24 сентября 2026, 22:05

Как одевались, отдыхали и удивляли друг друга: занимательная жизнь на снимках прошлого

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Как одевались, отдыхали и удивляли друг друга: занимательная жизнь на снимках прошлого

На старых фотографиях хорошо видно, как быстро меняются наши представления об обыкновенном. Одежда для повседневной прогулки сегодня кажется нарядом для особого случая, привычный уличный транспорт привлекает всеобщее внимание, а по обстановке магазина хочется устроить отдельную экскурсию. Для людей в кадре всё это было знакомой частью жизни.

В этой подборке можно рассмотреть прошлое в подробностях: сравнить вкусы, присмотреться к лицам, заметить давно исчезнувшие вещи. Особенно интересно разглядывать то, чему трудно сразу найти объяснение. Для чего служил этот предмет? Почему так одевались? С таких небольших вопросов часто и начинается настоящее любопытство к истории.

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Генри Беренс - самый маленький человек в мире, танцует со своей кошкой, 1956 год.

Леонардо Ди Каприо, 1996 год.

Кошачья симфония. Автор Мориц фон Швинд (1804 - 71 гг.). Исполняется на скрипке

Забастовка работниц фабрики нижнего белья, 1937 год.

Леонард Уайтинг и Оливия Хасси в «Ромео и Джульетте», 1968 г.

Harley Davidson 19F, 1919

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Бронзовый бритвенный станок. Рим, I-II век н.э.

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