Большое прошлое в маленьких подробностях: подборка исторических фотографий

Старые фотографии легко опровергают представление о том, что прежде люди всегда были серьёзнее и сдержаннее. За парадными портретами и официальной хроникой существовала обычная жизнь, в которой хватало любопытства, смешных затей и желания произвести впечатление. Камера успела сохранить и эту сторону прошлого, с его модой, увлечениями и представлениями об удобстве.
Сегодня многое в таких кадрах требует пояснений, хотя участникам съёмки едва ли казалось необычным. Тем интереснее рассматривать подробности и разбираться, что именно перед нами. В одном снимке удивляет сама ситуация, в другом внимание удерживает небольшая деталь. Такие фотографии заметно расширяют наше представление о времени, которое мы привыкли узнавать по нескольким самым известным кадрам.
Сигурни Уивер, 1967 год
Знаменитое фото Джерри Уэста, которое легло в основу логотипа НБА, 1969 год
Одна из фотографий книги «Усы Дали», 1940-50-е
Спальня для горничных, Англия, 1843 год
Брижит Бардо, Канны, 1957 год
Занятия в разрушенной школе, Ангола, 1997 год
Две девушки в мини-юбках, идущие по улице Кейптауна, 1965 год
Прически нигерийских девушек, 1960-1970 гг.
Аль Пачино, 1970-е
Будущий президент США Франклин Рузвельт в 2-летнем возрасте, 1884 год
В XIX в. в аристократических семьях Англии и США не делали различий в одежде для дошкольников
Курт Кобейн, 1993 год
Курьер одного из ресторанов Токио развозит заказы на велосипеде, 1972 год
Свадьба Мэрилин Монро и писателя Артура Миллера, 19 июня 1956 года.
«Он увлек меня тем, что умен»
Молодой Джордж Клуни с поросенком
Последняя принцесса Египта Фавзия Фуад, Тегеран, 1940–е
Джулия Робертс, 1990 год
Презентация четырехколесного велосипеда, который предназначался для перевозки пассажиров, 1930-е
«Грязные танцы», 1987 год
Отключение электричества в Нью–Йорке, США, 1977 год
Сандра Буллок, 1980-е
Грейс Келли, 1955 год