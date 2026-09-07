Прошлое крупным планом: исторические фотографии, которые хочется рассматривать

Архивные фотографии почти физически замедляют время. Сначала взгляд цепляется за одежду, вывеску, автомобиль или незнакомую улицу, а через секунду замечаешь главное. Люди в кадре ещё не знают, что однажды их обычный день станет историей.

Эти снимки хочется рассматривать без спешки. В случайных жестах, серьёзных лицах и мелочах на заднем плане сохранилось гораздо больше, чем мог предположить фотограф. Прошли десятилетия, изменилась жизнь, а человеческие эмоции остались удивительно знакомыми.

Фото из старого каталога IKEA 1970-х годов.

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Сальвадор Дали, 1930 год

Элизабет Тейлор с сыном Майклом на прогулке в Испании во время съёмок фильма «Внезапно, прошлым летом», 1959 год.

За последние четыре года жизни Элвису Пресли выписали 19 тысяч доз различных препаратов. Только в 1977 году, когда певца не стало, его врач Джордж Никопулос оформил 199 рецептов более чем на 10 тысяч доз седативных средств, амфетаминов и наркотических препаратов. На снимке Элвис Пресли в 1977 году.

Невероятная Грейс Келли

Британский флот самолётов Concorde в лондонском аэропорту Хитроу, 21 января 1986 года.

Брижит Бардо и её Chevrolet Corvette Stingray 1969 года.

Isetta, легендарный автомобиль-пузырь, который считается первым в мире микрокаром, 1950-е годы.

Вангелис работает над музыкой к фильму «Бегущий по лезвию», 1981 год. Швейцарский психолог и один из основоположников генетической эпистемологии Жан Пиаже в своём домашнем кабинете, 1979 год. Он стоял у истоков конструктивистской теории, согласно которой человек формирует знания о мире, сопоставляя собственные представления с приобретённым опытом.

Клаудия Кардинале, 1959 г.

Последняя фотография принцессы Дианы с принцем Уильямом, август 1997 года.

Мадонна, 1991 год

Этот знаменитый снимок фотограф Льюис Хайн сделал в 1911 году в Питтстоне, штат Пенсильвания. Перед нами мальчики-сортировщики, которые по десять часов в день, шесть дней в неделю выбирали куски породы из движущегося потока угля. Угольная пыль забивала им лёгкие, острые камни резали руки, а механизмы нередко калечили пальцы. За такую работу платили 60 центов в день. Многим детям не исполнилось и двенадцати лет, хотя по закону работать разрешалось лишь с четырнадцати. Хайн тайно проникал на шахты, рискуя собственной безопасностью, чтобы показать настоящую цену промышленного прогресса. Его фотографии стали одним из самых сильных свидетельств против детского труда и помогли добиться изменения американских законов.

Софи Лорен, 1956 год.

Звезда в эпицентре направленных объективов: Диана Дорс на кинофестивале в Каннах, 1956 год.

Дэвид Боуи, 1975 год

Одна из последних фотографий Боба Марли, 1980 г.

DynaTAC 8000X от Motorola, килограммовая модель по цене 3995 долларов. 1984 год

Королева Елизавета II в 1940 году

Конкурс на самые красивые волосы. Мадрид, Испания. 1927