Жизнь до нас: исторические фотографии с особой атмосферой

Остаётся надеяться, что будущие историки получат наши фотографии вместе с пояснениями. Без них даже вполне приличную жизнь можно истолковать довольно неожиданно. Особенно если начать с галереи телефона.

С историческими фотографиями мы сами оказываемся в похожем положении. Разглядываем людей, пытаемся понять обстановку, удивляемся тому, что когда-то считалось совершенно обычным. В этой подборке предлагаем немного побыть такими наблюдателями. С любопытством и без уверенности, что мы уже всё знаем о прошлом.

Шэрон Стоун, 1983 год.

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Фрэнк Лентини - мужчина, родившийся с тремя ногами.

Юная Анджелина Джоли

The Red Hot Chili Peppers, Нью-Йорк, 1985 год

Твое лицо, когда тебя держит на руках сама Мэрилин Монро

Деми Мур и Брюс Уиллис, 1996 год.

Выставка Казимира Малевича, 1915 год

Федор Махнов, его рост был 285 сантиметров при весе около 182 кг, 1900-е.

Фото со съёмок фильма «Титаник», 1996 год

Помада в оригинальном футляре, 1940-е

Студентка в общежитии за учебой, Массачусетс, 1950-е

Голливудский гример Макс Фактор замеряет “микрометром красоты“ параметры лица актрисы Дороти Вилсон.

Сальма Хайек, 1996 год

Перерыв в первом Супербоуле, США, 1967 год

Мэрилин Монро, 13 июля 1962 года

Мэрилин Мэнсон, 1987 год

Школа на открытом воздухе, Нидерланды, 1957 год.

Ганс Циммер и его синтезатор Moog, 1970 год.

Мод Фили, актриса немого кино, 1910-е

Правильная вечеринка, США, 1941 год.

Вечером 20 мая молодые женщины, члены Республиканской партии Милфорда, штат Коннектикут, решли устроить вечеринку с чисто мужскими удовольствиями - табаком, покером, стриптизом и другими. Они решили попробовать то, чем так регулярно занимаются их мужья, сыновья и братья. За эту ночь девушки выкурили 20 пачек сигарет, 40 порций табака и 30 сигар. Запивали все крепким пуншем.

Самураи, 1800-е.