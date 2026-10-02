Совсем другие: знаменитости и не только на редких архивных снимках

Хорошее архивное фото умеет за несколько секунд разрушить привычный образ знаменитости. Человек, которого мы привыкли видеть серьёзным, вдруг дурачится перед камерой, звезда появляется задолго до славы, а легендарный кадр оказывается совсем не тем, который десятилетиями печатали повсюду.

Мы собрали фотографии, ради которых действительно хочется задержаться: знакомые имена, неожиданные обстоятельства и редкие моменты, которые гораздо лучше рассказывают о своих героях, чем очередной официальный портрет.

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Ловкая Джоди Фостер, 70-е

За кулисами фильма «Сияние», 1980 год

Ума Турман и Михаил Барышников, 1987

Элвис и Присцилла Пресли, 1971 год

Криштиану Роналду 13 лет

Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Брэд Пит, 1996 год

Анджелина Джоли, начало 00-ых

Преподаватель Южно–Калифорнийского университета объясняет студентам физику серфинга, 1970–е.

Павел Дуров в детстве

Кейт Мосс, 1992

Первый сервер Google, 1999 год

Молодая Кэмерон Диаз, 1990 г.

Молодой Том Харди на кухне, 1994

Хью Хефнер, 1977 г

Молод и горяч.Бред Питт, 23 года.

Клаудия Шиффер, 90-ые

Принцесса Диана катается на лыжах в середине девяностых

Отдел напитков, 1980 год, США

Сильвестр Сталлоне в раздевалке Мохаммеда Али перед боем Али против Ларри Холмса, 1980 год.

Справа Джордан Росс Белфорт - настоящий Волк с Уолл-стрит. Канны, 1980-е.

Звукозаписывающая машина (бобинный магнитофон) Marconi-Stille, 1941 год

Йоханн Кристинн Петурссон («Исландский гигант», рост - 2,34 м.) 1950 г.