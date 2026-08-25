25 августа 2026, 22:05

20 редких исторических фото, от которых трудно оторваться

20 редких исторических фото, от которых трудно оторваться

Эти фотографии вообще не должны были встретиться в одной подборке. У каждой свой год, своя страна и свои странности, зато все они умеют одно, заставить остановиться и рассматривать кадр дольше, чем собирался.

Где-то хочется понять, что происходит, где-то просто порадоваться, что неловкие снимки придумали задолго до нас. В общем, редкая прогулка по прошлому без экскурсовода, зато с отличными сюжетами и нормальным количеством вопросов.

1880 год. Первое известное фото котика

Реклама зубной пасты с виски. В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту со вкусом виски. В ней содержалось 3% алкоголя и она стала очень популярна среди любителей выпить.

 

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Джордж Клуни с сестрой, 1965 год

Брижит Бардо в гостях у Пабло Пикассо. Вилла Калифорния, Канны, Франция, 1956 год.

 

Принцесса Диана встречается с австралийскими спасателями

 

Джулия Робертс, США, 1990 год

17-лeтний Poналдо подписывaeт контрaкт с ПСВ. 1994 год

 

Молодая Хиллари Клинтон

 

Работницы на рисовых полях, Италия, 1940-е

 

Вайнона Райдер и Джонни Депп, 1990 год

 

Джон Толкиен, автор Хоббитов и Властелина колец, 1916 год

 

Шарлиз Терон, апрель 1999

 

20-летняя Елизавета и 26-летний Филипп, 1947 год.

 

Пaмeла Андepcон, 1989 год.

 

Дайана Росс на старом, черно-белом фото

 

Изобретатель тарелки фрисби, Кен Вестерфилд, со своей собакой

 

Чак Норрис на скейтборде, США, 1970-е

 

Полковник Сандерс, основатель сети фаст фуда KFC, встречается с рок-музыкантом Элисом Купером

 

Премьера «Звездных войн», 1977 год. Фильм собирал огромные очереди.

 

Роковая Милла Йовович в объективе культового Питера Линдберга

 

Линда Евангелиста, 1989 год

 

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