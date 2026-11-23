24 ноября стоит хотя бы на несколько минут посмотреть на небо. Ноябрьское полнолуние произойдёт, когда Луна будет сравнительно близко к Земле, поэтому её диск окажется чуть крупнее и ярче обычного. Такое сочетание называют суперлунием. У ноябрьской полной Луны есть и другое, менее торжественное имя: Бобровая. С бессонницей, которую принято приписывать полнолунию, всё сложнее: одни исследования находят изменения сна, другие их не подтверждают. Разобраться в этих результатах полезно хотя бы для того, чтобы не отменять планы и не ждать беспокойной ночи заранее. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Почему полнолуние 24 ноября называют суперлунием

По календарю NASA, полнолуние наступит во вторник, 24 ноября 2026 года, в 14:54 UTC, по всемирному координированному времени. Это точный астрономический момент, однако для наблюдателя Луна будет выглядеть почти полной и в соседние вечера. Подстраивать прогулку под минуту в календаре не требуется.

Луна движется вокруг Земли по вытянутой орбите. В одни дни она ближе к нам, в другие дальше. Когда полнолуние происходит вблизи самой близкой точки орбиты, перигея, его называют суперлунием. Строгого общепринятого определения у этого популярного термина нет, но NASA включает 24 ноября в свой список суперлуний.

Разница в размерах будет умеренной. Встречающиеся в новостях обещания Луны «на 14% больше и на 30% ярче» относятся к сравнению крайних случаев: ближайшей полной Луны с самой далёкой. К полнолунию 24 ноября эти максимальные значения автоматически применять нельзя. Без двух сопоставимых снимков отличить суперлуние от обычного полнолуния на глаз бывает непросто.

Название «Бобровая Луна» имеет другое происхождение. Оно пришло из североамериканской традиции сезонных названий полнолуний и связано со временем, когда бобры готовятся к зиме. Особой окраски, формы или дополнительного воздействия на человека это имя не обозначает.

Что мы видим в полнолуние

Луна сама не светится, она отражает солнечный свет. Когда с Земли она оказывается примерно в противоположной от Солнца стороне неба, мы видим почти целиком освещённую половину её поверхности. Так и получается полный диск. От одного полнолуния до следующего проходит в среднем около 29,5 суток.

В ясную погоду искать Луну удобно в восточной части неба около захода Солнца. У горизонта она может показаться огромной, особенно рядом с домами или деревьями. Здесь к реальному изменению расстояния добавляется лунная иллюзия: особенности нашего зрительного восприятия заставляют низкую Луну выглядеть больше. Сам диск за время подъёма по небу почти не меняется.

Для такой прогулки не нужен телескоп. Достаточно места с открытым горизонтом и подходящей погоды. Несколько минут вечером позволят увидеть полнолуние без ночного дежурства у окна.

Может ли полная Луна мешать спать

Этот вопрос изучают вполне серьёзно. Одна из самых известных работ появилась в журнале Current Biology в 2013 году. Исследователи повторно проанализировали лабораторные записи сна 33 добровольцев и обнаружили, что вблизи полнолуния участники в среднем засыпали примерно на пять минут дольше, а спали на двадцать минут меньше.

Результат привлёк внимание, но у работы были ограничения. Участников было мало, а идею проверить лунный цикл учёные предложили уже после сбора данных. Такая находка даёт основание продолжать исследования, но ещё не доказывает, что полнолуние вызывает бессонницу.

В 2015 году исследование с участием 2125 человек дало другую картину: значимой связи лунной фазы с продолжительностью сна и его субъективным качеством не обнаружили. В работе 2021 года изменения снова нашли, причём самые поздние засыпания и наиболее короткий сон наблюдались за три-пять дней до полнолуния. Поэтому даже положительные результаты не складываются в простое правило о единственной беспокойной ночи.

Возможные объяснения продолжают обсуждать. Вечерний лунный свет может влиять на привычное время отхода ко сну, особенно там, где мало искусственного освещения. Исследователи рассматривают и другие механизмы, однако общего доказанного объяснения пока нет. Предсказать по одной дате, как будет спать конкретный человек, невозможно.

Если вы замечаете у себя такую закономерность, полезнее проверить её по записям. Отмечайте время сна и пробуждения, вечерний кофе, алкоголь, нагрузку и самочувствие, включая хорошие ночи. Несколько лунных циклов дадут для сравнения больше, чем воспоминание о двух особенно неприятных вечерах. Такой дневник поможет заметить сопутствующие обстоятельства, хотя сам по себе не докажет влияние Луны.

А раздражительность и перепады настроения?

Надёжных оснований ожидать, что в полнолуние все станут тревожнее, вспыльчивее или склоннее к конфликтам, нет. В исследовании, опубликованном в 2026 году, учёные проанализировали почти 70 тысяч обращений в психиатрическую неотложную помощь за восемь лет. Значимой связи между фазами Луны и числом обращений или госпитализаций они не нашли.

Эта работа не измеряла каждую перемену настроения у здоровых людей. Но она показывает, насколько осторожно следует относиться к утверждениям о массовом обострении проблем именно в полнолуние. Собственное недомогание при этом не нужно обесценивать: оно заслуживает внимания независимо от даты. Если тревога или нарушения сна повторяются и мешают обычной жизни, стоит обсудить их с врачом, не дожидаясь следующей лунной фазы.

Что можно делать в полнолуние

Работать, встречаться с людьми, заниматься привычными делами, строить планы и принимать обдуманные решения. Лунная фаза сама по себе не создаёт медицинских запретов для повседневной жизни. Отменять хороший вечер только потому, что в календаре нарисован полный круг, оснований нет.

Если хочется отметить эту дату, подойдут прогулка, фотография Луны или спокойный вечер дома. Можно разобрать дела, которые давно откладывали, записать планы на ближайший месяц.

Тем, кого беспокоит сон, лучше сохранить привычное время подъёма, погулять днём, а вечером сделать свет мягче. Спальню стоит проветрить и затемнить. Если лунный свет попадает прямо на кровать, плотные шторы устранят вполне конкретную помеху.

Чего лучше не делать

Не пытаться уснуть с помощью алкоголя. Он может вызывать сонливость, но мешает нормальному сну. Обильный поздний ужин и кофе незадолго до ночи тоже не помогут: кофеин способен мешать засыпанию ещё несколько часов после чашки кофе, иногда до восьми часов.

Не начинать приём снотворных и не менять назначенное лечение из-за полнолуния. Лунный календарь не заменяет медицинских показаний. Если со сном давно трудно, важнее разобраться в причинах, чем подбирать средство на одну дату.

Не жертвовать сном ради точного момента полнолуния. Необязательно проводить у окна половину ночи: почти полный диск можно увидеть и накануне, и следующим вечером. Выберите удобное время для наблюдения и ложитесь спать как обычно.

Не принимать важные решения в состоянии сильной усталости. Сложный разговор или крупную покупку после плохой ночи можно отложить до отдыха. Если клонит в сон, не садитесь за руль. Эти меры предосторожности уместны в любой день месяца.

Полезная пауза: почему обратная сторона Луны выглядит совсем иначе На этих двух изображениях один и тот же спутник Земли. Слева знакомая нам сторона с большими тёмными пятнами, справа обратная, гораздо более светлая и густо покрытая кратерами. Без подписи их легко принять за два разных небесных тела. Видимая сторона Луны слева, обратная справа. Изображения составлены из наблюдений аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. NASA/JPL-Caltech. Обратную сторону долго никто не видел, но это изменилось ещё в 1959 году: аппарат «Луна-3» впервые её сфотографировал. В декабре 1968 года экипаж «Аполлона-8» увидел её своими глазами. Сегодня космические аппараты позволяют изучать её в деталях. Посмотреть на обратную сторону с Земли мешает синхронное вращение Луны. Она совершает оборот вокруг своей оси за то же время, что и оборот вокруг нашей планеты, поэтому остаётся повёрнутой к нам почти одной стороной. Луна вращается, хотя по привычному рисунку её диска так не кажется. Тёмные пятна на видимой стороне называют лунными морями. Эти огромные равнины появились благодаря древним потокам лавы. На обратной стороне таких участков гораздо меньше. Разницу связывают с историей недр Луны и, в частности, с более толстой корой обратного полушария, через которую магме было труднее выйти наружу. Учёные продолжают выяснять, как именно возникла эта асимметрия. И ещё одна деталь: обратная сторона вовсе не пребывает в вечной темноте. Солнце освещает её так же, там тоже сменяются день и ночь. «Обратная» означает положение относительно Земли, а не отсутствие света. Один из первых снимков обратной стороны Луны, октябрь 1959 года. Аппарат «Луна-3». архив NASA.

По одному совету каждому знаку зодиака

Для тех, кто любит астрологическую часть лунного календаря, несколько небольших ориентиров на вечер. Это символические советы для отдыха и общения, а не прогноз самочувствия: научной связи между знаком зодиака и реакцией на полнолуние не установлено.

🟣 ♈ Овен

Перед резким ответом дайте себе немного времени. Если разговор уже превратился в соревнование, кто скажет последнее слово, продолжить его завтра будет полезнее, чем непременно выиграть сегодня.

🟣 ♉ Телец

Оставьте вечер для удовольствия, которое не требует новых покупок и сложных планов. Любимая музыка, приготовленный дома ужин или прогулка по знакомому маршруту вполне заслуживают места в планах.

🟣 ♊ Близнецы

Попробуйте хотя бы час не переключаться между переписками, новостями и видео. Выберите одно занятие или один разговор, которому действительно хочется уделить внимание, и спокойно закончите его.

🟣 ♋ Рак

Скажите близким прямо, чего вам сейчас хочется: компании, помощи с делами или времени наедине с собой. Им будет легче вас понять, если не придётся разгадывать намёки.

🟣 ♌ Лев

Сделайте что-нибудь приятное без обязательной фотографии на память и отчёта в соцсетях. Хороший вечер вполне может остаться вашим личным впечатлением.

🟣 ♍ Дева

Проверьте, действительно ли дело требует ещё одной доработки. Если всё необходимое уже сделано, закройте документ или уберите инструменты. Свободное время не обязательно сразу заполнять следующей задачей.

🟣 ♎ Весы

Не беритесь улаживать чужой спор только потому, что оказались рядом. Сохраните время для собственных планов, особенно если ради общего удобства вы уже несколько раз их переносили.

🟣 ♏ Скорпион

Отделите то, что вам точно известно, от предположений о чужих намерениях. Один спокойный вопрос даст больше, чем вечер, потраченный на поиски скрытого смысла в коротком сообщении.

🟣 ♐ Стрелец

Выберите небольшую прогулку или встречу, которую легко вписать в вечер. Новые впечатления приятнее, когда ради них не приходится торопиться, нарушать договорённости и возвращаться домой совершенно без сил.

🟣 ♑ Козерог

Заранее решите, в какое время закончите работу. Не продлевайте день ещё на час каждый раз, когда появляется новая задача: большинство из них спокойно дождётся утра.

🟣 ♒ Водолей

Запишите интересную идею достаточно подробно, чтобы завтра понять собственный замысел. Проверять её и собирать команду можно после отдыха, не превращая внезапное вдохновение в бессонную ночь.

🟣 ♓ Рыбы

Оставьте немного времени без чужих историй и новостей. Если весь день вы кого-то слушали и поддерживали, вечером вполне можно отложить переписку и заняться тем, что успокаивает лично вас.