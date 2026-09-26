Что носили и как отдыхали: любопытная жизнь на старых архивных снимках

Старые фотографии позволяют разглядывать чужие вкусы с безопасного расстояния. Можно удивляться фасонам, оценивать причёски и пытаться понять, почему именно этот наряд считался удачным. Правда, смеяться слишком уверенно рискованно: наши собственные фотографии тоже когда-нибудь будут рассматривать с недоумением.
Мы собрали снимки о том, как люди одевались, отдыхали и старались произвести впечатление задолго до нас. Одни решения до сих пор кажутся красивыми, другие вызывают улыбку, третьи хочется рассмотреть повнимательнее. Особенно интересно замечать, с какой естественностью люди пользовались вещами, которые сегодня нам даже трудно представить в повседневной жизни.
Моника Беллуччи, 1989 год
Учащиеся нью-йоркской школы парикмахеров учатся бритью тренируясь на воздушном шарике, 8 октября 1959 года.
Рональд Рейган, позирующий для класса скульптуры, в Университете Южной Калифорнии. США, 1940 год.
Косметическая деревянная ложка в форме мыши. Египет, 1550-1295 год до н.э.
Шер, 1973 год
Элизабет Тэйлор на съёмках фильма «Гигант», 1956 год.
Антигрипповые маски, 1920-е
Билл Мюррей на похоронах Элвиса, 1977 год
Разносчицы пива на Октоберфесте. Мюнхен, 1928 год.
Клаудия Шиффер, 1987 год.
Палермо. Сицилия, 1947 г.
Мата Хари, 1906 год
Одноколесный мотоцикл Motoruota, 1920 год
Эдит Пиаф. Париж, 1936 год
Чарльз Буковски и Шон Пенн, 1987 год
Мадонна, 1991 год
Молодая супружеская пара. Сеул, 1904 год
Врачи в защитной одежде во время эпидемии оспы в Вроцлаве. Польша, 20 июля 1963 года
Группа лесорубов, только что срубивших огромную Секвойю. Калифорния, 1905 год
Майкл Джексон и Соник. Япония, 1990-е года
Старт велогонки, Нью-Йорк, 1890-е
Шлем-маска римского всадника. Железо и посеребренная бронза. I век н.э.