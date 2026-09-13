Исторические фотографии: знакомые лица на незнакомых снимках и не только

У известных людей есть фотографии, которые мы видели десятки раз. По ним запоминаем лицо, улыбку, даже поворот головы. Поэтому особенно интересно наткнуться на другой, малоизвестный снимок: человек тот же, а впечатление совсем новое. Хочется рассмотреть его внимательнее и узнать, когда и при каких обстоятельствах сделан кадр.

В новом выпуске исторических фотографий таких снимков немало. Компанию знаменитым людям составляют другие любопытные сюжеты разных лет. Здесь можно узнавать лица, замечать подробности и сверяться с подписями. Даже если многое о героях этих кадров вам уже известно, посмотреть на них с непривычной стороны всё равно интересно.

Стив Джобс держит в руках карманный плеер iPod первого поколения, 2001 г.

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Николь Кидман и Том Круз на вручении премиии Оскар, 2000 год

Кошка болеет, 1903 год

Домашний Дональд Трамп

Зрители на концерте Битлз, США, 1964 год

Мик Джаггер, 1973 год

Тим Карри, 1981 год

Французская актриса Милен Демонжо, 1961 год.

Портативный виниловый проигрыватель, 1982 год

Энтони Хопкинс, 1991 год

Девушка из народа апачей, 1899 год

Джаред Лето в молодости

Курятник где-то в Венгрии, 1978 год

Одри Хепберн во время благотворительной поездки в Эфиопию, 1988 год

Джон Леннон, Энди Уорхол и Йоко Оно, селфи на полароид, 1971 год

Благородные монгольские девицы, Монголия, 1900–е

Сьюзан Сарандон, 1963 год

Фрида Кало в возрасте пяти лет, 1912 год

Анджелина Джоли, 1990-е

Элвис Пресли с родителями, 1938 год

Курт Кобейн, 1993 год

Мэрилин Монро