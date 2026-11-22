Понедельник, 23 ноября, благоприятен для общения, в котором люди готовы помочь друг другу. Станет легче обратиться с вопросом, предложить идею и получить внятный ответ. Даже при большой занятости найдётся возможность проявить внимание, которое заметно улучшит настроение собеседника. В личной жизни порадуют хорошие новости и откровенные разговоры. У некоторых знаков появится шанс восстановить общение, у других прибавится уверенности в симпатии, которая только начинается. Доброжелательность поможет и в делах, особенно там, где результат зависит от совместных усилий. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овны будут увереннее держаться среди людей, и это хорошо скажется на работе. Вам удастся заинтересовать собеседника, привлечь внимание к предложению и спокойно ответить на вопросы. Особенно благоприятен день для первого знакомства, от которого может зависеть дальнейшее сотрудничество. Собственная компетентность станет заметнее без долгих объяснений. В любви тоже будет проще понравиться. Вы сумеете проявить симпатию, сохраняя лёгкость, и заметите ответный интерес. Тем, кто давно вместе, понедельник принесёт приятные моменты в общении. Даже небольшой знак внимания поможет почувствовать себя привлекательнее. Денежные решения лучше принимать отдельно от желания кого-нибудь впечатлить.

🟣 ♉ Телец Тельцам может очень пригодиться помощь друга. Он заметит подходящий вам вариант или подскажет, как упростить задачу, не отказываясь от желаемого результата. В понедельник удачно сложатся дела, которые вы готовы обсуждать с человеком, знающим ваш характер. Чужое участие позволит быстрее перестать сомневаться и приступить к работе. При этом у вас останется достаточно самостоятельности. Вы сумеете выбрать из услышанного то, что действительно подходит. В личных отношениях будет приятно доверять друг другу и обходиться без долгих объяснений. Вечером захочется немного сменить обстановку. Короткая встреча вне дома может порадовать сильнее, чем вы ожидали от обычного рабочего дня.

🟣 ♊ Близнецы У Близнецов прибавится вдохновения. Вы найдёте слова для идеи, которая пока существовала лишь в общих чертах, и сумеете заинтересовать ею другого человека. День хорош для обсуждений, творческой работы и знакомства с теми, у кого можно чему-нибудь научиться. Особенно удачно получится связать новый замысел с тем, что вы уже умеете. В личной жизни порадует возможность говорить о собственных увлечениях без опасения утомить собеседника. Он может подхватить тему и предложить неожиданное продолжение. Покупки для нового занятия пока лучше выбирать по необходимости. Сначала вам будет интереснее понять, что именно хочется сделать и какие средства для этого уже есть.

🟣 ♋ Рак Ракам будет легче сосредоточиться на текущих делах, если начать с хорошо знакомой задачи. Первый результат поможет собраться и увереннее подойти к более сложной части. Понедельник удачен для работы, где важны терпение и последовательность. Советы со стороны пригодятся ближе к завершению, когда вы уже сможете показать сделанное. В личной жизни появится возможность восстановить близкое общение. Если вы редко видитесь с дорогим человеком, разговор может быстро вернуть прежнюю лёгкость. Будет приятно обнаружить, что взаимный интерес сохранился. У семейных Раков получится провести время вместе так, чтобы услышать и рассказать больше, чем обычно успевают среди будничных забот.

🟣 ♌ Лев Львы смогут сохранить спокойствие в разговоре, который требует такта. Вы будете яснее понимать, в чём суть разногласия, и сумеете объяснить своё мнение без лишней горячности. Это благоприятный день для сложных рабочих обсуждений и личных вопросов, где важно услышать обе стороны. Есть шанс прийти к решению, которое устроит вас обоих. После этого настроение станет бодрее. Хорошо пойдут дела, за которые вы готовы отвечать самостоятельно. В покупках лучше ориентироваться на пользу, особенно если хочется порадовать себя после напряжения. Вечер обещает приятное общение с человеком, рядом с которым вам легко смеяться и говорить о том, что нравится.

🟣 ♍ Дева Дев могут обрадовать новости из дома или от близких. Чья-то удача даст повод разделить радость и вспомнить, сколько у вас общих интересов помимо повседневных дел. Понедельник благоприятен для семейных разговоров. Вы будете внимательны к подробностям, о которых собеседнику особенно хочется рассказать. Хорошее настроение поможет и в работе. С привычными задачами удастся справиться быстрее, а на новое дело хватит любопытства и терпения. Если понадобится дополнительная информация, найдётся человек, который сумеет объяснить. Близкому человеку будет приятно ваше внимание, особенно если он совсем его не ждал.

🟣 ♎ Весы Весы сумеют расположить к себе нового собеседника. Вам будет нетрудно найти общую тему и почувствовать, что ему интересно. День подходит для деловых знакомств, совместных начинаний и встреч, на которых вы пока мало кого знаете. Уверенность прибавится уже после первых минут общения. Важно лишь не соглашаться на лишнее ради хорошего впечатления. Вашего внимания и готовности выслушать будет достаточно. В личных делах получится принять решение, которое давно хотелось обдумать спокойно. К вечеру появится желание заняться чем-нибудь самостоятельно. Это поможет отдохнуть от множества впечатлений и с удовольствием вернуться к общению позже.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионы будут хорошо понимать чувства другого человека. Вы заметите, когда ему хочется говорить, а когда требуется немного времени, и не станете торопить. В личной жизни это поможет сблизиться. Понедельник благоприятен для откровенности, особенно если каждому важно быть услышанным без немедленной оценки. В делах пригодится та же внимательность. Вы сможете разобраться в задаче, которую остальные посчитали слишком запутанной, и предложить понятный порядок действий. Необязательно заниматься ею без перерыва. После смены занятия нужная мысль может прийти быстрее. Вечером порадует возможность побыть с человеком, с которым можно говорить о личном без опасения быть неправильно понятым.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам станет легче сделать выбор в личном вопросе. Вы поймёте, чего хочется вам самим, и сумеете спокойно отнестись к чужому несогласию. Понедельник благоприятен для решений, которые касаются вашего времени, занятия или ближайших планов. Когда решение будет принято, сомневаться захочется меньше, а попробовать задуманное будет интереснее. В работе пригодятся находчивость и умение быстро освоиться. Хорошо пойдёт небольшая новая задача, которую можно выполнить без долгих согласований. С близкими приятно будет поделиться собственным решением, особенно когда они увидят, как вы им довольны. На покупки разумнее оставить время после основных дел, чтобы выбирать без спешки.

🟣 ♑ Козерог Козерогам новая неделя обещает интересные возможности для обучения. Вы быстро поймёте объяснение и сумеете связать его со своим опытом. Понедельник хорош для встречи со знающим человеком и для самостоятельного знакомства с новой темой. Оптимизма прибавится, когда станет ясно, что сложное вполне можно освоить постепенно. В отношениях будет меньше напряжения и больше живого интереса. Вы охотнее поддержите предложение близкого, даже если сами прежде не думали так проводить время. В делах, связанных с деньгами, пригодится привычная осмотрительность. Удачный вариант не обязательно потребует немедленного ответа, и вы сможете спокойно оценить, подходит ли он вашим планам.

🟣 ♒ Водолей Водолеям понедельник может принести определённость в важном личном вопросе. Вы услышите ответ, который поможет понять намерения близкого человека, или обнаружите, что ваши ожидания совпадают. Это прибавит спокойствия в отношениях. Станет легче строить собственные планы, учитывая то, на что вы оба действительно готовы. Работа потребует собранности в первой половине дня. Лучше пойдёт задача с понятным объёмом, которую можно довести до конца без постоянных отвлечений. После обеда появится больше сил на общение. Вам будет приятно интересоваться чужими делами, когда собственные мысли перестанут всё время возвращаться к нерешённому вопросу.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы смогут почувствовать, что их участие ценят. Благодарность или добрый отзыв помогут увидеть смысл в том, что вы делаете для других. В работе станет легче проявлять инициативу, особенно если вы поймёте, какую часть общего дела умеете выполнять хорошо. Не исключено предложение, в котором пригодятся именно ваши способности. В личной жизни порадует взаимность. Люди охотно ответят на ваше внимание, а близкий человек может сам предложить помощь. Понедельник удачен для общения без сложных ожиданий. Вы сумеете получить удовольствие от обычной встречи и заметить доброжелательность, которая прежде могла теряться за повседневной спешкой.