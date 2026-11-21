В воскресенье, 22 ноября, многое из желаемого окажется доступнее, чем представлялось. Удачный вариант найдётся там, где вы готовы немного изменить первоначальный замысел. День подходит для приятных покупок, встреч и занятий, которым прежде не находилось места среди повседневных дел. В отношениях станет легче учитывать возможности друг друга. Если предложение слишком дорого или требует долгих приготовлений, можно вместе придумать другое. Воскресенье обещает больше удовольствия тем, кто сумеет увлечься посильным делом и позволит близким разделить свою радость. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам станет проще ответить на предложение, которое они некоторое время обдумывали. Главную роль сыграет собственное желание. Если вы замечаете, что всё чаще возвращаетесь к этой мысли с удовольствием, можно переходить к обсуждению подробностей. День благоприятен для договорённостей, которые дадут вам больше свободы в личной жизни. Практические вопросы тоже решатся без особых затруднений. Понадобится лишь разобраться, что действительно важно сейчас, а что можно выбрать позднее. Вечером полезно позволить себе увлечься одним занятием. Настроение будет лучше, если вас перестанут постоянно отвлекать чужие, пусть даже доброжелательные, предложения.

🟣 ♉ Телец Тельцов приятно удивят способности человека, с которым они займутся общим делом. Вы можете обнаружить, что помощь доступна именно там, где сами ожидали затруднений. Дайте другому участнику действовать привычным для него способом. В итоге вы получите хороший результат и больше удовольствия от общения. Собственные увлечения тоже потребуют внимания. Если вам давно хотелось надолго заняться чем-то для себя, воскресенье для этого подходит. В любви порадует ощущение надёжности. Человек, на которого вы рассчитываете, сумеет показать, что помнит о вашем желании, даже если сейчас занят другими вопросами.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам захочется принять личное решение без привычного обсуждения со всеми знакомыми. Вы вполне можете положиться на своё мнение, особенно если последствия касаются только вас. Когда удастся определиться, станет легче отказаться от занятия, к которому вы давно относились без особого интереса. Воскресенье благоприятно для того, чтобы попробовать другой способ провести свободное время. Вы быстро почувствуете, нравится ли вам новая обстановка. Небольшие расходы на это не вызовут сожалений, если заранее понять, какую сумму удобно выделить. В личной жизни у вас прибавится смелости, и знакомство может продолжиться по вашей инициативе.

🟣 ♋ Рак Ракам удастся порадовать близких, особенно если выбрать то, что доставляет удовольствие и им самим. Для удачной встречи необязательны сложные приготовления. Чужая готовность помочь позволит упростить хлопоты, а у вас останется больше времени на само общение. В повседневных делах день будет спокойным. Можно довести до конца то, что прежде прерывалось из-за более срочных забот. Денежные вопросы лучше решать вместе с теми, кого они касаются. Небольшое приобретение окажется полезнее дорогого, если каждый заранее скажет, чего ему недостаёт. К вечеру появится ощущение, что дома стало приятнее и свободнее.

🟣 ♌ Лев Львам захочется осуществить план, который зависит от участия близкого человека. Его возможности могут отличаться от ваших, особенно по времени. Если сразу это учесть, найдётся вариант, на который оба согласятся с удовольствием. Настойчивость пригодится лишь в поиске решения, устраивающего вас двоих. Самостоятельные занятия тоже принесут радость. Вы легко увлечётесь делом, в котором можно увидеть результат собственных усилий. Похвала окажется приятным дополнением, хотя и без неё будет ясно, что получилось хорошо. Вечером стоит внимательно выслушать новости человека, который обычно интересуется прежде всего вашими делами.

🟣 ♍ Дева Девам в воскресенье будет проще почувствовать доверие, если не придавать слишком большого значения мелким промахам близкого человека. Его забота может выражаться непривычно для вас. Поспешная поправка рискует смутить того, кто искренне старается. Дайте ему закончить задуманное и посмотрите, что получится. В делах, где вы решаете самостоятельно, можно рассчитывать на удачу. Вы быстро определитесь с выбором там, где вам уже понятно, что требуется. Если давно присматриваете что-то для себя, удачный вариант может найтись быстрее ожидаемого. Остаток дня захочется посвятить приятному занятию без обязательного результата.

🟣 ♎ Весы У Весов проснётся желание поэкспериментировать с тем, что они хорошо знают. Вы заметите, как иначе можно выполнить знакомую работу или применить привычные вещи. Первые попытки доставят удовольствие сами по себе. Необязательно сразу выбирать единственный способ, сегодня вам будет интересно сравнивать. Хороший отклик возможен и в общении. Человек, которого заинтересует ваш замысел, охотно предложит собственное участие. Это может стать началом более близкого знакомства. В любви день располагает к игре и лёгкости. Даже серьёзную тему получится обсудить без напряжения, если оба сохранят доброжелательность и чувство юмора.

🟣 ♏ Скорпион У Скорпионов найдётся простой ответ на практический вопрос, который казался сложным. Возможно, вы наконец встретите человека с нужными знаниями или сами заметите упущенную возможность. Сначала попробуйте предложенный способ без стремления сразу его усовершенствовать. Первого результата будет достаточно, чтобы понять, как действовать дальше. В отношениях захочется больше определённости. Спокойный разговор поможет выяснить, чего каждый ждёт от ближайшего времени. Воскресенье удачно для обсуждения общих желаний, особенно если вы пока никуда не спешите. Не исключено, что самая приятная идея появится уже после того, как основной вопрос будет решён.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам стоит внимательнее оценить удобство покупки, которая понравится внешне. При возможности сравните её с менее заметным вариантом. Вы быстро поймёте, за что готовы платить, и сможете определиться без чужих уговоров. Удовольствие от выбора будет полнее, если вещь подойдёт к вашей обычной жизни. Встречи в воскресенье обещают много интересных впечатлений. Особенно хорошо сложится общение в компании, где кто-то увлечён темой, пока незнакомой вам. Будет приятно расспросить, попробовать понять и поделиться собственным опытом. В романтических отношениях легче всего сблизит искреннее любопытство друг к другу.

🟣 ♑ Козерог Козерогов может порадовать известие о стоимости или доступности того, что они давно присматривали. При новых условиях желание станет реальнее. Прежде чем воспользоваться предложением, уточните, что именно в него входит. Тогда удастся оценить выгоду целиком и избежать разочарования из-за недостающей части. В личной жизни день располагает к участию. Близкий человек может поделиться идеей и признаться, что пока не знает, как к ней подступиться. Выслушайте его без поспешных советов. Вполне возможно, ему сейчас достаточно вашего интереса, а подходящий способ осуществить задуманное вы найдёте вместе немного позднее.

🟣 ♒ Водолей Водолеям пойдёт на пользу помощь в занятии, которое их по-настоящему увлекает. Другой человек может взять на себя как раз ту часть, которую вам труднее освоить. Вы быстро почувствуете удовольствие от совместной работы. Стоит заранее понять, где каждому удобнее действовать самостоятельно. В денежных вопросах лучше сохранять ясность, особенно если расходы общие. Договориться получится легко, пока суммы остаются посильными для всех. Вечером захочется сменить занятие и увидеться с теми, с кем давно собирались поговорить. Общение принесёт радость даже без особого повода и заранее выбранной темы.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы сумеют попробовать себя в незнакомом занятии и обнаружат, что оно вполне им по силам. Особенно удачной окажется попытка в компании людей, которые готовы спокойно объяснить непонятное. Увлечённость поможет быстро пройти первые трудности, а небольшой успех придаст смелости. В личной жизни тоже будет проще проявлять себя. Вам захочется рассказать о собственных интересах и услышать, что близко другому человеку. Воскресенье благоприятно для свидания, на котором оба свободно выбирают, как провести время. Если возникнет желание что-то купить, собственный вкус поможет найти приятную вещь без лишних расходов.