За осеннюю работу обещали заплатить «на следующей неделе», но с тех пор прошло три. Подарки ещё даже не куплены, а список уже разросся. И тут кто-то пишет: «У меня к тебе маленькая просьба». В декабре за каждой такой мелочью может стоять вполне ощутимая сумма.

В астрологическом прогнозе с 30 ноября по 6 декабря денежная тема выходит на первый план у Рыб, Весов и Скорпионов. Одним стоит напомнить об оплате, другим - пересчитать подарки, третьим - заранее договориться о гонораре.

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Рыбы - вернитесь к разговору, который завис

В начале декабря Паллада возвращается к прямому движению в Овне. Для Рыб в этом гороскопе это повод открыть переписку, где всё закончилось на «вернёмся к этому позже». Возможно, вам предлагали подработку на декабрь, но так и не назвали дату. Или вы уже отправили готовую работу, получили «спасибо, всё отлично», а про оплату с тех пор тишина.

Что сделать. Выберите одну такую переписку и задайте вопрос, на который можно ответить конкретно. Если работа уже сдана, напишите: «Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какую дату запланирована оплата за ноябрьский заказ?» Если речь о подработке, уточните, в силе ли предложение и когда нужно начать. Так вы хотя бы поймёте, на какие деньги и сроки действительно можно рассчитывать.

Весы - посчитайте подарки вместе с доставкой и упаковкой

4 декабря Венера возвращается в Скорпион, и в прогнозе для Весов на первый план выходят праздничные траты. Самая знакомая ловушка - «это всего десять евро». Десять за свечу, ещё десять за шоколад, потом доставка. А вечером выясняется, что подарок за 25 евро обошёлся почти в 50.

Что сделать. Запишите, кого хотите поздравить, и определите общую сумму на подарки. Сразу включите в неё доставку и упаковку. Если близкие уже обмениваются списками желаний, можно договориться об общей сумме на подарок. Скорее всего, кто-то в семье с облегчением скажет: «Я давно хотел это предложить».

Скорпионы - назовите цену, пока просьба ещё «маленькая»

6 декабря Меркурий входит в Стрелец. Для Скорпионов тема этого перехода - разговор об оплате. Представьте: знакомые просят «одним глазом посмотреть текст». Потом выясняется, что его надо переписать, придумать заголовок и успеть к пятнице. А вы уже сказали: «Да, присылайте».

Что сделать. Прежде чем соглашаться, спросите, какой результат нужен и к какому сроку. Если просьба выросла в полноценную работу, можно спокойно сказать: «Посмотреть и дать пару замечаний я могу. Если нужно переписать текст к пятнице, это будет стоить столько-то». Так собеседник сможет выбрать, какая помощь ему действительно нужна, а вы заранее будете знать, на что согласились.