На неделе с 23 по 29 ноября Девам может представиться повод выбраться туда, куда давно хотелось, но всё никак не удавалось собраться. Близнецы заметят, что приятному им человеку тоже хочется продолжить знакомство. Раки смогут завершить дело, которое отнимало больше внимания, чем заслуживало. А Козерогам захочется что-то изменить в своём внешнем виде, причём удачный вариант может оказаться совсем не похожим на привычный.

В начале недели Весам пригодится настойчивость в переговорах: первая предложенная договорённость ещё не будет окончательной. Скорпионам стоит показать свой замысел, пока они снова не решили отложить его до лучших времён. Ближе к выходным Стрельцы соберут приятную компанию, а Водолеи с удовольствием вернутся к занятию, которому давно не уделяли времени.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен

Овнам на этой неделе будет легче решиться на первую попытку в незнакомом деле. Возможность может появиться через приглашение, пробное занятие или простое предложение поучаствовать. Сначала захочется сослаться на отсутствие опыта, но именно теперь получится спокойно побыть новичком. Начните с того, что можно попробовать без долгих обязательств. К середине недели станет ясно, нравится ли вам сам процесс. Если да, к воскресенью уже захочется вернуться и сделать чуть больше, чем в первый раз.

Работа и дела. Новый способ выполнить привычную задачу стоит проверить на небольшом объёме. Вы сможете сравнить результат и затраченное время, прежде чем менять весь порядок работы. Помощь того, кто уже разобрался, позволит быстрее перейти от объяснений к практике.

Отношения. Совместное занятие даст больше поводов для разговора, чем очередное обсуждение домашних забот. Выбирайте то, в чём обоим интересно разобраться. При новом знакомстве вам будет проще общаться, если не пытаться с самого начала произвести безупречное впечатление.

Финансы. На первых порах хватит самого необходимого. Для нового увлечения можно взять вещь напрокат, одолжить или обойтись тем, что уже есть. Крупные расходы разумнее обсуждать после нескольких попыток, когда появится собственное представление об удобстве.

Здоровье. Хорошее настроение может подтолкнуть вас к большей активности. Увеличивайте нагрузку постепенно, особенно после перерыва. В расписании пригодятся и спокойные вечера: желание продолжить завтра будет приятнее, чем необходимость долго приходить в себя после первого занятия.

🟣 ♉ Телец

Тельцы смогут договориться с близкими о планах, которые до сих пор обсуждались слишком расплывчато. На неделе захочется понять, как провести декабрь, кого увидеть и сколько времени оставить для себя. Начните с одного ближайшего события. Когда у каждого появится возможность сказать, чего он ждёт, часть разногласий исчезнет сама собой. К пятнице получится выбрать вариант, который удобно осуществить. При этом не все участники обязаны проводить вместе каждую минуту: кому-то будет достаточно присоединиться ненадолго.

Работа и дела. На этой неделе получится продвинуть дела, которые нужно закончить до декабря. Определите, что зависит от вас, а для чего потребуется чужое участие. Если обращаются с дополнительной задачей, выясните её срок: возможно, вы сможете заняться ею позже.

Отношения. У близкого человека могут оказаться другие представления о хорошем совместном отдыхе. Обсудите, что особенно важно каждому. Привычный семейный порядок можно немного изменить, сохранив то, ради чего вы вообще собираетесь вместе.

Финансы. Общие планы потребуют понятного бюджета. Сначала договоритесь о сумме, которую всем удобно потратить, а затем выбирайте детали. Это избавит участников от необходимости соглашаться на дорогой вариант из неловкости перед остальными.

Здоровье. В насыщенные дни вам пригодится привычный распорядок еды и сна. Необязательно подстраивать под чужое расписание всю неделю. Если встреча затягивается, можно уйти раньше и сохранить силы для собственных дел на следующий день.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецы могут обнаружить взаимный интерес там, где пока ожидали только вежливости. Человек сам продолжит разговор, предложит встретиться или вспомнит подробность, которую вы рассказывали. Присмотритесь к тому, как складывается общение в течение недели, не делая выводов по одному удачному вечеру. К выходным станет легче понять, хочется ли вам сблизиться. У тех, кто давно в паре, появится возможность снова почувствовать себя интересными друг другу, особенно если разговор выйдет за пределы ежедневных дел.

Работа и дела. В первой половине недели вас могут привлечь к обсуждению нового направления. Прежде чем соглашаться на постоянное участие, разберитесь, чего от вас ждут. Интересная тема вполне может сочетаться с объёмом работы, который сейчас неудобно брать на себя.

Отношения. В общении будет полезна небольшая пауза, позволяющая другому человеку тоже проявить инициативу. Вам не нужно придумывать все темы и организовывать каждую встречу. Взаимность станет заметнее, когда у обоих будет возможность что-то предложить.

Финансы. Старайтесь не связывать щедрость с необходимостью понравиться. Для хорошей встречи достаточно места и занятия, которые устраивают обоих. Если вас приглашают туда, где расходы выше привычных, предложите свой вариант без долгих оправданий.

Здоровье. После нескольких оживлённых дней может захотеться тишины. Выделите вечер, когда не надо поддерживать разговор, куда-то успевать и быть на связи. Приятные встречи легче воспринимаются, когда между ними остаётся время на отдых.

🟣 ♋ Рак

Ракам удастся заметно продвинуться в деле, которое слишком долго оставалось почти законченным. На этой неделе вы яснее увидите, чего именно не хватает до результата. Возможно, последние шаги окажутся гораздо проще, чем казалось, пока вы думали обо всём сразу. Выберите для них время в первой половине недели. К четвергу появится возможность пользоваться тем, что вы сделали, и освободить внимание для других планов. Желание немедленно улучшить ещё несколько деталей лучше пока записать отдельно.

Работа и дела. Разделите обязательные исправления и дополнения, которые можно внести позже. Такое различие поможет закончить начатое в срок. Начните пользоваться тем, что уже готово: тогда станет понятнее, какие из задуманных улучшений действительно нужны.

Отношения. Близким будет легче разделить вашу радость, если вы расскажете, почему завершённое дело для вас важно. Вечером можно отметить результат вдвоём или в небольшой компании. Необязательно ждать события, которое окружающие сочтут достаточно большим.

Финансы. Внимательнее отнеситесь к небольшим регулярным расходам на то, чем уже перестали пользоваться. Отказ от ненужного платежа освободит деньги на ближайшие планы. При этом полезную и востребованную услугу не стоит отменять только ради красивой суммы экономии.

Здоровье. После напряжённого отрезка оставьте себе время прийти в обычный ритм. Может захотеться подольше поспать или провести выходной без встреч. Учтите это заранее, чтобы отдых не пришлось втискивать между новыми обязательствами.

🟣 ♌ Лев

Львы смогут помочь договориться людям, которые пока больше спорят, чем слушают друг друга. Вам будет легче заметить, где желания действительно расходятся, а где участники по-разному говорят об одном и том же. В первой половине недели не спешите давать оценку, пока не услышали обе стороны. К четвергу может найтись решение, которое позволит продолжить общее дело. При этом вам необязательно становиться постоянным посредником. Самым приятным результатом будет возможность снова общаться без необходимости обходить неудобную тему.

Работа и дела. Если общее обсуждение зашло в тупик, предложите сравнить варианты на одном конкретном примере. Так будет проще увидеть, что действительно удобно в работе. Решение, опробованное вместе, вызовет меньше возражений, чем ещё один длинный спор.

Отношения. В собственных отношениях получится уменьшить напряжение, если говорить о текущем разногласии, не привлекая чужие мнения. Объясните, что задело именно вас, и выслушайте ответ. После разговора найдите время для привычного совместного занятия, в котором обоим хорошо.

Финансы. В общих расходах справедливость не всегда означает одинаковую сумму с каждого. Имеет значение, кто чем пользуется и какие возможности есть у участников. Обсудите удобный порядок до оплаты, чтобы денежный вопрос потом не испортил удовольствие от встречи или поездки.

Здоровье. После дня, в котором пришлось много обсуждать и убеждать, может захотеться сменить занятие. Прогулка, приготовление ужина или другая привычная работа руками помогут провести вечер без продолжения спора. Оставьте время и на отдых в тишине.

🟣 ♍ Дева

Девам захочется сменить обстановку, и на этой неделе для этого найдётся подходящий повод. Поездка, прогулка по незнакомому месту или культурное событие дадут больше впечатлений, если вы не будете пытаться уместить всё в один день. Определитесь с главным и оставьте время просто осмотреться. В начале недели ещё получится выбрать удобную дату и компанию. К выходным вы можете удивиться тому, как давно не позволяли себе провести несколько часов без привычной последовательности домашних и рабочих дел.

Работа и дела. Намечая личные планы, заранее обозначьте время, когда будете недоступны. Это поможет коллегам и близким задать нужные вопросы до вашего ухода. Сохранить договорённость будет проще, если вы сами не начнёте отвечать на каждое необязательное обращение.

Отношения. В совместной поездке оставьте место для интересов обоих. Вам необязательно одинаково долго рассматривать всё вокруг. Иногда удобнее ненадолго разделиться, а потом встретиться и рассказать друг другу, что особенно понравилось.

Финансы. Считайте расходы на поездку целиком, включая дорогу и обычные траты на месте. Тогда приятный план не придётся пересматривать на ходу. Небольшую сумму можно сразу оставить на спонтанное удовольствие, которое не входило в программу.

Здоровье. Для долгой прогулки выбирайте привычную удобную обувь и учитывайте погоду. Слишком плотный маршрут легко превращает отдых в необходимость всё время догонять расписание. Лучше спокойно посмотреть меньше и вернуться с желанием повторить поездку.

🟣 ♎ Весы

Весы смогут улучшить условия договорённости, если не примут первый вариант за единственно возможный. Это может касаться рабочего графика, общего плана или распределения домашних забот. В начале недели вам пригодится ясное понимание того, что особенно неудобно именно вам. Назовите это и предложите посильную замену. К середине недели появится пространство для обсуждения. Удачным будет решение, которое можно соблюдать без постоянных уступок с одной стороны, даже если оно немного отличается от первоначального замысла.

Работа и дела. На обсуждение приходите с двумя выполнимыми вариантами. Так собеседнику будет легче сравнить сроки и объём, а вам не придётся защищать единственное предложение любой ценой. После выбора определите, с какого шага начинаете.

Отношения. Разницу во вкусах сейчас можно обсуждать спокойнее, чем обычно. Вам поможет простое объяснение, что именно нравится или утомляет. Общее решение не требует, чтобы один человек сначала признал свои предпочтения неправильными.

Финансы. При обсуждении оплаты учитывайте весь объём участия, включая подготовку и последующие исправления. Если сумма уже определена, можно обсудить более узкую задачу. Согласие на условия, которые заранее вызывают досаду, вряд ли сделает сотрудничество приятнее.

Здоровье. Вечером постарайтесь оставлять промежуток между последним напряжённым разговором и сном. Даже при хорошем исходе обсуждения бывает трудно сразу перестать мысленно к нему возвращаться. Отложите повторный разговор до утра, если вечером уже не появляется ничего нового.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам пора дать возможность другим увидеть замысел, который пока существует преимущественно в их голове. На неделе получится подобрать понятный пример или сделать первую версию, о которой уже можно поговорить предметно. Начните с небольшой аудитории. Вам пригодится реакция людей, которым действительно интересно то, чем вы занимаетесь. К пятнице появится понимание, что стоит развивать дальше. Первые замечания могут оказаться полезными, но менять направление после каждого отзыва не потребуется.

Работа и дела. Покажите результат на той стадии, когда исправления ещё не требуют начинать всё заново. Заранее скажите, какой вопрос хотите обсудить. Тогда разговор поможет продвинуть работу, а не превратится в сбор мнений обо всём сразу.

Отношения. Расскажите близкому человеку о своём интересе, даже если пока нечем похвастаться. Ему может быть приятно узнать о ваших планах в самом начале. Если хочется просто поделиться, можно сразу сказать, что вы пока не ищете оценки.

Финансы. Для личного проекта определите небольшую сумму на первый этап. Её должно хватить, чтобы проверить основную идею без ненужных покупок. Следующие расходы станут понятнее после того, как появится первый результат и опыт его использования.

Здоровье. За увлекательным занятием легко провести весь вечер в одной позе. Устройтесь так, чтобы было удобно, и время от времени меняйте положение. Еду и обычные домашние дела тоже стоит оставить в расписании, даже если очень хочется продолжать.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам на этой неделе захочется чаще бывать среди людей и самим создавать поводы для встреч. Небольшую компанию получится собрать легче, чем большое мероприятие, которое надо согласовывать со всеми. Предложите удобный день заранее и не усложняйте приготовления. К выходным особенно порадует возможность поговорить без спешки и формального повода. Вам не придётся отвечать за настроение каждого гостя. Когда люди могут свободно участвовать в разговоре, встреча складывается приятнее для всех, включая того, кто её придумал.

Работа и дела. Хорошо пойдёт обсуждение, для которого пока нет готового решения. Вы сможете предложить несколько идей и помочь выбрать ту, с которой стоит начать. После встречи запишите конкретный следующий шаг, чтобы воодушевление не осталось единственным результатом.

Отношения. В новой компании возможна симпатия, которую приятно развивать постепенно. У пар появится повод вместе куда-то выбраться и пообщаться с другими людьми. При этом оставьте часть выходных для собственных планов вдвоём.

Финансы. Расходы на развлечения будут заметнее обычного, поэтому выберите, на что действительно хочется потратиться. Для домашней встречи можно разделить приготовления с гостями. Всем будет проще участвовать, если пожелания понятны заранее.

Здоровье. Несколько поздних вечеров подряд могут оказаться утомительными, даже если каждый был приятным. После встречи оставьте себе возможность спокойно начать следующий день. Самые насыщенные планы лучше не ставить вплотную друг к другу.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам захочется по-новому взглянуть на собственный внешний вид. На неделе может понравиться вещь, сочетание или причёска, которые прежде вы бы сразу исключили. Дайте себе время примериться к перемене. Особенно удачно получится использовать уже знакомые вещи иначе и увидеть себя вне привычного образа. К выходным вы определитесь, что хочется оставить. Чужое мнение пригодится как дополнительный взгляд, но окончательный выбор лучше делать по тому, насколько свободно вы себя чувствуете.

Работа и дела. Если предстоит встреча или выступление, заранее продумайте, как коротко представить свою мысль. Вам будет легче говорить уверенно, имея перед глазами несколько основных пунктов. Подготовка поможет меньше отвлекаться на то, как вы выглядите со стороны.

Отношения. Внимание со стороны может оказаться приятнее, чем вы ожидали. Принимайте комплименты без необходимости сразу указывать на недостатки. В паре найдётся повод устроить свидание, для которого захочется собраться немного иначе, чем на обычную прогулку.

Финансы. Обновление образа не требует менять всё одновременно. Сначала выберите одну вещь или деталь, которой действительно будете пользоваться. Сочетание с тем, что уже есть, сейчас важнее количества новых покупок.

Здоровье. Внешний вид не должен заставлять вас весь день терпеть неудобство. Обратите внимание, свободно ли двигаетесь, удобно ли сидеть и ходить. Хорошее впечатление от перемены сохранится дольше, если вам комфортно в повседневных делах.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи могут снова увлечься занятием, которое постепенно вытеснили более срочные дела. На этой неделе появится желание достать отложенные материалы, вернуться к тренировке навыка или продолжить начатое для собственного удовольствия. Первые попытки, возможно, будут неловкими. Не сравнивайте их с тем, что получалось после долгой практики. К концу недели станет заметно, что знакомые действия вспоминаются. При этом вы вправе продолжить по-новому, без прежних требований к результату и обязательного плана достижений.

Работа и дела. Навык из другой области может пригодиться в текущей задаче. Попробуйте использовать знакомый приём, прежде чем осваивать сложный способ с нуля. Возможность справиться собственными силами придаст уверенности и поможет точнее оценить время на работу.

Отношения. Личное увлечение даст вам новые темы для разговора. Близкому человеку необязательно заниматься тем же, чтобы интересоваться вашими успехами. Найдите удобное время для своего занятия и сохраните общие планы, которые важны обоим.

Финансы. Сначала разберите то, что осталось от прежнего увлечения. Часть вещей может по-прежнему подходить, а с необходимыми дополнениями вы определитесь в процессе. Покупать весь новый комплект до первой попытки будет преждевременно.

Здоровье. Чередуйте занятия с разной нагрузкой. После дня за столом выбирайте отдых, в котором можно подвигаться, а после долгой ходьбы позвольте себе спокойно посидеть. В выходные ориентируйтесь на самочувствие, а не на необходимость наверстать всё пропущенное.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам будет легче превратить большое желание в план, с которым можно что-то сделать уже сейчас. Речь может идти об учёбе, поездке, перемене в работе или личном деле. В начале недели выберите одно направление и выясните, что требуется для первого шага. Объём подготовки может оказаться вполне посильным, если распределить его во времени. К воскресенью у вас появятся конкретные ориентиры. Необязательно сразу определять весь путь: ближайшее действие уже поможет перестать откладывать замысел на неопределённое будущее.

Работа и дела. На неделе вам будет проще определить, какого опыта или знания не хватает для следующего профессионального шага. Поговорите с человеком, который выполняет интересную вам работу. Конкретные требования помогут выбрать, чему поучиться и где пригодится ваш прежний опыт.

Отношения. Планы на будущее станут хорошей темой для разговора в паре. Выясните, чего каждый ждёт от ближайших месяцев и где ваши желания совпадают. Для общей идеи выберите один небольшой шаг, который сможете сделать вместе.

Финансы. Уточните стоимость того, к чему хотите подготовиться, и разделите расходы на обязательные и возможные. Конкретная сумма поможет выбрать темп накопления. Важно, чтобы он оставлял достаточно денег на обычную жизнь.

Здоровье. Выбирая новые занятия, учитывайте время на дорогу и отдых после них. Программа, которая удобна на бумаге, может оказаться слишком плотной в будни. Начните с расписания, которое получится соблюдать без постоянного недосыпа и спешки.

На неделе с 23 по 29 ноября будет полезно дать своим намерениям конкретное продолжение. Выбрать день для встречи, попробовать новое занятие, показать первую версию работы, узнать условия поездки. После такого шага становится проще понять, хочется ли двигаться дальше и какая помощь действительно нужна.

К выходным оставьте время порадоваться тому, что уже получилось. Приятную встречу не нужно немедленно превращать в еженедельную традицию, а первое удачное занятие в серьёзное обязательство. Достаточно заметить, что вам понравилось, и сохранить возможность вернуться к этому по собственному желанию.