В субботу, 28 ноября, на первый план выйдут личные интересы и отношения с людьми, которых хотелось бы видеть чаще. День благоприятен для встреч, примирений и занятий, к которым вы давно собирались вернуться. В повседневных делах пригодится терпение: попытка справиться со всем поскорее может привести к лишним хлопотам. Лучше заранее выбрать, чему вы действительно хотите посвятить выходной.

Тельцам будет легче завести интересное знакомство, Девы смогут найти общий язык с теми, с кем прежде расходились во мнениях, а Рыб порадуют перемены в личной жизни. Совместные планы сложатся удачнее, если каждый сможет высказать свои пожелания. При этом хорошее настроение не обязательно потребует насыщенной программы: спокойное занятие или встреча с давним другом могут принести не меньше удовольствия.

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Оценка дня: 5 звёзд: очень активный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: трудный.

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля

★★★

С утра захочется поскорее закончить обязательные дела, но окружающие вряд ли будут готовы поддержать ваш темп. Самостоятельные задачи пойдут лучше тех, где приходится ждать чужого решения. В общих планах полезно заранее разделить обязанности, чтобы не спорить из-за мелочей уже по ходу дела. Личное общение сложится теплее, если вы позволите собеседнику спокойно высказаться. Прогулка или небольшая поездка помогут отвлечься, а к вечеру найдётся занятие, которое одинаково заинтересует вас и близкого человека.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая

★★★★

Вам будет легче знакомиться и чувствовать себя уверенно даже в непривычном обществе. Возможно сближение с человеком, чьи интересы похожи на ваши, хотя прежде поводов для общения почти не было. Хорошо пойдут занятия, где можно проявить вкус и воображение. Покупка для себя тоже может оказаться удачной, особенно если вы давно присматривались к этой вещи. В отношениях стоит яснее говорить о желаниях: близкий человек охотно поддержит идею, о которой до сих пор мог просто не знать.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня

★★★

Хорошо пойдут личные дела, требующие сосредоточенности и точного расчёта. Вы сможете разобраться с предстоящими расходами, подготовить поездку или закончить то, что неудобно делать в спешке. Сложнее будет удержать внимание, если постоянно переключаться на чужие вопросы. В общении больше пользы и удовольствия принесут встречи вдвоём. Разговор с давним другом поможет прояснить сомнения, которыми вы не готовы делиться в большой компании. Однако окончательное решение лучше принимать самостоятельно, даже если чужой опыт кажется очень убедительным.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля

★★★★

Суббота благоприятна для дружеских встреч и совместных занятий. Вам будет легко предложить свою идею и получить поддержку без долгих уговоров. В разговоре с давним знакомым обнаружится общий интерес, который вы прежде не обсуждали. Практические вопросы тоже удастся решить сообща, если каждый возьмёт на себя посильную часть. Не спешите исправлять то, что другой сделал по-своему: результат может оказаться вполне удачным. Свободное время захочется провести среди людей, рядом с которыми не приходится сдерживать свои эмоции.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа

★★★★

Работа над собственным замыслом может увлечь сильнее, чем вы ожидали. Особенно хорошо получится то, в чём можно самостоятельно выбрать подход и увидеть результат уже сегодня. Расходы на увлечение лучше определить заранее, пока желание попробовать ещё что-нибудь не стало поводом для ненужных покупок. В личной жизни появится возможность обсудить ближайшее будущее без лишнего напряжения. Конкретные предложения помогут понять, насколько совпадают ваши желания. Не требуйте немедленного ответа на каждый вопрос: собеседнику может понадобиться время, чтобы обдумать услышанное.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября

★★★★

Удачный день для примирения и разговоров, которые раньше было трудно начать. Вам будет легче выразить свою позицию без резкости и выслушать ответ без желания сразу возразить. Это поможет и в личных отношениях, и в совместных делах: удастся найти решение, приемлемое для обеих сторон. Свободное время хорошо посвятить любимому занятию, особенно если вы давно ограничивались лишь самыми необходимыми заботами. Знакомый, с которым вас связывает общее увлечение, может предложить встретиться или вместе попробовать что-то новое.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября

★★★

Захочется побыть в привычной обстановке и спокойно заняться тем, что среди недели приходилось откладывать. Хорошо пойдут домашние дела и занятия, которые вы предпочитаете делать в одиночестве. Возможны небольшие задержки, особенно если результат зависит от чужой помощи, поэтому оставьте себе запас времени. В отношениях полезно договориться о самом простом: как провести этот день, чего хочется каждому и какие планы можно перенести. Спокойный вечер дома позволит отдохнуть и уделить друг другу внимание без постоянных отвлечений.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября

★★★★

Энергии будет достаточно и для личных дел, и для активного отдыха. Вы быстро включитесь в общее занятие и сумеете поддержать удачную инициативу, даже если прежде предпочитали держаться в стороне. В дружеском соревновании желание непременно выиграть может привести к ненужному спору. В отношениях прибавится смелости и прямоты. Проявленная вами симпатия может получить более тёплый ответ, чем вы ожидаете. Для первого свидания подойдёт занятие, которое позволит свободно общаться и не торопиться.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря

★★★

Лучше всего сложатся дела, в которых можно опереться на уже достигнутое. Вы увидите пользу прежних усилий и поймёте, что нет необходимости заново всё менять. При этом сил может оказаться меньше, чем ожидалось, поэтому помощь близкого человека придётся кстати. В денежных вопросах полезна умеренность: желание порадовать себя способно привести к лишним расходам. День подойдёт для спокойного общения с теми, кто хорошо вас знает. Удачно пройдут встречи с родственниками и обсуждение семейных планов на ближайшее время.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января

★★★★

Приятное известие может прийти от человека, с которым вы давно не общались. Разговор быстро выйдет за пределы обычного обмена новостями и подскажет, к кому обратиться с личным вопросом. Встречи лучше назначать с запасом времени: захочется обсудить гораздо больше, чем вы собирались. Близкий человек может предложить помощь в деле, с которым вы рассчитывали справиться самостоятельно. Его участие позволит довести начатое до результата, а совместный успех порадует вас обоих.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля

★★★

Собственные занятия будут увлекать сильнее, чем обсуждение чужих планов. Суббота подходит для самостоятельной работы, чтения и освоения нового навыка в удобном для вас темпе. Важно лишь не принять чужую потребность во внимании за попытку вам помешать. Близкий человек может ждать участия в вопросе, который вы считаете незначительным. Если вы выслушаете его до конца, причина беспокойства станет понятнее. После такого разговора будет легче договориться и о совместных делах, и о времени для себя.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта

★★★★★

В личной жизни может появиться определённость, которой вам не хватало. Знаки внимания станут понятнее, а разговор о чувствах пройдёт без долгих попыток подобрать идеальные слова. В общих делах удастся договориться о поддержке и распределить обязанности так, чтобы у каждого осталось время на собственные планы. Вторая половина дня благоприятна для творчества и встреч с людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя свободно. Стоит принять приглашение, если вам интересны и занятие, и компания: впечатления могут оказаться ярче, чем вы рассчитывали.

Если у вас сегодня день рождения

У вас живой интерес к людям и хорошее чувство юмора, которое помогает не застревать в мелких неприятностях. Вы любите разговоры, после которых появляется новая мысль, и быстро устаёте от общения, где приходится подбирать каждое слово. В серьёзных вопросах ждёте прямоты: уклончивый ответ способен огорчить сильнее, чем честный отказ. В близких отношениях особенно цените взаимное участие и умение радоваться успехам друг друга.

Ближайший год будет благоприятен для укрепления того, что вы уже начали. В работе или учёбе захочется сосредоточиться на направлении, в котором накопленный опыт позволяет рассчитывать на более серьёзный результат. Личные отношения станут надёжнее благодаря совместным планам, которые удаётся выполнять. Возможны важные решения о том, как вы хотите устроить повседневную жизнь и чему готовы уделять больше времени. Потребуется отказаться от части второстепенных занятий, зато для самого интересного останется больше сил.