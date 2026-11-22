В понедельник, 23 ноября, Луна находится в Тельце. В астрологии это положение связывают с терпением и вниманием к практической стороне жизни. Хорошо пойдут дела, в которых можно постепенно добиться понятного результата. В начале недели будет полезно выбрать посильную нагрузку и дать себе время освоиться. В отношениях больше значения получат поступки. Выполненное обещание или помощь в нужную минуту убедят сильнее, чем длинные объяснения. Тельцам предстоит разобраться в непростой задаче, а Козерогам стоит воспользоваться возможностью сотрудничества. Раки смогут яснее представить свои расходы и спокойнее строить личные планы. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Поддержка дома поможет Овнам увереннее начать новую неделю. Вопрос, который прежде вызывал разногласия, удастся обсудить спокойнее. Возможно, близкие лучше поймут ваш выбор, когда вы расскажете, чего хотите добиться. Сегодня будет легче услышать и их пожелания, особенно если перестать считать их заранее известными. В делах пригодится собранность. Вы сможете довести до результата то, что давно требовало нескольких свободных часов. Не стоит отвлекаться на спор, который сейчас ничего не меняет. Во второй половине дня вероятно желание сделать что-нибудь приятное для семьи. Даже небольшое участие в общих заботах будет замечено и оценено. Подсказка дня: Расскажите близким о том, на что рассчитываете в ближайшие дни.

🟣 ♉ Телец Тельцам поддастся задача, которая раньше казалась запутанной. Достаточно будет сосредоточиться на том месте, где обычно возникала заминка. Вы сумеете заметить важную подробность и понять, почему прежние попытки давали слабый результат. День хорош для работы, в которой ценятся терпение и готовность разбираться до конца. Личные отношения потребуют той же внимательности. Если близкий человек говорит о своём беспокойстве, сначала выслушайте его полностью. Вам может открыться причина поведения, которое до сих пор раздражало. После насыщенного дня захочется спокойного удовольствия. Выбирайте отдых, к которому не нужно долго готовиться и ради которого не придётся торопиться. Подсказка дня: Вернитесь к первому непонятному шагу, даже если все остальные уже освоены.

🟣 ♊ Близнецы Рабочая новость может изменить планы Близнецов и оживить общее дело. Вам будет легче разобраться в подробностях, если обсуждать их с теми, кто тоже участвует. Разные мнения помогут заметить возможность, которую в одиночку вы могли пропустить. Сегодня пригодится умение быстро понять чужую мысль и предложить своё продолжение. Новые знакомства тоже способны оказаться полезными. При этом необязательно сразу искать практический смысл в приятном разговоре. Человек может заинтересовать вас своим взглядом на жизнь или чувством юмора. Вечером будет хорошо среди тех, с кем легко переключиться с рабочих тем на личные. Возможен приятный поворот в общении, которое пока оставалось дружеским. Подсказка дня: Спросите, чего в общем деле сейчас больше всего недостаёт другим участникам.

🟣 ♋ Рак У Раков появится больше ясности в денежных вопросах. Вы сможете понять, какие траты действительно нужны в ближайшее время и что допустимо отложить. Посильный план поможет спокойнее отнестись к желанию что-то купить или изменить. Необходимые сведения лучше собрать до окончательного решения, особенно если сумма для вас заметная. Уверенность скажется и на общении. Будет проще объяснить, чего вы хотите, и не отказываться от собственного мнения только из-за чужой убеждённости. Любимый человек может поддержать идею, которую вы раньше считали слишком скромной для обсуждения. К вечеру захочется порадовать себя доступным удовольствием и почувствовать, что неделя началась вполне удачно. Подсказка дня: Оставьте в расчётах место для небольших личных радостей.

🟣 ♌ Лев Львам захочется узнать больше о том, что раньше казалось хорошо знакомым. Новый способ объяснения или разговор с опытным человеком поможет заметить упущенную связь. День подходит для учёбы и освоения приёма, который можно сразу опробовать. Первые успехи поддержат интерес, даже если дальше понадобится терпение. В личной жизни вас привлечёт человек, способный увлечённо говорить о своём деле. С любимым тоже найдётся новая тема, если отойти от привычного обмена новостями. Хороший момент поинтересоваться, чему ему хотелось бы научиться или чем заняться для удовольствия. Возможно, вы обнаружите общее желание, которое до сих пор не обсуждали. Подсказка дня: Попросите показать на примере то, что пока трудно понять из объяснений.

🟣 ♍ Дева Девы яснее почувствуют, к чему хотят стремиться сами. Чужое одобрение останется приятным, но уже не будет главным условием выбора. День подходит для личной цели, которая требует самостоятельности. Если вы знаете, ради чего берётесь за дело, даже медленное начало не испортит настроения. Работа пойдёт хорошо там, где вам доверяют выбирать способ действий. Не исключено, что собственный подход окажется удобнее привычного. Близким будет интересно узнать о ваших намерениях, особенно если вы расскажете и о том, что вас в них радует. Вечером вдохновение поможет вернуться к любимому занятию. Подсказка дня: Выберите ближайший шаг, который можете сделать без посторонней помощи.

🟣 ♎ Весы Друзья могут предложить Весам занятие, которое приятно разнообразит неделю. Даже если идея возникнет мимоходом, в ней окажется что-то привлекательное для каждого. Хороший день, чтобы обсудить общую встречу и понять, чего вы все от неё ждёте. Собственная инициатива тоже будет встречена с интересом. Умение договариваться пригодится и в делах. Вы легче найдёте решение там, где мнения разделились, особенно если сначала выясните, что действительно важно участникам. В расходах стоит ориентироваться на свои возможности. Приятное общение вполне можно устроить так, чтобы никто не чувствовал себя обязанным тратить лишнее. Ближе к вечеру захочется спокойной личной близости. Подсказка дня: Поддержите идею, которая нравится вам по существу, даже если детали пока не придуманы.

🟣 ♏ Скорпион Идея Скорпионов может получить заинтересованный отклик. Вы сумеете рассказать о ней убедительно, особенно если покажете, что уже получилось. Чужие вопросы помогут заметить то, что пока требует доработки. Важно не принимать каждое замечание за отказ. Сегодня разговор способен продвинуть замысел дальше, чем ещё несколько часов работы в одиночестве. При этом личные отношения нуждаются в вашем внимании. Близкий человек охотно порадуется успеху, если почувствует, что его собственные новости вам тоже важны. Вечер благоприятен для встречи после перерыва. Вы можете обнаружить, что общих интересов стало больше, хотя в последнее время редко удавалось спокойно поговорить. Подсказка дня: Поинтересуйтесь, какая часть вашего предложения особенно понравилась собеседнику.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам стоит решиться на откровенный личный разговор. Сегодня будет легче выразить желание без лишней резкости и услышать ответ, который многое прояснит. Возможно, вы давно ждёте друг от друга одного и того же, но описываете это разными словами. После объяснения появится больше свободы и тепла. В делах тоже пригодится прямота. Если вам предлагают участие, которое по-настоящему интересно, дайте это понять. Хорошо пройдут встречи, где нужно обсудить несколько вариантов и выбрать подходящий. К вечеру вы будете довольны тем, что решились спросить о важном. Когда ответ получен, гораздо приятнее думать о новых встречах и общих занятиях. Подсказка дня: Говорите о том, чего хотите сейчас, без длинного перечня прежних разочарований.

🟣 ♑ Козерог Козерогам удастся наладить полезное сотрудничество. Ваша помощь окажется своевременной для человека, который, в свою очередь, хорошо разбирается в нужном вам вопросе. Обмен опытом позволит быстрее справиться с затруднениями. Заодно станет понятнее, кому можно доверить часть работы без постоянного контроля. Личные планы тоже получат больше внимания. Когда нагрузка уменьшится, вы заметите возможность заняться тем, что давно откладывали. Дома будет приятно почувствовать общее участие. Необязательно всё организовывать самим, близкие способны предложить удачное решение. Вечером хорошо пройдёт разговор о том, как сделать ближайшие дни удобнее для каждого. Подсказка дня: Спросите, с чем другому человеку легче справиться, прежде чем распределять обязанности.

🟣 ♒ Водолей Водолеям лучше начать неделю в ровном темпе. Сначала может показаться, что вы движетесь медленно, но сосредоточенность быстро даст результат. Особенно удачно пойдут дела, где важны последовательность и внимание к подробностям. Новое занятие стоит добавить, когда станет понятнее, сколько сил требует основная работа. С людьми будет легче общаться без спешки. Вы заметите, что даже обычный разговор приносит больше удовольствия, если не думать одновременно о нескольких задачах. В любви порадуют постоянство и доброжелательность. Вечером захочется вернуться к личному интересу, который помогает отдыхать. На него стоит оставить время, даже если день сложится продуктивно. Подсказка дня: Прервитесь на отдых, когда поймёте, что работа требует больше времени из-за усталости.

🟣 ♓ Рыбы Интуиция поможет Рыбам разобраться в непростом выборе. Вы можете почувствовать, какой вариант вам ближе, раньше, чем сумеете объяснить причину. Дайте себе время проверить догадку по доступным сведениям. Особенно важно учесть то, что будет иметь значение уже после первого воодушевления. Беседа с близким человеком позволит взглянуть на решение с другой стороны. Его опыт может оказаться полезным, даже если обстоятельства заметно отличаются от ваших. В отношениях день благоприятен для внимания к невысказанному желанию. Мягкий вопрос поможет прояснить настроение собеседника. А воображение вечером пригодится в занятии, где вам нравится пробовать новое. Подсказка дня: Представьте, как каждый вариант будет выглядеть в вашей обычной жизни через неделю.