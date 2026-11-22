В понедельник, 23 ноября, Ракам будет легче почувствовать настроение окружающих, а Близнецам захочется больше нежности в отношениях. Девы встретят начало недели с энергией и интересом к новому. Тельцам Луна в их знаке обещает небольшое преимущество, которым стоит воспользоваться, если давно хочется о чём-то попросить.

Мечтательное настроение добавит романтики, но в денежных вопросах Скорпионам лучше сохранить осмотрительность. Львам предстоит учитывать повышенное внимание к своей личной жизни, а Козерогам выбирать между приятной компанией и временем наедине с собой. В прогнозе Джорджии Николс на этот день много внимания уделено сочувствию и готовности поддержать тех, кому сейчас непросто.

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Оценка дня

5: динамичный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: так себе; 1: трудный.

🟣 ♈ Овен (21 марта - 19 апреля)

★★★ Сегодня захочется глубже понять окружающий мир и задуматься о том, что выходит за пределы повседневных забот. Вас могут заинтересовать философия, духовные учения, медитация или йога. Вы будете искать то, что поможет увидеть привычное по-новому и приведёт к неожиданному озарению.

🟣 ♉ Телец (20 апреля - 20 мая)

★★★★ Луна находится в вашем знаке и даёт небольшое преимущество перед остальными. При этом чувствительность будет выше обычного: происходящее может сильнее затрагивать вас эмоционально. Джорджия Николс советует воспользоваться благоприятным моментом и обратиться к Вселенной с просьбой. Попробуйте загадать желание, которое для вас действительно важно.

🟣 ♊ Близнецы (21 мая - 20 июня)

★★★ В отношениях с супругом, партнёром или близкими друзьями сегодня будет больше нежности и душевного тепла. Возможно, захочется кому-то помочь, поддержать или просто проявить заботу. Одновременно усилится романтический настрой, и вы будете склонны идеализировать близкого человека. Эти два желания, заботиться и любить, вполне могут возникнуть вместе.

🟣 ♋ Рак (21 июня - 22 июля)

★★★★ Сегодня особенно важны дружба и чувство общности с людьми. Вам будет интересно общаться в компании или участвовать в общих делах. Интуиция поможет тоньше уловить чужое настроение, поэтому на работе может захотеться поддержать человека или внимательнее выслушать его. Вы способны заметить, что с ним происходит, даже если он не говорит об этом прямо.

🟣 ♌ Лев (23 июля - 22 августа)

★★★ Сегодня вы заметнее обычного, и окружающие будут чаще обращать на вас внимание. Учитывайте это: кому-то могут стать известны подробности вашей личной жизни. Если понадобится исправить нежелательное впечатление, лучше вовремя прояснить ситуацию. В любви усилится идеалистический настрой, захочется романтики и чего-то особенного.

🟣 ♍ Дева (23 августа - 22 сентября)

★★★★ Марс в вашем знаке придаёт энергии, и начало недели захочется сделать интереснее. Вы настроены на небольшое приключение, новые впечатления или хотя бы перемену привычного занятия. Одновременно появится особая нежность к кому-то из родных. Если представится возможность помочь этому человеку, вы охотно ею воспользуетесь.

🟣 ♎ Весы (23 сентября - 22 октября)

★★★ Сегодня разговор может уйти в неожиданную сторону и затронуть темы, которые трудно объяснить с привычной, рациональной точки зрения. Вас привлекут мистические переживания, необъяснимые явления и тонкие оттенки ощущений. Захочется обсудить то, в чём вы пока не вполне разобрались, и подробнее поговорить о собственных впечатлениях.

🟣 ♏ Скорпион (23 октября - 21 ноября)

★★★ С денежными решениями сегодня стоит быть осторожнее. Взаимодействие Солнца с Нептуном располагает к мечтам, а Солнце сейчас находится в вашем секторе финансов. Из-за этого желаемое легко принять за действительное. Прежде чем расставаться с заработанными деньгами, подумайте ещё раз. Если хотите проявить щедрость, сначала выясните, в чём человек действительно нуждается.

🟣 ♐ Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

★★★ Солнце в вашем знаке образует гармоничную связь с Нептуном, усиливая чувствительность к окружающему миру. Вас могут увлечь духовные идеи, романтические мечты или желание помочь тем, кому повезло меньше. Сегодня будет немало поводов проявить сочувствие, почувствовать красоту происходящего и внимательнее отнестись к тому, что обычно остаётся незамеченным.

🟣 ♑ Козерог (22 декабря - 19 января)

★★★★ Сегодня желания могут противоречить друг другу. С одной стороны, вас привлекают общение, спорт, игры с детьми, искусство и романтические встречи. С другой, хочется побыть в одиночестве и насладиться временем, которое принадлежит только вам. Выбирайте то, к чему сейчас больше тянет: окончательное решение остаётся за вами.

🟣 ♒ Водолей (20 января - 18 февраля)

★★★ Желание сделать мир лучше сегодня может стать темой разговора. Вы будете обсуждать, как помочь отдельному человеку, своему сообществу или обществу в целом. Возможно, решите присоединиться к благотворительной группе или поддержать её пожертвованием. При этом домашний отдых тоже доставит удовольствие, и вам захочется провести часть дня в привычной обстановке.

🟣 ♓ Рыбы (19 февраля - 20 марта)

★★★★ Сегодня вы можете попросить человека, наделённого властью, проявить доброту и снисхождение к другим. Речь может идти о родителе, руководителе, преподавателе, представителе полиции или другом влиятельном человеке. Возможно, вы попросите его использовать своё влияние, чтобы помочь тому, кому сейчас трудно. Попытаться стоит, даже если результат пока неизвестен.

Если у вас сегодня день рождения

Вы цените справедливость и готовы отстаивать свои убеждения. Вам свойственны идеализм, независимость, смелость и острый ум. Наступающий год вашей жизни обещает принести плоды прежних усилий. На первый план выйдут влияние, лидерство и признание: возможны повышение, похвала или награды. Замечайте возможности и действуйте. Вполне вероятно, что теперь именно вы окажетесь в центре внимания.

Понедельник располагает к сочувствию и более внимательному отношению друг к другу. Разговор может помочь лучше понять, что происходит с близким человеком, а желание поддержать его найдёт вполне конкретное применение. Необязательно ждать большого повода, чтобы проявить заботу.

Поддержка не всегда требует больших жестов. Выслушать, заступиться, поучаствовать в общем деле можно по-разному. Ориентируйтесь на то, что действительно нужно другому человеку, и на собственные возможности. Тогда добрые намерения будет проще воплотить в дело.