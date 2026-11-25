С 5 декабря 2026 года в ведической астрологии стартует новый 18-месячный кармический цикл - транзит лунных узлов Раху и Кету. Он продлится до июня 2028 года и заставит каждого выбрать между внешними победами и тихим теплом собственного дома.
Что такое транзит Раху и Кету и почему он важен
В традиции Джьотиш (ведической астрологии) Раху и Кету - не физические планеты, а две противоположные точки пересечения лунной и солнечной орбит. Они всегда стоят ровно друг напротив друга (на оси 180 градусов), движутся в обратном направлении по зодиакальному кругу и меняют знаки примерно раз в полтора года.
- Раху - это жажда роста, амбиции, резкие рывки, дальние горизонты, зарубежные связи и тяга к материальному успеху.
- Кету - это внутренняя тишина, отпускание лишнего, интуиция, духовный опыт и проверка на прочность того, к чему мы привыкли привязываться.
5 декабря 2026 года: сдвиг на ось Козерог - Рак
С 5 декабря 2026 года и примерно до июня 2028 года лунные узлы меняют декорации:
- Раху переходит из Водолея (Кумбха Раши) в знак Козерога (Макара Раши).
- Кету переходит из Льва (Симха Раши) в знак Рака (Карка Раши).
Этот переход меняет сам тон ближайших полутора лет. Козерог отвечает за стратегию, статус, дисциплину и карьерные вершины, а Рак - за корни, семью, душевный покой и внутреннюю опору. По астрологическим оценкам, с лета 2026 года в знаке Рака силен и Юпитер - планета мудрости и расширения, что усиливает тему глубокой внутренней честности, интуиции и пересмотра прежних целей. Это время не суеты ради галочки, а осознанного выбора: что стоит тащить с собой дальше, а от чего пора спокойно освободиться.
Прогноз для всех 12 знаков (5 декабря 2026 - июнь 2028)
- Овен: Время заметного карьерного роста, статуса и лидерских задач. Главный тест - не потерять душевный покой дома, пока вы штурмуете внешние рубежи.
- Телец: Отличный период для учебы, расширения кругозора, поездок на дальние расстояния и контактов с зарубежными партнерами. Удача приходит через новые смыслы и верность собственным ценностям.
- Близнецы: Цикл глубокой внутренней перестройки. Возможны переоценка денег и безопасности, пробуждение скрытых талантов и честный разговор с самим собой о том, чего вы хотите на самом деле.
- Рак: В центре внимания - отношения: личные, семейные и деловые. Параллельно идет сильный процесс самопознания, который меняет то, как вы чувствуете себя рядом с другими людьми.
- Лев: Фокус смещается на здоровье, рабочий ритм и повседневные привычки. Хороший отрезок для того, чтобы закрыть старые проблемные узлы, сбавить темп и уделить внимание восстановлению.
- Дева: На первый план выходят творчество, любовь, радость жизни и темы, связанные с детьми. В кругу общения возможны перемены, после которых останутся самые искренние и живые связи.
- Весы: Дом, семья, быт и вопросы недвижимости становятся главными приоритетами. Для многих Весов внутренний уют и чувство принадлежности окажутся важнее громких карьерных побед.
- Скорпион: Растет уверенность в себе, смелость и сила слова. Благоприятное время для запуска отложенных идей, коротких поездок, активного общения и более прямого самовыражения.
- Стрелец: Ключевые темы - финансы, материальная устойчивость и семейный капитал. Выгодно выстраивать понятную систему доходов и сбережений, не забывая о теплом диалоге с близкими.
- Козерог: Период сильной личной трансформации. Переосмысление себя, укрепление внутренней опоры и новые грани характера пойдут рука об руку с переменами в партнерстве, требующими зрелости и глубины.
- Водолей: Время тихого внутреннего исцеления, зарубежных возможностей и осмысленной паузы. Полезно беречь силы, следить за режимом и здоровьем и отпускать застарелые тревоги.
- Рыбы: Один из самых ресурсных периодов цикла для расширения связей и финансов. Новые шансы могут прийти через друзей, командные проекты, технологии и крупные структуры.