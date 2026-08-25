Эти фотографии вообще не должны были встретиться в одной подборке. У каждой свой год, своя страна и свои странности, зато все они умеют одно, заставить остановиться и рассматривать кадр дольше, чем собирался.
Где-то хочется понять, что происходит, где-то просто порадоваться, что неловкие снимки придумали задолго до нас. В общем, редкая прогулка по прошлому без экскурсовода, зато с отличными сюжетами и нормальным количеством вопросов.
1880 год. Первое известное фото котика
Реклама зубной пасты с виски. В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту со вкусом виски. В ней содержалось 3% алкоголя и она стала очень популярна среди любителей выпить.
Джордж Клуни с сестрой, 1965 год
Брижит Бардо в гостях у Пабло Пикассо. Вилла Калифорния, Канны, Франция, 1956 год.
Принцесса Диана встречается с австралийскими спасателями
Джулия Робертс, США, 1990 год
17-лeтний Poналдо подписывaeт контрaкт с ПСВ. 1994 год
Молодая Хиллари Клинтон
Работницы на рисовых полях, Италия, 1940-е
Вайнона Райдер и Джонни Депп, 1990 год
Джон Толкиен, автор Хоббитов и Властелина колец, 1916 год
Шарлиз Терон, апрель 1999
20-летняя Елизавета и 26-летний Филипп, 1947 год.
Пaмeла Андepcон, 1989 год.
Дайана Росс на старом, черно-белом фото
Изобретатель тарелки фрисби, Кен Вестерфилд, со своей собакой
Чак Норрис на скейтборде, США, 1970-е
Полковник Сандерс, основатель сети фаст фуда KFC, встречается с рок-музыкантом Элисом Купером
Премьера «Звездных войн», 1977 год. Фильм собирал огромные очереди.
Роковая Милла Йовович в объективе культового Питера Линдберга
Линда Евангелиста, 1989 год