4 сентября 2026, 21:35

20 исторических снимков, которые переносят в другое время

20 исторических снимков, которые переносят в другое время

История гораздо интереснее, когда перестаёт выглядеть как параграф из учебника. Хорошая старая фотография умеет сделать это за секунду. Один взгляд, случайная поза, улица за спиной, и далёкая эпоха вдруг становится удивительно близкой.

Мы собрали кадры, в которых хочется рассматривать не только главное. Иногда самое любопытное происходит вообще на заднем плане. Где-то удивляет мода, где-то техника, а где-то люди выглядят настолько современно, что приходится ещё раз проверять дату снимка.

Мoника Бeллуччи, Сицилия, 1991 гoд.

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Джейн Фонда. 1962 год.

 

«Каирская Мэри», вышибала в баре Shanghai Reds (Сан-Педро, Калифорния), сопровождает клиента до двери. 1953 г.

 

Сигурни Уивер и Мел Гибсон, ей 33, ему 26, 1983 г.

 

Переносные кабины для переодевания на публичном пляже, NY, USA, 1938 год.

 

Летиция Каста, 1999 год.

 

Представитель индейского племени кроу (воронов), Форт Кио, Монтана, 1881 год

 

Молодой Лео, 80-е

 

Фрэнк Синатра и его фанатки, 1940-е

 

Бред Питт, 1991 год.

 

Спортсмены делятся сигаретой. Тур де Франс, 1920 г.

 

Чудо- женщина Галь Гадот впервые посещает США в подростковом возрасте. 1999 г.

 

Культовые Depeche Mode

 

Бывший Государственный секретарь США Колин Пауэлл делал селфи за 60 лет до того, как они вошли в моду

 

Стивен Хокинг и его будущая жена, 1964

 

Часы фирмы Seiko с телевизором. Япония. 1982 год.

 

Совсем ещё юная британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Минерву МакГонагалл в фильмах о Гарри Поттере, 1965 год

 

Концепт переносного телевизора, 1967 год

 

Анджелина Джоли, 1990-e

 

Наоми Kэмпбелл, 1990-е

 

19-летняя принцесса Диана, принц Чарльз и королева Елизавета II, 1980 год

 

Мадонна, рекламная кампания Versace, 1995 год

 

Байкерша. Великобритания, 80-е

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