Исторические фотографии: знакомые лица на незнакомых снимках и не только

У известных людей есть фотографии, которые мы видели десятки раз. По ним запоминаем лицо, улыбку, даже поворот головы. Поэтому особенно интересно наткнуться на другой, малоизвестный снимок: человек тот же, а впечатление совсем новое. Хочется рассмотреть его внимательнее и узнать, когда и при каких обстоятельствах сделан кадр.
В новом выпуске исторических фотографий таких снимков немало. Компанию знаменитым людям составляют другие любопытные сюжеты разных лет. Здесь можно узнавать лица, замечать подробности и сверяться с подписями. Даже если многое о героях этих кадров вам уже известно, посмотреть на них с непривычной стороны всё равно интересно.
Стив Джобс держит в руках карманный плеер iPod первого поколения, 2001 г.
Николь Кидман и Том Круз на вручении премиии Оскар, 2000 год
Кошка болеет, 1903 год
Домашний Дональд Трамп
Зрители на концерте Битлз, США, 1964 год
Мик Джаггер, 1973 год
Тим Карри, 1981 год
Французская актриса Милен Демонжо, 1961 год.
Портативный виниловый проигрыватель, 1982 год
Энтони Хопкинс, 1991 год
Девушка из народа апачей, 1899 год
Джаред Лето в молодости
Курятник где-то в Венгрии, 1978 год
Одри Хепберн во время благотворительной поездки в Эфиопию, 1988 год
Джон Леннон, Энди Уорхол и Йоко Оно, селфи на полароид, 1971 год
Благородные монгольские девицы, Монголия, 1900–е
Сьюзан Сарандон, 1963 год
Фрида Кало в возрасте пяти лет, 1912 год
Анджелина Джоли, 1990-е
Элвис Пресли с родителями, 1938 год
Курт Кобейн, 1993 год
Мэрилин Монро