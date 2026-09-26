26 сентября 2026, 22:05

Что носили и как отдыхали: любопытная жизнь на старых архивных снимках

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Что носили и как отдыхали: любопытная жизнь на старых архивных снимках

Старые фотографии позволяют разглядывать чужие вкусы с безопасного расстояния. Можно удивляться фасонам, оценивать причёски и пытаться понять, почему именно этот наряд считался удачным. Правда, смеяться слишком уверенно рискованно: наши собственные фотографии тоже когда-нибудь будут рассматривать с недоумением.

Мы собрали снимки о том, как люди одевались, отдыхали и старались произвести впечатление задолго до нас. Одни решения до сих пор кажутся красивыми, другие вызывают улыбку, третьи хочется рассмотреть повнимательнее. Особенно интересно замечать, с какой естественностью люди пользовались вещами, которые сегодня нам даже трудно представить в повседневной жизни.

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Косметическая деревянная ложка в форме мыши. Египет, 1550-1295 год до н.э.

Шер, 1973 год

Элизабет Тэйлор на съёмках фильма «Гигант», 1956 год.

Антигрипповые маски, 1920-е

Билл Мюррей на похоронах Элвиса, 1977 год

Разносчицы пива на Октоберфесте. Мюнхен, 1928 год.

Клаудия Шиффер, 1987 год.

Палермо. Сицилия, 1947 г.

Мата Хари, 1906 год

Одноколесный мотоцикл Motoruota, 1920 год

Эдит Пиаф. Париж, 1936 год

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