кеннеди с дочерью Кэролайн, 1958 г.

Все личные вещи индийского политика и философа Махатмы Ганди

Робин Уильямс, 1977 г.

Подготовка к балу. Лондон, 1860 г.

Джим Керри и Камерон Диас со своими дублерами Лизой Нанзьеллой и Дино Джорджио на съёмках фильма «Маска» (The Mask), 1994 г.

Когда Джакомо Пуччини был подростком, он продал несколько труб из церковного органа на металлолом, чтобы купить себе табак. А так как он же был церковным органистом, Пуччини перестроил музыку так, чтобы никто не заметил недостающих труб