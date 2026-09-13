13 сентября 2026, 21:05

Исторические фотографии: знакомые лица на незнакомых снимках и не только

Исторические фотографии: знакомые лица на незнакомых снимках и не только

У известных людей есть фотографии, которые мы видели десятки раз. По ним запоминаем лицо, улыбку, даже поворот головы. Поэтому особенно интересно наткнуться на другой, малоизвестный снимок: человек тот же, а впечатление совсем новое. Хочется рассмотреть его внимательнее и узнать, когда и при каких обстоятельствах сделан кадр.

В новом выпуске исторических фотографий таких снимков немало. Компанию знаменитым людям составляют другие любопытные сюжеты разных лет. Здесь можно узнавать лица, замечать подробности и сверяться с подписями. Даже если многое о героях этих кадров вам уже известно, посмотреть на них с непривычной стороны всё равно интересно.

Стив Джобс держит в руках карманный плеер iPod первого поколения, 2001 г.

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Николь Кидман и Том Круз на вручении премиии Оскар, 2000 год

 

Кошка болеет, 1903 год

 

Домашний Дональд Трамп

 

Зрители на концерте Битлз, США, 1964 год

 

Мик Джаггер, 1973 год

 

Тим Карри, 1981 год

 

Французская актриса Милен Демонжо, 1961 год.

 

Портативный виниловый проигрыватель, 1982 год

 

Энтони Хопкинс, 1991 год

 

Девушка из народа апачей, 1899 год

 

Джаред Лето в молодости

 

Курятник где-то в Венгрии, 1978 год

 

Одри Хепберн во время благотворительной поездки в Эфиопию, 1988 год

 

Джон Леннон, Энди Уорхол и Йоко Оно, селфи на полароид, 1971 год

 

Благородные монгольские девицы, Монголия, 1900–е

 

Сьюзан Сарандон, 1963 год

 

Фрида Кало в возрасте пяти лет, 1912 год

 

Анджелина Джоли, 1990-е

 

Элвис Пресли с родителями, 1938 год

 

Курт Кобейн, 1993 год

 

Мэрилин Монро

 

 

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