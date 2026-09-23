Что носили, как выглядели, чем жили: прошлое в подборке ярких исторических фотографий

Старую фотографию интересно рассматривать за пределами главного сюжета. Пока фотограф снимал человека, в кадр попадали витрина, припаркованная машина, чужая сумка, вывеска над входом. Тогда эти подробности вряд ли кого-то удивляли. Сегодня на них можно задержаться дольше, чем на самом портрете.

Мы собрали исторические снимки, на которых есть к чему присмотреться. Здесь важны и люди, и всё, что их окружает: что они носили, как выглядели улицы, какие вещи были частью обычного дня. Попробуйте после первого просмотра увеличить несколько фотографий. Возможно, самую любопытную деталь вы ещё не заметили.

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Великая Депрессия, США, 1930 год.

«Владею тремя профессиями, говорю на трех языках, три года воевал, у меня трое детей, я уже три месяца безработный, и ищу всего одну работу».

Лондонские хиппи, 1960-е.

Мерседес Еллинек, девочка, в честь которой был назван автомобиль, 1900-е.

На парусниках к Фудзияме, 1920 год.

Шакира, 1990-е.

Демонстрация статического электричества, Стэмфорд, 1948 год.

Эминем, 1990-е.

Барак Обама на выпускном с дедушкой и бабушкой, 1979 год.

Брюс Ли, Гонг–Конг, 1960–е.

Rolls-Royce индийского раджи сэра Рагхунанданы Прасады Сикха, 1907 год.

День рождения у гиппопотама, 1957 год.

Чайный сервиз эпохи ар-деко.

Спортивный электромобиль Bertone Blitz, 1990-е.

Маргарет Энн Харви, одна из немногих людей на планете, прожившая три века подряд (18 May 1792 – 4 April 1903).

Девушка с котом, Англия, 1900-е.

Хелена Бонэм Картер, 1989 год.

Билл Мюррей во время съемок фильма «День сурка», 1993 год.

Дождливым вечером, Лос-Анджелес, 1920-е.

Первые тату- салоны, 1928 год.

Заря японского автопрома, 1920 год.

Шахматная фигура из китового уса, Х-ХI век. Ладья. Или слон. Британский музей.

Мэрилин Монро, Лорен Бэколл и Бетти Грейбл, 1953 год.