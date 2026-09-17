Жизнь до нас: исторические фотографии с особой атмосферой

Остаётся надеяться, что будущие историки получат наши фотографии вместе с пояснениями. Без них даже вполне приличную жизнь можно истолковать довольно неожиданно. Особенно если начать с галереи телефона.
С историческими фотографиями мы сами оказываемся в похожем положении. Разглядываем людей, пытаемся понять обстановку, удивляемся тому, что когда-то считалось совершенно обычным. В этой подборке предлагаем немного побыть такими наблюдателями. С любопытством и без уверенности, что мы уже всё знаем о прошлом.
Шэрон Стоун, 1983 год.
Фрэнк Лентини - мужчина, родившийся с тремя ногами.
Юная Анджелина Джоли
The Red Hot Chili Peppers, Нью-Йорк, 1985 год
Твое лицо, когда тебя держит на руках сама Мэрилин Монро
Деми Мур и Брюс Уиллис, 1996 год.
Выставка Казимира Малевича, 1915 год
Федор Махнов, его рост был 285 сантиметров при весе около 182 кг, 1900-е.
Фото со съёмок фильма «Титаник», 1996 год
Помада в оригинальном футляре, 1940-е
Студентка в общежитии за учебой, Массачусетс, 1950-е
Голливудский гример Макс Фактор замеряет “микрометром красоты“ параметры лица актрисы Дороти Вилсон.
Сальма Хайек, 1996 год
Перерыв в первом Супербоуле, США, 1967 год
Мэрилин Монро, 13 июля 1962 года
Мэрилин Мэнсон, 1987 год
Школа на открытом воздухе, Нидерланды, 1957 год.
Ганс Циммер и его синтезатор Moog, 1970 год.
Мод Фили, актриса немого кино, 1910-е
Правильная вечеринка, США, 1941 год.
Вечером 20 мая молодые женщины, члены Республиканской партии Милфорда, штат Коннектикут, решли устроить вечеринку с чисто мужскими удовольствиями - табаком, покером, стриптизом и другими. Они решили попробовать то, чем так регулярно занимаются их мужья, сыновья и братья. За эту ночь девушки выкурили 20 пачек сигарет, 40 порций табака и 30 сигар. Запивали все крепким пуншем.
Самураи, 1800-е.