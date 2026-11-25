Четверг, 26 ноября, поможет разобраться в вопросах, которые в последние дни оставались без ответа. Многое прояснится в спокойном разговоре, особенно если говорить о своих желаниях прямо и дать собеседнику время объяснить его позицию. День подходит для возвращения к общим планам и обсуждения перемен, которые затронут нескольких человек.

При этом захочется оставить больше времени для себя. Тельцам будет легче получить ясный ответ на важный вопрос, Девам найти подходящую компанию для нового занятия, а Стрельцам принять поддержку без лишней неловкости. Приятный вечер не обязательно потребует долгой подготовки: достаточно выбрать то, что нравится вам и вашим близким.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Оценка дня: 5 звёзд: очень активный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: трудный.

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля

★★★

Семейный вопрос, который до сих пор обсуждали на ходу, потребует более внимательного разговора. Вы сможете предложить удобное решение, если сначала узнаете, что важно остальным. В работе удастся закончить дело, где уже многое сделано: результат прибавит уверенности и позволит переключиться на собственные задачи. Не берите на себя роль человека, который обязан всё уладить. Забота о близких вполне совместима с правом на свои планы.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая

★★★★

Удачно сложатся разговоры, в которых нужно согласовать подробности или получить определённый ответ. Вы сможете объяснить свою позицию без нажима, и собеседнику будет проще пойти навстречу. День подходит для коротких встреч, учёбы и возвращения к переписке, которую оставили без ответа. В личном общении особенно уместным окажется внимание к делам близкого человека. Тот, кто обычно говорит мало, может неожиданно поделиться тем, что для него важно.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня

★★★

Сегодня легче заметить, какие дела занимают слишком много времени при скромном результате. Если объём работы вырос, можно обсудить сроки или условия, особенно когда от вас по привычке ждут больше, чем оговаривали. В покупках пригодится разборчивость: приятная вещь должна нравиться вам и после первого впечатления. Близкий человек может напомнить о занятии, которое когда-то доставляло удовольствие. Найдите для него время, даже если практической пользы от этого не будет.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля

★★★★

Станет легче решиться на то, что вы давно хотели сделать для себя. Подойдёт начало личного проекта, изменение привычного образа или разговор, в котором пора обозначить собственное желание. Окружающие охотнее поддержат вас, если поймут, почему это для вас важно. В отношениях возможен приятный знак внимания. Постарайтесь принять его без попытки сразу найти скрытый смысл или придумать равноценный ответ.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа

★★★★

Сегодня будет легче разобраться с вопросом, который терялся среди чужих просьб и срочных дел. Работа без постоянных обсуждений позволит заметить то, что раньше ускользало. Часть задуманного пока можно оставить при себе, чтобы свободнее пробовать разные варианты. В личных отношениях не обязательно добиваться немедленной определённости. Дайте разговору продолжиться естественно, особенно если после недавней неловкости вы только начали идти навстречу друг другу.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября

★★★★

Друзья или единомышленники могут предложить занятие, которое позволит применить ваши способности иначе, чем вы привыкли. Присмотритесь к нему, даже если сначала кажется, что у вас недостаточно опыта. В совместном деле сразу договоритесь, какую часть готовы взять на себя. Тогда участие принесёт удовольствие и не превратится в ещё одну обязанность. Возможна встреча с человеком, с которым легко говорить и о серьёзном, и о смешном.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября

★★★

От вас могут ждать решения, которое затронет чужие планы, поэтому сегодня особенно важно говорить определённо. Оцените свои возможности до того, как дадите обещание, и при необходимости объясните причину отказа. Уважение легче сохранить, если собеседнику понятна ваша позиция. В личной жизни прислушайтесь к собственным желаниям: привычка поддерживать чужой выбор способна незаметно вытеснить ваш. Предложите то, что нравится вам, оставив другому человеку возможность откликнуться без давления.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября

★★★★

Новая тема может увлечь вас сильнее, чем вы ожидали, особенно если она связана с давним личным вопросом. Найдите время разобраться в подробностях, прочитать объяснение или попробовать незнакомый способ работы. Практический опыт даст больше уверенности в собственных выводах. В отношениях захочется откровенности, и для неё найдётся подходящий момент. Расскажите близкому человеку, что изменилось в ваших взглядах, и поинтересуйтесь его желаниями, о которых давно не спрашивали.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря

★★★★

Помощь с затянувшимся делом может прийти от человека, который хорошо понимает вашу нагрузку. Примите предложение и объясните, какая часть работы действительно требует участия. Это позволит сохранить силы и освободить время для того, что вы постоянно откладывали. В личном разговоре не обязательно всё сводить к шутке: близкому человеку будет легче вас понять, если вы назовёте причину усталости или раздражения. Просьба о внимании вполне может встретить тёплый отклик.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января

★★★

Ваше желание поскорее определиться с совместными планами может не совпасть с настроением партнёра. Выслушайте его сомнения и расскажите, какие решения важны лично для вас. Пауза будет полезнее, если вы условитесь, когда вернётесь к разговору. В рабочих вопросах тоже стоит учитывать чужую занятость, помня о собственных сроках. Если всё приходится подстраивать только вам, скажите об этом прямо и предложите вариант, в котором уступки будут взаимными.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля

★★★

Повседневные обязанности потребуют собранности, особенно если в течение дня вас будут часто отвлекать. Постарайтесь сначала закончить то, от чего зависят другие люди, а затем переходить к новым просьбам. Так будет легче освободить время для занятия, которое давно вызывает любопытство. Хорошо пройдёт и встреча с человеком, с которым можно поговорить о чём-нибудь, кроме работы. Вы почувствуете себя свободнее, если позволите разговору уйти от привычных тем.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта

★★★★

Свежая идея заслуживает того, чтобы вы попробовали воплотить её до того, как начнёте искать недостатки. Сегодня легче найти выразительную деталь, удачное сочетание или непривычный способ рассказать о знакомом. Покажите результат человеку, чьему вкусу доверяете, особенно если обычно стесняетесь делиться незавершённым. Ваше увлечение может вызвать интерес и у того, кто вам симпатичен. Общение получится теплее, если вы позволите себе говорить с воодушевлением, не проверяя постоянно, какое впечатление производите.

Если у вас сегодня день рождения

Вы любите понимать, ради чего что-то делаете, и трудно соглашаетесь с правилами, смысл которых вам неясен. Умение замечать противоречия помогает находить собственный путь, хотя иногда заставляет слишком долго проверять уже принятое решение. В близких отношениях для вас особенно важны честность и свобода говорить о том, что действительно волнует.

Ближайший год подойдёт для сотрудничества и развития дела, в которое вы уже вложили силы. Для заметных перемен может оказаться достаточно углубить знания, взять на себя другую роль или найти подходящего партнёра. В отношениях станет важнее взаимное участие в повседневной жизни. Общие планы будут складываться легче, когда вы начнёте учитывать не только желания друг друга, но и реальные возможности.