18 исторических фото, которые выглядят как сцены из странного фильма о прошлом

Историю легко представить как череду войн, громких имен и важных дат. Но иногда один случайный кадр рассказывает о прошлом гораздо больше: одежда прохожих, интерьер комнаты, странная прическа, автомобиль или совершенно обычная семейная сцена внезапно возвращают целую эпоху. Особенно интересно рассматривать фотографии, на которых люди просто живут своей жизнью. Они отдыхают, работают, путешествуют, празднуют Рождество или снимаются в телепередачах. В таких деталях прошлое становится удивительно близким.

Перед вами 18 снимков разных лет - от конца XIX века до 1990-х. Некоторые из них забавляют, другие удивляют, а некоторые заставляют ненадолго остановиться.

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1. Девочка и её домашняя жаба

Венис-Бич, Калифорния, 1936 год. Кажется, что в этом снимке нет ничего исторически значимого: девочка позирует рядом со своей необычной домашней любимицей. Но именно такие фотографии и создают ощущение настоящего прошлого. Перед глазами не событие из учебника, а обычный день человека, жившего почти столетие назад.

2. Сергей Супонев на съёмках «Звёздного часа»

10 декабря 1999 года. Сергей Супонев во время работы над популярной телепередачей «Звёздный час». Для зрителей того времени это была привычная часть телевизионной жизни. Сегодня же кадр неожиданно воспринимается как снимок целой эпохи.

3. Рыбак из Кореи

Портрет рыбака, Корея, конец XIX века. Фотография позволяет рассмотреть человека, его одежду и выражение лица гораздо внимательнее, чем это обычно возможно при чтении исторического текста. Снимок кажется почти личным знакомством с человеком из совершенно другой эпохи.

4. Анна Плетнёва в автомобиле

1998 год. Участница второго состава группы «Лицей» Анна Плетнёва в автомобиле. В таких кадрах особенно хорошо считывается атмосфера 1990-х: одежда, прическа, автомобиль и общий стиль фотографии сегодня моментально возвращают в то время.

5. Перелёт продолжительностью 11 дней

Пассажиры на борту рейса Eastern Airlines из Великобритании в Австралию, 1935 год. Перелёт с пересадками занимал 11 дней. Сейчас несколько часов в самолёте уже могут казаться утомительными. На фоне такого путешествия современные перелёты выглядят почти мгновенными.

6. Детство 90-х

Один снимок - и у целого поколения появляется повод вспомнить собственное детство. Такие фотографии ценны именно отсутствием чего-то необычного. Игры, одежда, обстановка и настроение кадра напоминают, насколько быстро привычные вещи становятся частью истории.

7. Молодая женщина начала XX века

Автохромная фотография молодой женщины, приблизительно 1910-е годы. Цвет делает этот снимок особенно любопытным. Благодаря ему человек, живший более ста лет назад, неожиданно перестаёт выглядеть далёкой исторической фигурой.

8. Велосипед-пенни-фартинг и назойливая сестра

Уэст-Уайалонг, Новый Южный Уэльс, около 1900 года. Мужчина едет на велосипеде-пенни-фартинге, а за ним следует его сестра. В кадре есть движение и почти семейная шутка. Именно поэтому фотография воспринимается не как музейный экспонат, а как случайно пойманный момент из жизни семьи.

9. Ольга Дроздова

Актриса Ольга Дроздова, 1996 год. Снимок возвращает в российскую культурную атмосферу 1990-х - ещё до того, как мода, телевидение и фотографии этого периода окончательно стали частью ностальгии.

10. Вечеринка в 1970-х

Фотография с вечеринки 1970-х годов - ещё один пример того, как быстро меняются представления о повседневности. Одежда, прически и обстановка сегодня воспринимаются почти как готовая декорация для фильма о той эпохе. Хотя когда-то это был просто обычный вечер.

11. Плакаты со знаменитостями на Витебском вокзале

Санкт-Петербург, 1992 год. Женщина продаёт плакаты со знаменитостями на перроне Витебского вокзала. Сегодня подобная торговля кажется почти экзотикой. А в начале 1990-х изображения любимых артистов были заметной частью повседневной культуры.

12. Черепахи и немного масла

Лондонский зоопарк, 1930-е годы. Работник полирует панцири черепах маслом. Современный взгляд на такую процедуру наверняка вызовет немало вопросов. Но именно подобные странные и малоизвестные детали делают старые фотографии особенно запоминающимися.

13. Рождество в 1980-е

Рождественский снимок из 1980-х - ещё один маленький фрагмент повседневной жизни, который сегодня воспринимается совершенно иначе. Праздничная обстановка, одежда и детали интерьера сохраняют атмосферу времени лучше многих длинных описаний. Иногда для этого действительно достаточно одного кадра.

14. Леонид Якубович и 100-й выпуск «Поля чудес»

29 сентября 1992 года Леонид Якубович участвует в съёмках 100-го выпуска передачи «Поле чудес» в Первом государственном цирке на Цветном бульваре в Москве. Для телевидения того времени это было заметное событие. Сегодня фотография заодно показывает, каким выглядело популярное развлекательное шоу более трёх десятилетий назад.

15. Ирина Салтыкова и Сергей Бодров

Москва, 1999 год. Ирина Салтыкова и Сергей Бодров на съёмках фильма «Брат 2». Сейчас этот кадр воспринимается особенно необычно из-за того, насколько знакомыми стали люди и сам фильм для нескольких поколений зрителей. Фотография позволяет увидеть их ещё до того, как картина окончательно вошла в историю российского кино.

16. Дональд Трамп на вечеринке Victoria’s Secret

28 апреля 1997 года в Нью-Йорке Дональд Трамп и бельгийская модель Ингрид Сейнхаве посещают вечеринку «Ангелов» Victoria’s Secret. Сегодня многие детали этого снимка воспринимаются через призму уже совсем другой эпохи. А фотография фиксирует момент, когда всё это ещё было частью обычной светской жизни конца 1990-х.

17. Франция после освобождения

Июнь 1944 года, Франция. После освобождения Валоньи женщинам, обвинённым в коллаборационизме, брили головы.

Этот снимок уже не вызывает улыбки. Он показывает другую сторону повседневной истории - жестокость и общественную расправу, которые сопровождали окончание оккупации.

18. Сталин во время государственных похорон

1953 год. Забальзамированное тело Иосифа Сталина во время государственных похорон. Это один из тех кадров, которые невозможно воспринимать просто как любопытную фотографию прошлого. В нём сходятся политика, массовая культура и отношение общества к одной из самых влиятельных фигур советской истории.

Старые фотографии ценны тем, что сохраняют то, что легко теряется за большими историческими событиями. На них остаются не только политики, артисты и известные даты, но и странные привычки, одежда, семейные сцены, работа, развлечения и обычные люди.

Именно из таких мелочей и складывается ощущение настоящей эпохи. Иногда один снимок способен рассказать о прошлом больше, чем несколько страниц учебника.