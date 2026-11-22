Понедельник, 23 ноября, начнётся с новостей, которые помогут быстрее войти в дела. Овнам стоит обсудить оценку своего труда, Близнецам легко дастся повседневная задача, а Весы получат хороший отклик на сделанное. В личной жизни день располагает к инициативе. Тельцам будет проще сказать о собственных желаниях, Водолеям пригодится дружеская встреча. Даже при насыщенном рабочем дне найдётся повод порадоваться общению. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Усилия Овнов получат достойную оценку. Можно ожидать разговора об оплате или нового предложения благодаря прежнему результату. Практично: Покажите, какую часть работы уже выполнили. Это будет убедительнее общих заверений. С людьми: Близкий человек проявит терпение к вашей занятости. Не забудьте поинтересоваться и его делами. Деньги: Удастся назвать желаемое вознаграждение уверенно. Собеседник будет готов обсуждать сумму по существу. Вечер: Захочется ненадолго сменить обстановку. Прогулка поможет освободиться от дневного напряжения.

🟣 ♉ Телец Главный ход: Тельцы решатся сказать о важном личном желании. Вас поймут лучше, чем вы предполагали. Практично: В повседневных делах полезно опереться на привычный порядок. Так сложная задача займёт меньше времени. С людьми: Открытость вызовет ответную откровенность. Вы узнаете, чего ждёт от ближайших дней ваш собеседник. Деньги: Крупное приобретение стоит обдумать спокойно. Сегодня особенно важно, как часто вы будете им пользоваться. Вечер: Хорошее время для любимого занятия. Получится надолго увлечься и не отвлекаться по мелочам.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: Близнецы найдут удачное решение повседневной задачи. Поможет находчивость там, где прежде вы действовали строго по привычке. Практично: Опробуйте новый способ на небольшой части работы. Разницу вы заметите быстро. С людьми: В отношениях появится больше юмора. Даже неловкую тему удастся обсудить без обиды. Деньги: Найдётся выгодная замена привычной услуге. Она обойдётся дешевле при том же результате. Вечер: Вас заинтересует чужой рассказ о путешествии или необычном опыте. Захочется узнать подробности.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Раки быстро освоят полезный приём. Новое знание пригодится почти сразу и добавит уверенности. Практично: После объяснения попробуйте выполнить задачу самостоятельно. Так станет ясно, что ещё нужно уточнить. С людьми: Друг может обратиться за поддержкой. Ваше спокойствие поможет ему взглянуть на ситуацию проще. Деньги: Расходы на обучение оправдают ожидания, если вы заранее понимаете, чему хотите научиться. Вечер: Домашнее общение порадует теплом. Близкие с удовольствием послушают о том, как прошёл ваш день.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Перемена планов даст Львам неожиданную свободу. Вы сможете заняться тем, до чего давно не доходили руки. Практично: Выберите задачу, которую легко закончить за один подход. Сегодня приятно увидеть быстрый результат. С людьми: Знакомство через друзей окажется интересным. Разговор с новым человеком быстро перейдёт к общим вкусам. Деньги: Перенос одной покупки освободит сумму для более актуальной цели. Вы легко определите, что нужнее. Вечер: Возможна приятная встреча без долгих приготовлений. Хорошее настроение поможет проявить обаяние.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Девы смогут рассчитывать на поддержку команды. Чужой навык удачно дополнит ваш, и работа пойдёт быстрее. Практично: Передайте часть задачи человеку, который любит именно такую работу. Ему будет приятно ваше доверие. С людьми: В семье легче договориться о небольшом изменении привычного распорядка. Родные учтут ваши пожелания. Деньги: Если общий результат оплачивается, вклад каждого стоит обсудить до завершения дела. Вечер: Усталости окажется меньше ожидаемого. Хватит желания и на отдых, и на короткую встречу.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Результат Весов заметят люди, чья оценка имеет для них значение. Появится шанс взяться за более интересную работу. Практично: Выберите для обсуждения то, чем довольны сами. Ваше отношение будет заметно собеседнику. С людьми: В любви хороший отклик получит прямое приглашение. Даже давно знакомого человека удастся приятно удивить. Деньги: Возможно деловое предложение с понятной выгодой. Оно заслуживает внимания, если подходит по нагрузке. Вечер: Захочется тихо порадоваться удаче. Общество одного близкого человека будет особенно приятным.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Скорпионов обрадует известие от знакомого. Новость может открыть возможность, которую вы считали недоступной. Практично: Личные дела пойдут легче после короткого разговора с тем, кто знает нужные подробности. С людьми: Вы сумеете поддержать человека, не превращая беседу в разбор его ошибок. Деньги: От незапланированного расхода будет легко отказаться. Нынешние цели покажутся привлекательнее случайного предложения. Вечер: Порадует занятие в привычном кругу. Чужой успех даст хороший повод собраться.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Стрельцы увереннее оценят свои денежные возможности. Выяснится, какую часть желаемого можно осуществить уже сейчас. Практично: В работе вы заметите связь между разрозненными сведениями. Это поможет найти удачное решение. С людьми: С близким получится обсудить недавнее недоразумение без раздражения. Немного юмора окажется кстати. Деньги: Посильная трата на собственное удобство не вызовет прежних сомнений. Вы будете понимать её пользу. Вечер: Захочется движения и смены впечатлений. Недолгая прогулка окажется приятнее продолжения рабочих разговоров.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Собственная инициатива принесёт Козерогам первые результаты. Начать новое дело сегодня окажется проще, чем долго обсуждать его. Практично: Возьмитесь за доступную часть замысла. Она быстро покажет, что понадобится дальше. С людьми: Вас порадует внимание человека, который обычно скупо выражает чувства. Постарайтесь ответить так же тепло. Деньги: Попытка сэкономить на необходимом для работы может обернуться лишними усилиями. Выбирайте то, что облегчает работу. Вечер: Домашний отдых поможет восстановить силы. Появится желание заняться чем-нибудь привычным и приятным.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Дружеская встреча может подсказать Водолеям новую возможность. Полезная мысль прозвучит в обычном разговоре. Практично: Запишите то, что захотелось попробовать. К детали, которая сейчас кажется очевидной, ещё придётся вернуться. С людьми: В личных отношениях будет легче выслушать друг друга. Вы заметите, что прежний спор уже потерял остроту. Деньги: Общую трату удастся распределить так, чтобы никто не чувствовал себя обязанным платить за остальных. Вечер: Самостоятельное занятие увлечёт сильнее, чем вы ожидали. Хороший повод отвлечься от потока новостей.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Рыбы иначе посмотрят на отложенное дело. Причина прежней заминки станет понятнее, а продолжение покажется вполне посильным. Практично: Начните с того места, где остановились. Ранее сделанное ещё пригодится. С людьми: Знакомый охотно отзовётся на приглашение. Вам будет интересно поговорить и о личном. Деньги: Найдётся способ продолжить задуманное без большой дополнительной суммы. Это заметно упростит выбор. Вечер: Появится удовлетворение от сделанного. Захочется поделиться им с человеком, который верил в вас.