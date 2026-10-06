Странная мода и смелые идеи на 22 фотографиях прошлого

В 1961 году публике демонстрировали реактивный ранец, а в 1970-м Пьер Карден показывал, как, по его представлению, могли бы одеваться медсёстры. Сегодня особенно любопытно рассматривать такие фотографии: мы уже знаем, какие идеи получили продолжение, а какие остались приметами своего времени.

В подборке 22 снимка, от викторианских нарядов до концерта Pink Floyd на плавучей сцене в Венеции. Здесь можно увидеть технические эксперименты, заглянуть в рабочие кабинеты и познакомиться с неожиданными кулинарными сочетаниями. У каждого кадра своя история, а вместе они показывают, насколько разными были вкусы, привычки и ожидания людей в разные десятилетия.

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Жаклин и Джон Кеннеди, 1953 год.

В 1989 году Pink Floyd выступили на плавучей сцене у площади Сан-Марко в Венеции. Концерт собрал более 200 тысяч зрителей, а его последствия привели к отставке мэра и всего городского совета. По данным властей, публика оставила после себя 300 тонн мусора и 500 кубометров пустых банок и бутылок. Город не позаботился о мобильных туалетах, поэтому зрители мочились на памятники и стены зданий.

Лондонские кочевники, 1877 год. Фото: Джон Томсон.

Софи Лорен на Венецианском кинофестивале, 1955 год.

Демонстрация реактивного ранца на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, 1961 год.

Мэри Уэллс Лоуренс во время презентации в своём кабинете в рекламном агентстве Wells Rich Greene, 1966 год. Соосновательница агентства была одной из немногих женщин на руководящих постах в рекламном бизнесе Мэдисон-авеню. Она стала первой женщиной, возглавившей компанию, чьи акции торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Вся семья на одном скутере Vespa, 1950-е годы.

Пожилой пастух в традиционной тирольской одежде. Инсбрук, Австрия, 1950-е годы. Фото: Эрика Стоун.

«Ветчина с бананами под голландским соусом». Рецепт из издания Contemporary Cooking, 1973 год.

Пассажиры по дороге с работы. Нью-Йорк, вечер 22 ноября 1963 года.

Мечи, использовавшиеся на коронации Фридриха Великого. Американские военные обнаружили их в немецком бункере в конце Второй мировой войны.

Ученицы старшей школы «Корона-дель-Мар». Ньюпорт-Бич, Калифорния, 1969 год.

Картотека отпечатков пальцев ФБР, 1944 год.

Альберт Эйнштейн в пушистых домашних тапочках, 1940-е годы.

Простые радости. Уитеншо, Большой Манчестер, Великобритания, 1944 год.

Сколько человек нужно, чтобы одеть викторианскую даму? Кринолины, каркасы из обручей под пышными юбками, требовали особой осторожности. В середине XIX века такие наряды стали причиной гибели тысяч женщин: юбки загорались, попадали в механизмы и колёса экипажей. Опасность представляли даже сильные порывы ветра и препятствия, за которые могла зацепиться ткань.

Инженер Карен Лидлей за работой с аналоговыми компьютерами в космическом подразделении General Dynamics, 1964 год. Модельер Пьер Карден позирует с моделями в созданной им футуристической форме для медсестёр. Париж, Франция, 1970 год. Машинистка будущего, около 1970 года. Так выглядели уроки макияжа задолго до YouTube. Женщины наносят косметику во время лекции косметолога Манки Рубенштейн. Лос-Анджелес, Калифорния, около 1950 года. Готические сабатоны, латная обувь для защиты ступней. Германия, 1490 год. Фото: Музей обуви Бата, Онтарио. Королева Виктория с принцессами Викторией, Елизаветой и Алисой Гессенскими, 1879 год.