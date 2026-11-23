Полнолуние в Близнецах 24 ноября обещает день, когда договорённости могут меняться, а давние разногласия вновь давать о себе знать. Соединение Луны с Ураном добавляет неожиданностей, поэтому плотное расписание и привычка решать всё с ходу могут подвести. Особенно внимательно стоит отнестись к разговорам, в которых уже накопилось недовольство.

Близнецам и Стрельцам пригодится терпение в отношениях, Тельцам и Скорпионам стоит перепроверить денежные вопросы, а Козерогам оставить запас времени на рабочие дела. Для остальных знаков тоже найдутся поводы пересмотреть планы. Прежде чем соглашаться, спорить или делать окончательные выводы, полезно выяснить, что именно изменилось.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Оценка дня: 5 звёзд: очень активный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: трудный.

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля

★★

Сегодня особенно внимательно следите за своими словами и действиями. Полнолуние и соединение Луны с непредсказуемым Ураном обещают неспокойный день, когда обычный спор может быстро перерасти в серьёзную ссору. Возможны и неприятные случайности, поэтому спешка сейчас ни к чему. Прежде чем ответить резко или что-то предпринять сгоряча, дайте себе время оценить последствия.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая

★★★

Полнолуние затрагивает денежную сферу, а соседство Луны с Ураном добавляет неожиданностей. Внимательнее относитесь к вещам: возможны потери, кражи или повреждения. Проверяйте условия финансовых договорённостей, суммы и реквизиты, даже если всё кажется знакомым. Сегодня полезно лишний раз убедиться, что ценности на месте, а платежи и документы оформлены правильно.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня

★★★★

Сегодня в вашем знаке происходит единственное полнолуние этого года. Соединение Луны с Ураном делает день особенно непредсказуемым: накопившиеся противоречия могут обостриться, а разговор, начавшийся спокойно, внезапно принять неприятный оборот. Не торопитесь с выводами и внимательнее следите за безопасностью. Чем меньше поспешных реакций, тем проще будет справиться с неожиданностями.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля

★★★

На работе может возникнуть желание высказать всё, что накопилось, или позволить себе больше, чем допускает ситуация. Постарайтесь сохранить самообладание, особенно если понимаете, что позже пожалеете о сказанном. Раздражение пройдёт, а последствия резкого разговора могут остаться. Если вы и правда собираетесь увольняться, лучше принять это решение обдуманно, без демонстративного ухода в разгар ссоры.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа

★★★

Возможны разногласия с другом или человеком из вашей компании. Поводом могут стать дети, творчество, спорт или совместные развлечения. Марс добавляет вам напора, поэтому сегодня легко высказаться жёстче, чем хотелось бы. Вы вправе отстаивать своё мнение, но следите за тоном: собеседник может услышать вызов даже там, где вы просто уверенно излагаете свою позицию.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября

★★★

Непросто могут складываться разговоры с родителями, руководителями и представителями власти. Не стоит проверять чужое терпение или затевать спор ради самого спора: обстановка располагает к резким реакциям. Сдержанность поможет избежать ненужного столкновения. Если вопрос допускает отсрочку, поберегите аргументы для момента, когда обе стороны смогут спокойно их обсудить.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября

★★★

Политика, религия, межнациональные отношения и другие острые темы сегодня легко становятся поводом для ссоры. Из-за полнолуния люди могут реагировать беспокойнее обычного, а влияние Урана добавляет неожиданных поворотов. Возможны изменения в поездках, учёбе, медицинских и юридических делах. Оставляйте себе время на уточнения и не спешите вступать в спор, который вряд ли приведёт к согласию.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября

★★★

Перепроверьте банковские данные и договорённости, связанные с наследством, страховками, налогами, долгами и общим имуществом. Сегодня в этих вопросах возможны ошибки или неожиданные сложности. Обсуждение денег тоже может оказаться напряжённым, особенно если стороны по-разному понимают свои обязательства. Сначала уточните факты и условия, затем переходите к выводам. Спокойный тон здесь будет полезнее нажима.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря

★★★

Полнолуние напротив вашего знака и соединение Луны с Ураном могут обострить отношения с супругом, партнёром или близким другом. Реакции окружающих способны удивить, а привычный разговор быстро перейти в спор. Будьте внимательнее и в повседневных делах: день требует осторожности. Если чувствуете, что собеседник уже на взводе, немного терпения поможет не усугубить ситуацию.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января

★★★

Рабочий распорядок может нарушиться из-за нехватки людей, перебоев с электричеством, неисправной техники или разногласий с теми, от кого зависит ваше дело. Предусмотрите запас времени и не составляйте расписание вплотную. Так будет проще разобраться с неожиданной проблемой, не отменяя всё остальное. Сегодня способность спокойно перестроить планы пригодится больше, чем попытка любой ценой придерживаться первоначального порядка.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля

★★★★

Родителям стоит внимательнее следить за безопасностью детей. Осторожность нужна и во время занятий спортом, творчеством, активного отдыха и развлечений. Кроме того, планы на встречи или мероприятия могут внезапно измениться. Проверяйте договорённости перед выходом и учитывайте обстоятельства, даже если очень хочется действовать по первоначальному плану.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта

★★★

Привычный домашний распорядок могут нарушить неожиданные гости, перебои с электричеством или неполадки с бытовой техникой. Подобные неприятности способны спровоцировать ссору с близкими, особенно с родителями. Постарайтесь не превращать бытовую проблему в выяснение отношений. Действуйте последовательно и терпеливо: сейчас важнее разобраться с тем, что случилось, чем найти виноватого.

Если у вас сегодня день рождения

Вы стремитесь сделать жизнь окружающих лучше, цените независимость и умеете принимать людей с их различиями. Творческие способности и художественный вкус помогают вам находить собственный способ выражать мысли и чувства.

Этот год завершает ваш девятилетний цикл. Пора оценить, что по-прежнему имеет для вас значение, а что удерживает в прошлом. Пересмотрите старые связи, привязанности и вещи, с которыми давно трудно расстаться. Наведите порядок в делах и разберитесь в собственных чувствах, чтобы освободить место для следующего этапа жизни.