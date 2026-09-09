Большое прошлое в маленьких подробностях: подборка исторических фотографий

Старые фотографии легко опровергают представление о том, что прежде люди всегда были серьёзнее и сдержаннее. За парадными портретами и официальной хроникой существовала обычная жизнь, в которой хватало любопытства, смешных затей и желания произвести впечатление. Камера успела сохранить и эту сторону прошлого, с его модой, увлечениями и представлениями об удобстве.

Сегодня многое в таких кадрах требует пояснений, хотя участникам съёмки едва ли казалось необычным. Тем интереснее рассматривать подробности и разбираться, что именно перед нами. В одном снимке удивляет сама ситуация, в другом внимание удерживает небольшая деталь. Такие фотографии заметно расширяют наше представление о времени, которое мы привыкли узнавать по нескольким самым известным кадрам.

Сигурни Уивер, 1967 год

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Знаменитое фото Джерри Уэста, которое легло в основу логотипа НБА, 1969 год

Одна из фотографий книги «Усы Дали», 1940-50-е

Спальня для горничных, Англия, 1843 год

Брижит Бардо, Канны, 1957 год

Занятия в разрушенной школе, Ангола, 1997 год

Две девушки в мини-юбках, идущие по улице Кейптауна, 1965 год

Прически нигерийских девушек, 1960-1970 гг.

Аль Пачино, 1970-е

Будущий президент США Франклин Рузвельт в 2-летнем возрасте, 1884 год

В XIX в. в аристократических семьях Англии и США не делали различий в одежде для дошкольников

Курт Кобейн, 1993 год

Курьер одного из ресторанов Токио развозит заказы на велосипеде, 1972 год

Свадьба Мэрилин Монро и писателя Артура Миллера, 19 июня 1956 года.

«Он увлек меня тем, что умен»

Молодой Джордж Клуни с поросенком

Последняя принцесса Египта Фавзия Фуад, Тегеран, 1940–е

Джулия Робертс, 1990 год

Презентация четырехколесного велосипеда, который предназначался для перевозки пассажиров, 1930-е

«Грязные танцы», 1987 год

Отключение электричества в Нью–Йорке, США, 1977 год

Сандра Буллок, 1980-е

Грейс Келли, 1955 год

Энди Уорхол, Нью-Йорк, 1965 год