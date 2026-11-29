Декабрь - хороший повод встретиться с близкими, доделать то, до чего давно не доходили руки, и подумать, чего хочется в новом году. Одни знаки захотят попробовать что-то необычное, другие больше времени посвятят отношениям, а кто-то наконец вспомнит о любимом увлечении, которое все время приходилось откладывать. В начале месяца лучше разобраться с работой и текущими делами, чтобы перед праздниками не пришлось в спешке решать накопившиеся вопросы. А вот вторая половина декабря отлично подойдет для встреч, покупок и приятных хлопот. Посмотрим, что последний месяц 2026 года приготовил каждому знаку восточного календаря. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Для Крыс декабрь может оказаться удачным временем для полезных знакомств и возвращения к старым идеям. В начале месяца стоит связаться с человеком, чей совет когда-то помогал находить выход из непростых ситуаций. На работе пригодится умение быстро собирать информацию и замечать детали. Но не спешите соглашаться на дополнительные обязанности, пока не выясните, сколько времени они потребуют.

В середине месяца может наконец завершиться разговор или переписка, которая долго не приносила конкретного результата. В отношениях лучше заранее обсудить с близкими планы на праздники. Одинокие Крысы могут встретить человека, с которым будет интересно говорить обо всем на свете.

Во второй половине декабря не пытайтесь успеть на каждую встречу. Оставьте время для собственных занятий и отдыха. Под конец года станет понятнее, какие знакомства действительно хочется сохранить и с кем стоит продолжить общие дела.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Быкам декабрь поможет спокойно завершить год и разобраться с тем, что давно требовало внимания. В начале месяца выберите несколько дел, которые действительно способны облегчить повседневную жизнь. Последовательность сейчас окажется полезнее постоянной смены планов. На работе заранее уточняйте сроки и обязанности, особенно если результат зависит от других людей.

В середине месяца может появиться желание что-то изменить дома. Даже небольшое обновление способно сделать привычную обстановку приятнее. В отношениях хорошим решением станет совместное занятие, которое нравится обоим. Одиноким Быкам стоит присмотреться к человеку, который проявляет интерес не красивыми словами, а регулярным вниманием.

Во второй половине декабря не берите всю подготовку к праздникам на себя. Если близкие готовы помочь, позвольте им это сделать. Последние дни года лучше оставить для семейных традиций, спокойных встреч и отдыха.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тиграм декабрь может подарить возможность заняться тем, что давно вызывало интерес. В начале месяца стоит определиться, какого результата хочется добиться, чтобы не потратить время на предложение, которое принесет лишь новые обязанности. В работе пригодится сотрудничество с человеком, умеющим замечать практические детали.

Середина декабря подойдет для первого шага в новом деле. Необязательно сразу браться за масштабный проект: начните с небольшого эксперимента и посмотрите, что получится. В отношениях чаще интересуйтесь планами и желаниями партнера. Одиноким Тиграм может запомниться знакомство с человеком, который не боится проявлять индивидуальность.

Во второй половине месяца захочется больше движения, встреч и новых впечатлений. Только не составляйте слишком плотное расписание. К концу декабря особенно приятно будет увидеть, что смелая идея получила реальное продолжение.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кроликам в декабре захочется внимательнее выбирать, на что тратить время и с кем его проводить. В начале месяца может выясниться, что некоторые обязанности вполне можно перенести или распределить между другими людьми. На работе не бойтесь задавать уточняющие вопросы, особенно если от них зависит общий результат. Неудобные условия лучше обсудить сразу.

Середина месяца подойдет для встречи с человеком, рядом с которым можно расслабиться и не думать о повседневных заботах. В паре полезно заранее поговорить о праздничных приготовлениях и выяснить, что действительно нравится каждому. Одинокие Кролики могут заинтересоваться знакомством, которое развивается без спешки.

Во второй половине декабря найдите время для творчества или домашнего занятия, к которому давно тянет. Не пытайтесь заполнить все свободные дни встречами и поручениями. К концу месяца станет понятнее, какие люди и привычки делают жизнь приятнее.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Драконам декабрь предлагает наконец перейти от разговоров к действиям. Если давно есть интересная идея, выберите ее небольшую часть и доведите до готового результата. Так окружающим будет проще понять, чего именно вы хотите добиться. На работе заранее определите, какая помощь понадобится от коллег и партнеров.

В середине месяца может появиться возможность представить свой проект или обсудить его дальнейшее развитие. В личной жизни больше тепла принесет искренний интерес к планам близкого человека. Одиноким Драконам стоит поддерживать знакомства, в которых можно свободно говорить о своих интересах и не пытаться казаться кем-то другим.

Во второй половине декабря выбирайте праздничные мероприятия по собственному желанию. Необязательно самостоятельно организовывать каждую встречу. К концу года появится повод гордиться результатом, который можно показать окружающим и оценить самому.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Для Змей декабрь станет подходящим временем, чтобы спокойно разобраться с обстоятельствами и принять решение, которое давно откладывалось. В начале месяца вернитесь к вопросу, по которому пока не хватает точной информации. Не стройте догадки, если можно обратиться непосредственно к человеку, знающему ситуацию.

На работе особенно пригодится возможность сосредоточиться на одной сложной задаче. К середине месяца собранные сведения помогут определиться с дальнейшими действиями. В отношениях лучше прямо поговорить о том, что раньше приходилось угадывать по намекам. Одиноким Змеям подойдет знакомство, в котором доверие возникает постепенно.

Во второй половине декабря может захотеться отказаться от части приглашений и провести больше времени наедине с собой. Не заставляйте себя участвовать во всех праздничных мероприятиях. Последние дни года подойдут для спокойного отдыха и размышлений о новых интересах.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Лошадям декабрь принесет желание чаще менять обстановку и пробовать то, до чего раньше не доходили руки. В начале месяца выберите одно занятие, которое действительно хочется включить в расписание. Первая попытка поможет понять, насколько оно соответствует ожиданиям. На работе пригодится умение быстро включаться в обсуждения и предлагать конкретные решения.

В середине месяца хорошо пройдет встреча с людьми, которые разделяют ваши интересы. В отношениях приятное настроение создаст совместный план, даже если речь идет об обычной прогулке. Одиноким Лошадям может понравиться человек, который умеет слушать и с интересом рассказывает о собственных впечатлениях.

Во второй половине декабря внимательно проверяйте детали поездок и мероприятий. Не оставляйте организационные вопросы на последний момент. При этом последнюю неделю года не стоит расписывать по часам: оставьте возможность для спонтанной встречи или интересной поездки.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Козам декабрь поможет вернуть в повседневную жизнь больше творчества. В начале месяца может появиться идея подарка, украшения или небольшого проекта для дома. Необязательно покупать много новых материалов: возможно, подходящие вещи уже есть под рукой. На работе поделитесь задумкой с человеком, который сможет помочь воплотить ее в жизнь.

Середина месяца подойдет для завершения творческого дела и обсуждения результата с близкими. В отношениях не стесняйтесь говорить о своих желаниях, даже если они кажутся совсем простыми. Одиноким Козам может понравиться человек, который уважает чужие вкусы и с интересом относится к увлечениям.

Во второй половине декабря оставляйте время для занятий, которые помогают отвлечься от повседневных забот. Праздничная подготовка принесет больше удовольствия, если заранее определить, сколько сил и времени вы готовы на нее потратить. К концу месяца особенно порадует то, во что вложено собственное творчество.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьянам декабрь может принести несколько ситуаций, в которых пригодятся находчивость и умение быстро перестраиваться. В начале месяца изменение планов способно неожиданно подсказать более удобное решение. Но прежде чем применять новый подход повсюду, проверьте его на небольшой задаче.

На работе сразу уточняйте договоренности после важных обсуждений. Это поможет избежать путаницы и лишних объяснений. Середина месяца подойдет для возвращения к занятию, которое по-прежнему вызывает интерес. В отношениях чувство юмора поможет разрядить обстановку, но серьезные желания лучше озвучивать прямо.

Одинокие Обезьяны могут познакомиться с интересным человеком во время игры, обучения или дружеской встречи. Во второй половине декабря постарайтесь закончить хотя бы одну задумку, прежде чем браться за новую. Последние дни года подойдут для необычного отдыха и небольших экспериментов.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петухам декабрь поможет разобраться с делами, которые давно требовали внимания к деталям. В начале месяца определите, какие ошибки и неточности действительно влияют на результат. Не тратьте слишком много времени на мелочи, которые ничего не меняют. На работе пригодится умение четко объяснить, что именно нужно исправить.

Середина декабря подойдет для завершения документа, проекта или домашнего дела, где остался последний шаг. В отношениях чаще замечайте то, что близкий человек уже делает для общего удобства. Одиноким Петухам лучше не торопиться с выводами о новом знакомстве: дайте человеку время проявить себя.

Во второй половине месяца можно постепенно выбирать подарки, ориентируясь на интересы тех, кому они предназначены. Последнюю неделю декабря не стоит посвящать бесконечным проверкам и исправлениям уже готового. Позвольте себе спокойно пользоваться результатами проделанной работы.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Для Собак декабрь станет поводом задуматься о взаимности в отношениях. В начале месяца полезно разобраться, на какие просьбы действительно хочется откликаться, а какие требуют слишком больших жертв. Если новая обязанность нарушает ваши планы, не спешите соглашаться. Иногда лучше взять паузу и спокойно обдумать ответ.

На работе хороший результат принесет сотрудничество с четким распределением ответственности. В середине месяца найдите время для встречи с человеком, чья поддержка была особенно важна в уходящем году. В отношениях приятным жестом станет небольшое внимание, выбранное с учетом желаний партнера.

Одиноким Собакам может понравиться человек, который подтверждает свои слова поступками. Во второй половине декабря обсудите с близкими, как удобнее провести праздники. Последние дни года оставьте для общения, после которого становится спокойно и приятно. К концу месяца вы лучше поймете, каким отношениям хочется уделять больше времени.

Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Свиньям декабрь напомнит, что поводы для радости можно находить даже среди обычных дел. В начале месяца вернитесь к личному желанию, которое постоянно откладывалось из-за более срочных задач. Возможно, для первого шага понадобится всего один свободный вечер или короткий разговор.

На работе может появиться интересное предложение, особенно если оно позволит применить уже знакомые навыки. Середина месяца подойдет для обсуждения планов с человеком, который умеет поддерживать без лишнего давления. В отношениях найдите время для совместного занятия, не связанного с подготовкой к праздникам. Одиноким Свиньям стоит присмотреться к знакомству, которое постепенно становится все интереснее.

Во второй половине декабря заранее решите, какую часть праздничных приготовлений хочется взять на себя. Необязательно успевать абсолютно все. Сами праздники принесут больше удовольствия, если в них найдется место для вкусной еды, хорошей компании и отдыха в одиночестве.

Завершите год с ощущением, что среди повседневных забот вы не забывали о собственных желаниях.