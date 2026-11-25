Участие близких тоже принесёт ощутимую пользу. Стрельцам будет проще справиться с общими хлопотами, Весы найдут поддержку приятного плана. Для личных встреч особенно хороша вторая половина дня.

Вечер: Захочется вернуться к собственному увлечению. Получится провести за ним достаточно времени.

Деньги: Уместна небольшая полезная трата. Вы хорошо почувствуете, чем будете пользоваться регулярно.

С людьми: Личная встреча получится теплее ожидаемого. Собеседник проявит внимание к вашему настроению.

Практично: Действуйте знакомым способом. Сегодня вы легко обойдётесь без дополнительных приготовлений.

🟣 ♉ Телец

Главный ход: Работу Тельцов оценят точнее, чем они ожидали. Кто-то заметит важную деталь, которой вы уделили особое внимание.

Практично: Продолжение удачного дела стоит обсуждать, пока заинтересованные люди готовы участвовать.

С людьми: Близкий порадует нежностью. Можно ответить так же открыто, даже если обычно вы сдержанны.

Деньги: Появится повод обсудить оплату. Ваши доводы будут убедительны благодаря уже сделанному.

Вечер: В компании друзей будет легко отвлечься от работы. Новостей для разговора хватит.