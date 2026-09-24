Как одевались, отдыхали и удивляли друг друга: занимательная жизнь на снимках прошлого

На старых фотографиях хорошо видно, как быстро меняются наши представления об обыкновенном. Одежда для повседневной прогулки сегодня кажется нарядом для особого случая, привычный уличный транспорт привлекает всеобщее внимание, а по обстановке магазина хочется устроить отдельную экскурсию. Для людей в кадре всё это было знакомой частью жизни.
В этой подборке можно рассмотреть прошлое в подробностях: сравнить вкусы, присмотреться к лицам, заметить давно исчезнувшие вещи. Особенно интересно разглядывать то, чему трудно сразу найти объяснение. Для чего служил этот предмет? Почему так одевались? С таких небольших вопросов часто и начинается настоящее любопытство к истории.
Свадьба Элвиса и Присциллы, 1 мая 1967 г.
Леди и джентльмены приехали искупаться на пляж Нантаскет Бич, штат Массачусетс, 1920-е годы.
Могила Джима Моррисона на кладбище Пер-Лашез. Париж
Сигурни Уивер, 1979 год
За кулисами в кабаре Мулен Руж, Париж, 1924 год.
Кольцо с контейнером для яда. Крышечка открывается, если потянуть за внутренний рычажок (кольцо предварительно нужно было снять). Конец 1800-х гг.
Генри Беренс - самый маленький человек в мире, танцует со своей кошкой, 1956 год.
Леонардо Ди Каприо, 1996 год.
Кошачья симфония. Автор Мориц фон Швинд (1804 - 71 гг.). Исполняется на скрипке
Забастовка работниц фабрики нижнего белья, 1937 год.
Леонард Уайтинг и Оливия Хасси в «Ромео и Джульетте», 1968 г.
Harley Davidson 19F, 1919
Мэрил Стрип и Дастин Хоффман во время 53-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар, 1980 г.
Бронзовый бритвенный станок. Рим, I-II век н.э.
Лив Тайлер, 1995 г.
Дети работающие на заводе во время промышленной революции, Мейкон, Джорджия, 1909 год
Офицер полиции охраняет вход в аптеку во время наводнения в Онтарио, 1974 год
Кортни Кокс, 1980-е
Брюс Ли и баскетболист НБА Карим Абдул-Джаббар во время съемок фильма «Игра смерти», 1978 год
Французский стальной лук и защитная накладка на руку из слоновой кости. XVI век
Эрнест Хемингуэй на площади Сан Марко в Венеции, 1954 год
Цирковые актеры, 1920 г