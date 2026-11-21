Разговор об общих расходах, домашних правилах или планах на день может неожиданно вызвать разногласия. В воскресном прогнозе Джорджия Николс советует не придавать мелким спорам такого значения, будто от их исхода зависит гораздо больше, чем настроение на несколько часов.

При этом возможностей приятно провести день достаточно. Овнам захочется расширить кругозор, Близнецам подойдут развлечения и отдых, а Водолеям стоит попробовать непривычное занятие. Восемь знаков получили в этом прогнозе по четыре звезды.

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Как звёзды оценивают ваш день

★★★★★: динамичный день.

★★★★: благоприятный день.

★★★: обычный день.

★★: день так себе.

★: трудный день.

🟣 ♈ Овен ★★★★

Вам захочется спланировать поездку или найти другое занятие, которое расширит ваш кругозор. Интерес могут вызвать дальнейшее обучение, а также возможности в медицине, юриспруденции или издательском деле.

Сосредоточьтесь на этих намерениях. Мелочные разногласия из-за денег способны отвлечь от того, что сейчас гораздо интереснее и полезнее для вас.

🟣 ♉ Телец ★★★

Луна в вашем знаке находится в напряжённых отношениях с Плутоном и Меркурием. Из-за этого мелочи могут задевать сильнее обычного, особенно при общении с руководителями и другими авторитетными людьми. Постарайтесь не реагировать слишком резко на незначительные замечания.

Лучше направьте внимание на домашние улучшения: займитесь тем, что сделает жильё удобнее и приятнее. В личной жизни тоже возможен интересный поворот: не исключено начало служебного романа.

🟣 ♊ Близнецы ★★★★

День хорошо подходит для отдыха, искусства, спорта и весёлого общения с детьми. Вы можете с удовольствием провести время, если не станете превращать каждый разговор в обсуждение принципиального вопроса.

Особенно настойчиво захочется отстаивать своё мнение о работе, здоровье или даже домашнем питомце. Старайтесь сохранять лёгкий тон. Уверенность в собственной правоте не обязывает вас переубеждать всех собеседников.

🟣 ♋ Рак ★★★★

Вас воодушевляет желание как следует поработать и добиться ощутимого результата. Само ощущение, что вы заняты полезным делом, будет приносить удовольствие.

Однако друзья, люди из вашего круга общения или дети могут не разделить ваши идеи. Если воспринять это слишком серьёзно, обычное несовпадение мнений вызовет сопротивление. Оставьте собеседникам возможность смотреть на ситуацию по-своему.

🟣 ♌ Лев ★★★

Энергии сегодня много, настроение располагает к развлечениям и шуткам. Но всё может измениться, если вы решите оспорить чьё-то право давать указания.

Разногласия возможны с родителями, начальством, преподавателями, влиятельными людьми или представителями полиции. Причиной может стать как обычное несогласие, так и желание бросить вызов авторитету. Особенно внимательно следите за тем, как это проявляется дома.

🟣 ♍ Дева ★★★★

Старайтесь избегать мелких перепалок с теми, с кем регулярно общаетесь, а также с братьями, сёстрами и другими родственниками. Поводы для раздражения могут найтись, но далеко не каждый из них заслуживает продолжительного обсуждения.

Терпение сегодня прежде всего поможет вам самим чувствовать себя лучше. Когда вы сердитесь на другого человека, первым это напряжение испытываете именно вы.

🟣 ♎ Весы ★★★★

Вам важны красивая обстановка и спокойная атмосфера. Помните об этом, если разговор зайдёт об общих расходах, совместных платежах или о том, кто кому сколько должен. Мелкие денежные разногласия сегодня способны нарушить столь нужную вам гармонию.

Лучше уделите внимание своему гардеробу: присмотрите и примерьте одежду, которая вам нравится. Вам приятно хорошо выглядеть. При этом учитывайте общее лунное предупреждение о покупках.

🟣 ♏ Скорпион ★★★

Сегодня вам выгоднее проявить уступчивость, чтобы сохранить хорошие отношения. Возможно, для примирения с близким человеком с вашей стороны потребуется больший шаг навстречу, чем обычно.

Поводом для разногласий могут стать сущие пустяки, поэтому не спешите ввязываться в спор. Сосредоточьтесь на собственных целях: они заслуживают большего внимания, чем выяснение отношений из-за мелочи.

🟣 ♐ Стрелец ★★★★

Солнце находится в вашем знаке, придавая вам силы и уверенность. Однако именно сегодня могут возникнуть споры о работе, здоровье или заботе о домашнем питомце.

Не поддавайтесь на провокации и не втягивайтесь в обсуждения, которые быстро превращаются в перепалку. Лучше займитесь планами на поездку или найдите способ узнать что-то новое. Возможность расширить свой мир сейчас гораздо привлекательнее очередного спора.

🟣 ♑ Козерог ★★★★

Постарайтесь сохранить мир в отношениях с любимым человеком и детьми. Возможны разногласия о том, на что следует тратить деньги. Причём окружающие могут иметь твёрдое мнение и о собственных покупках, и о ваших.

Вы не любите расточительность, но привычки и приоритеты у людей различаются. То, что одному кажется ненужной тратой, для другого имеет личную ценность. Сегодня эту разницу особенно полезно учитывать.

🟣 ♒ Водолей ★★★

Воскресенье может пройти легко, весело и в приятном общении. Но если поддерживать каждый спор, день приобретёт совсем другой характер. Особенно напряжёнными могут оказаться разговоры с родственниками и авторитетными людьми.

Попробуйте заняться чем-то непривычным. Выберите новый маршрут для прогулки или загляните туда, где ещё не бывали. Свежие впечатления помогут провести выходной интереснее.

🟣 ♓ Рыбы ★★★★

Сейчас окружающие видят вас в особенно выгодном свете. Джорджия Николс образно сравнивает это с удачным освещением, которое подчёркивает всё лучшее. Цените такое преимущество.

Если кто-то попытается затеять спор по незначительному поводу, не спешите реагировать. Вспышка раздражения может испортить и ваше настроение, и благоприятное впечатление, которое вы производите.

Если вы родились 22 ноября

Вы умны, энергичны и обладаете сильной волей. Стремление изменить жизнь к лучшему способно увлечь вас настолько, что ради своих идеалов вы готовы действовать с большой настойчивостью.

В предстоящем году уделите время осмыслению своих духовных или религиозных убеждений. Обращайтесь к философским идеям, которые помогают лучше понять себя и приблизиться к пониманию смысла собственной жизни. Учитесь и делитесь знаниями с другими.