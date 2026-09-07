Прошлое крупным планом: исторические фотографии, которые хочется рассматривать

Архивные фотографии почти физически замедляют время. Сначала взгляд цепляется за одежду, вывеску, автомобиль или незнакомую улицу, а через секунду замечаешь главное. Люди в кадре ещё не знают, что однажды их обычный день станет историей.
Эти снимки хочется рассматривать без спешки. В случайных жестах, серьёзных лицах и мелочах на заднем плане сохранилось гораздо больше, чем мог предположить фотограф. Прошли десятилетия, изменилась жизнь, а человеческие эмоции остались удивительно знакомыми.
Фото из старого каталога IKEA 1970-х годов.
Сальвадор Дали, 1930 год
Элизабет Тейлор с сыном Майклом на прогулке в Испании во время съёмок фильма «Внезапно, прошлым летом», 1959 год.
За последние четыре года жизни Элвису Пресли выписали 19 тысяч доз различных препаратов. Только в 1977 году, когда певца не стало, его врач Джордж Никопулос оформил 199 рецептов более чем на 10 тысяч доз седативных средств, амфетаминов и наркотических препаратов. На снимке Элвис Пресли в 1977 году.
Невероятная Грейс Келли
Британский флот самолётов Concorde в лондонском аэропорту Хитроу, 21 января 1986 года.
Брижит Бардо и её Chevrolet Corvette Stingray 1969 года.
Isetta, легендарный автомобиль-пузырь, который считается первым в мире микрокаром, 1950-е годы.
Клаудия Кардинале, 1959 г.
Последняя фотография принцессы Дианы с принцем Уильямом, август 1997 года.
Мадонна, 1991 год
Этот знаменитый снимок фотограф Льюис Хайн сделал в 1911 году в Питтстоне, штат Пенсильвания. Перед нами мальчики-сортировщики, которые по десять часов в день, шесть дней в неделю выбирали куски породы из движущегося потока угля. Угольная пыль забивала им лёгкие, острые камни резали руки, а механизмы нередко калечили пальцы. За такую работу платили 60 центов в день. Многим детям не исполнилось и двенадцати лет, хотя по закону работать разрешалось лишь с четырнадцати. Хайн тайно проникал на шахты, рискуя собственной безопасностью, чтобы показать настоящую цену промышленного прогресса. Его фотографии стали одним из самых сильных свидетельств против детского труда и помогли добиться изменения американских законов.
Софи Лорен, 1956 год.
Дэвид Боуи, 1975 год
Одна из последних фотографий Боба Марли, 1980 г.
DynaTAC 8000X от Motorola, килограммовая модель по цене 3995 долларов. 1984 год
Королева Елизавета II в 1940 году
Конкурс на самые красивые волосы. Мадрид, Испания. 1927