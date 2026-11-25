В четверг, 26 ноября, прибавится смелости показать свои способности и заявить о личных желаниях. Будет легче увлечь другого своей идеей, понравиться при знакомстве и почувствовать себя увереннее среди людей. Хороший отклик поможет перейти от сомнений к делу. День благоприятен для занятий, в которых есть место вашему вкусу и фантазии. Даже привычная работа может приятно удивить результатом. В отношениях порадуют внимание и готовность участвовать в общих заботах. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам будет легче проявить свои способности. Четверг подходит для творческой работы, обсуждения личной идеи и знакомства с людьми, которым интересно то же, что и вам. Вы сможете увлечённо рассказать о своём занятии и спокойно ответить на вопросы. Чужое внимание прибавит азарта, а удачный результат захочется показать без долгих уговоров. В личной жизни естественность окажется особенно привлекательной. Симпатия может возникнуть во время обычного разговора, когда вы не стараетесь произвести особое впечатление. В паре порадует искренний интерес к вашим успехам.

🟣 ♉ Телец Тельцам четверг обещает тёплое общение с родными. Разница в привычках не помешает вместе решить домашний вопрос. Вы будете терпеливее слушать друг друга и быстрее находить то, что устраивает всех. Особенно приятно пройдёт обсуждение ближайших семейных планов: в нём появится больше доброжелательности и меньше поводов настаивать на своём. Собственные дела тоже потребуют внимания. Хорошо пойдёт задача, для которой можно спокойно выделить время и обойтись без постоянных переключений. К вечеру появится удовлетворение от сделанного. Любимый человек оценит вашу отзывчивость, а свободным Тельцам будет уютно в компании, где можно говорить просто и не подбирать каждое слово.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам будет приятно самостоятельно определиться с личным планом. Сегодня вы яснее почувствуете, чего хотите именно сейчас, и сможете выбрать подходящий вариант без долгих колебаний. День хорош для выбора занятий на свободное время. Интерес к выбранному занятию окажется важнее его популярности у знакомых. В работе пригодится сосредоточенность. Если с утра разобраться с вопросом, требующим внимательного чтения или расчётов, дальше дела пойдут легче. Расходы лучше соотносить с ближайшими потребностями: так покупка принесёт больше удовольствия. В отношениях порадует свобода быть разными. Близкий человек спокойно примет ваш выбор и с интересом расспросит о нём.

🟣 ♋ Рак Ракам удастся внести полезный вклад в общее дело. Ваш опыт поможет справиться с задачей, которая другим кажется запутанной. Вы быстро поймёте, с чего начать, и сможете объяснить это без лишней сложности. Четверг благоприятен для сотрудничества: окружающие будут охотно откликаться на разумные предложения и ценить ваше участие. Удовлетворение от работы сделает настроение ровнее. В личной жизни захочется открыто делиться хорошим, и близкий с удовольствием порадуется вместе с вами. Во второй половине дня хорошо сложатся короткие встречи и разговоры с друзьями. Для отдыха подойдёт спокойное занятие, которому давно хочется уделить больше времени.

🟣 ♌ Лев Львов порадует прилив интереса к любимому занятию. Четверг хорош для продолжения личного замысла, особенно если хочется добавить в него что-то новое. Фантазия подскажет удачное решение, а первые результаты помогут увлечься ещё сильнее. Даже недолгая работа доставит удовольствие и подскажет, чем заняться в следующий раз. В обычных делах лучше пойдёт то, где вы можете действовать самостоятельно. Если приходится учитывать чужие решения, понадобится немного терпения. Зато личное общение сложится легко. Любимого человека может заинтересовать ваше увлечение, и у вас появится ещё одна приятная тема для разговоров. Совместный досуг принесёт больше радости, если обоим любопытно попробовать выбранное занятие.

🟣 ♍ Дева Личная жизнь Дев обещает приятное оживление. День благоприятен для знакомства, в котором интерес возникнет без усилий с вашей стороны. Захочется узнать человека лучше, услышать его мнение и продолжить общение. Если вы в паре, четверг поможет заметить привлекательную черту любимого и снова почувствовать удовольствие от близости. Повседневные обязанности не будут слишком тяготить. Хорошее настроение поможет быстрее справиться с привычной работой, особенно если она не требует долгих согласований. При этом в расходах лучше сохранить обычную осмотрительность. Спонтанная дорогая покупка вряд ли добавит столько же радости, сколько разговор, которого вы ждёте, или встреча с приятным человеком.

🟣 ♎ Весы Весам станет легче справиться с практическим вопросом благодаря участию близкого человека. Помощь окажется своевременной, а само внимание будет особенно приятно. Четверг располагает к совместным домашним делам и небольшим общим покупкам. Удастся учесть пожелания друг друга и получить результат, которым оба останутся довольны. В работе хороши задачи, где уже известны основные условия. Разобравшись с ними, вы сможете уделить больше внимания собственному интересу. Личная жизнь порадует ощущением близости, когда обычное дело превращается в приятное время вместе. Свободным Весам стоит быть открытее к общению: симпатия сегодня может проявиться в готовности человека искренне помочь или поддержать ваш замысел.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам будет легче понимать намерения близких. Если в разговоре возникнет неловкость, её удастся быстро снять простым объяснением. Сегодня люди охотнее говорят прямо и спокойнее воспринимают вопросы. В паре это поможет обсудить то, что волнует обоих, и почувствовать больше доверия. Дружеское общение тоже порадует доброжелательностью. Для работы подойдёт дело, в которое можно погрузиться надолго. Вы заметите существенную подробность и получите удовольствие от того, что всё постепенно становится понятнее. Во второй половине дня не захочется слишком шумного общества. Спокойная встреча или отдых дома принесут больше радости, особенно если рядом человек, с которым легко и разговаривать, и молчать.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам может встретиться человек, увлечённый тем же, что и они. Разговор с единомышленником принесёт удовольствие и поможет узнать что-то полезное для собственного занятия. День хорош для дружеского общения, обмена опытом и обсуждения личного проекта. Будет приятно почувствовать, что ваш интерес понятен другому без долгих объяснений. В делах лучше сосредоточиться на том, что можно проверить на практике. Небольшая попытка даст больше ясности, чем продолжительное обдумывание всех вариантов. В любви порадует готовность другого человека разделить ваше настроение. Если хочется устроить встречу, удастся найти простое и приятное занятие, которое понравится обоим и не потребует больших расходов.

🟣 ♑ Козерог Козерогов ободрит хороший отзыв о работе. Особенно приятно будет, если окружающие заметят именно ту часть дела, которой вы уделили больше всего внимания. Четверг благоприятен для обсуждения результатов и предложения следующего шага. Уверенность в своих силах поможет говорить яснее и не уменьшать собственный вклад из скромности. В личном общении вы тоже станете свободнее. Захочется больше рассказать о себе, поделиться интересом или первыми проявить симпатию. Собеседнику будет приятно ваше доверие, и разговор получит естественное продолжение. Вечером полезно сменить занятие: лёгкая прогулка или встреча помогут отдохнуть после сосредоточенной работы и сохранить бодрое настроение.

🟣 ♒ Водолей У Водолеев появится шанс быстрее обычного справиться с необходимыми делами. Поможет ясная последовательность действий и удачное сотрудничество с теми, от кого зависит часть работы. Освободившееся время захочется потратить по собственному усмотрению. Четверг порадует ощущением, что среди обязанностей остаётся достаточно места для личной жизни. Для отдыха подойдёт встреча с друзьями или короткая поездка. Новые впечатления помогут отвлечься от привычных забот и почувствовать, что вы хорошо распорядились свободным временем. В паре порадует уважение к вашим желаниям. Будет проще выбрать досуг, в котором каждый чувствует себя свободно и хорошо.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам четверг обещает удовольствие от удачного выбора для себя. День благоприятен для покупки, которая пригодится в повседневной жизни и будет радовать внешним видом. Вы быстро заметите, что соответствует вашему вкусу, и сумеете оценить удобство. Небольшое обновление поможет почувствовать себя увереннее и с большим интересом заняться личными планами. В делах стоит оставить время на проверку результата. Внимательность убережёт от переделок и позволит спокойно закончить начатое. Близкие будут восприимчивы к вашему настроению и охотно поддержат приятную затею. Для романтического общения особенно хорош вечер: разговор сложится свободно, а искренний комплимент окажется кстати и надолго запомнится.