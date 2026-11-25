С 5 декабря 2026 года в ведической астрологии стартует новый 18-месячный кармический цикл - транзит лунных узлов Раху и Кету. Он продлится до июня 2028 года и заставит каждого выбрать между внешними победами и тихим теплом собственного дома.

Что такое транзит Раху и Кету и почему он важен

В традиции Джьотиш (ведической астрологии) Раху и Кету - не физические планеты, а две противоположные точки пересечения лунной и солнечной орбит. Они всегда стоят ровно друг напротив друга (на оси 180 градусов), движутся в обратном направлении по зодиакальному кругу и меняют знаки примерно раз в полтора года.

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Раху - это жажда роста, амбиции, резкие рывки, дальние горизонты, зарубежные связи и тяга к материальному успеху.

- это жажда роста, амбиции, резкие рывки, дальние горизонты, зарубежные связи и тяга к материальному успеху. Кету - это внутренняя тишина, отпускание лишнего, интуиция, духовный опыт и проверка на прочность того, к чему мы привыкли привязываться.

5 декабря 2026 года: сдвиг на ось Козерог - Рак

С 5 декабря 2026 года и примерно до июня 2028 года лунные узлы меняют декорации:

Раху переходит из Водолея (Кумбха Раши) в знак Козерога (Макара Раши).

переходит из Водолея (Кумбха Раши) в знак Козерога (Макара Раши). Кету переходит из Льва (Симха Раши) в знак Рака (Карка Раши).

Этот переход меняет сам тон ближайших полутора лет. Козерог отвечает за стратегию, статус, дисциплину и карьерные вершины, а Рак - за корни, семью, душевный покой и внутреннюю опору. По астрологическим оценкам, с лета 2026 года в знаке Рака силен и Юпитер - планета мудрости и расширения, что усиливает тему глубокой внутренней честности, интуиции и пересмотра прежних целей. Это время не суеты ради галочки, а осознанного выбора: что стоит тащить с собой дальше, а от чего пора спокойно освободиться.

Прогноз для всех 12 знаков (5 декабря 2026 - июнь 2028)