В воскресенье, 22 ноября, легче будет решить личный вопрос, до которого в будни не доходили руки. Тельцы могут получить полезный ответ, Раки найдут удобный вариант для дома, а Рыбы наконец выберут то, чего хотят сами.
Спокойная обстановка поможет и в отношениях. Скорпионы смогут помириться с родными, Козероги придут к согласию в расходах. День подходит для разговоров, которые требуют внимания к другому человеку и терпения к его сомнениям.
🟣 ♈ Овен
Главный ход: Овны почувствуют прилив бодрости. Активный отдых окажется привлекательнее привычного желания провести воскресенье дома.
Практично: Выбирайте знакомую нагрузку. Сегодня удовольствие принесёт само движение, даже без новых достижений.
С людьми: Близкий поделится сомнением, которое давно держал при себе. Ваш спокойный ответ многое для него изменит.
Деньги: Для хорошего отдыха найдётся недорогой вариант. Удачный совет может прийти от знакомого.
Вечер: После насыщенного дня захочется домашнего комфорта. Заслуженная передышка будет особенно приятной.
🟣 ♉ Телец
Главный ход: Полезный ответ поможет Тельцам разобраться с практическим вопросом. Прежнее сомнение перестанет мешать выбору.
Практично: Задайте вопрос о том, что мешает сделать выбор. Остальное прояснится следом.
С людьми: Переписка с приятелем оживится. Вы найдёте интересную тему, которой раньше не касались.
Деньги: Сравнение двух предложений даст ясность. Более удобный вариант вполне может оказаться доступнее.
Вечер: Настроение располагает к музыке и любимому кино. Привычный способ отдохнуть сегодня окажется приятным.
🟣 ♊ Близнецы
Главный ход: Близнецам будет легко возобновить прерванное общение. Для начала достаточно искреннего интереса к тому, как живёт человек.
Практично: Домашние хлопоты удастся распределить так, чтобы каждый занялся тем, что умеет лучше.
С людьми: Перемены в жизни знакомого могут вас удивить и подсказать собственную идею.
Деньги: Общую покупку стоит обсуждать, когда понятно, кто будет ею пользоваться. Это позволит избежать лишней щедрости.
Вечер: Встреча или долгий разговор оставят ощущение, что вы снова стали ближе.
🟣 ♋ Рак
Главный ход: Раки найдут простой способ сделать дом удобнее. Повседневные дела после перемены станут легче.
Практично: Прежде чем покупать новое, попробуйте иначе использовать то, что уже есть.
С людьми: В разговоре с другом обнаружится неожиданное сходство ваших взглядов. Общение после этого станет свободнее.
Деньги: Расход может оказаться совсем небольшим. Вы останетесь довольны соотношением цены и пользы.
Вечер: Захочется личного разговора. Человек, которому вы доверяете, охотно выслушает то, чем вы давно хотели поделиться.
🟣 ♌ Лев
Главный ход: Разговор с опытным человеком поможет Львам разобраться в сложном вопросе. Полезный ответ окажется проще, чем вы думали.
Практично: Любопытство поможет разобраться в новой теме быстрее, чем попытка сразу показать собственные знания.
С людьми: Дома появится повод для общей радости. Вы сможете поддержать близкого и разделить его хорошее настроение.
Деньги: Совет знающего человека поможет разумнее распорядиться суммой, которую вы отвели на личную цель.
Вечер: Хорошо пойдёт привычное занятие, в котором вы уверены. Небольшой успех доставит удовольствие.
🟣 ♍ Дева
Главный ход: Девы быстро закончат несколько небольших дел. Собранность позволит раньше освободить день для собственных интересов.
Практично: Браться за похожие задачи подряд сегодня будет легче. Вы быстро войдёте в нужный ритм.
С людьми: Близкие оценят вашу помощь, если вы предложите её без замечаний о прежних ошибках.
Деньги: Может обнаружиться, что необходимая вещь у вас уже есть. Покупать ещё одну не понадобится.
Вечер: Порадует занятие, требующее любопытства. Интересная книга захватит внимание надолго.
🟣 ♎ Весы
Главный ход: Весы найдут доступное удовольствие по своему вкусу. Простой отдых окажется приятнее дорогого развлечения.
Практично: С организационным вопросом поможет знакомый. Он быстро разберётся в том, что вас затрудняло.
С людьми: Любимый человек разделит вашу радость. Даже короткая встреча добавит тепла в отношения.
Деньги: Вы легко удержитесь в разумных пределах и всё же позволите себе то, чего хотелось.
Вечер: Хорошо пройдёт прогулка вдвоём. Вам будет легко и весело вместе.
🟣 ♏ Скорпион
Главный ход: Скорпионы смогут помириться с родными. Окажется, что желание забыть о разногласии есть у обеих сторон.
Практично: В самостоятельной работе пригодится терпение. Поправив небольшую деталь, вы заметно улучшите весь результат.
С людьми: Добрый жест будет понятен и без долгого объяснения. Необязательно сразу обсуждать всё накопившееся.
Деньги: День подходит для небольших покупок для дома. Вы хорошо оцените, что действительно удобно в использовании.
Вечер: Облегчение вернёт интерес к тому, что обычно радует. Захочется выбраться на прогулку или к друзьям.
🟣 ♐ Стрелец
Главный ход: Стрельцы будут склонны к романтике. Симпатия вдохновит на поступок, на который прежде не хватало смелости.
Практично: Творческая работа пойдёт легко. Собственная идея понравится вам больше готового решения.
С людьми: В паре особенно приятно будет вспомнить, что когда-то вас сблизило.
Деньги: В расходах стоит умерить щедрость. Вы можете пообещать больше, чем затем захотите потратить.
Вечер: Свидание подарит вдохновение. У одиноких Стрельцов может появиться повод первыми начать разговор.
🟣 ♑ Козерог
Главный ход: Козероги придут к согласию в общем бюджете. Обсуждение покажет, что ваши главные желания вполне совместимы.
Практично: Быстро пойдут знакомые дела. Удастся раньше освободиться для занятия, на которое обычно не хватает времени.
С людьми: Приятель может напомнить о себе хорошей новостью. Его успех станет приятной темой для разговора.
Деньги: Появится возможность распределить траты удобнее. Часть желаемого удастся приобрести без ущерба остальным планам.
Вечер: После серьёзных тем захочется развлечься. Подойдёт компания, с которой легко смеяться.
🟣 ♒ Водолей
Главный ход: Водолеи получат хороший результат в самостоятельном деле. Собственный способ окажется надёжнее, чем вы думали.
Практично: Продолжайте в удобном темпе. Сегодня внимательность принесёт больше пользы, чем скорость.
С людьми: В личной жизни проявится взаимность. На ваше приглашение охотно откликнется человек, которого вы рады видеть.
Деньги: Умение справляться своими силами позволит сохранить часть средств для другой цели.
Вечер: Захочется переключиться на людей. Небольшая встреча поможет отдохнуть после сосредоточенной работы.
🟣 ♓ Рыбы
Главный ход: Рыбы выберут по собственному желанию то, что обычно решают по привычке. Перемена окажется приятной.
Практично: Домашний вопрос решится просто. Вы с близкими быстро найдёте общий вариант.
С людьми: Вам доверят личную новость. Собеседнику будет приятно, что вы умеете слушать без поспешных советов.
Деньги: Разумная трата на себя не испортит бюджет. Вы сумеете отличить устойчивое желание от минутного.
Вечер: Порадует возможность провести время с любимым человеком. Даже недолгой встречи хватит для хорошего настроения.
К концу воскресенья некоторые прежние сомнения покажутся лишними. В личном вопросе можно принять решение, которое подходит вам сейчас, даже если со временем предпочтения изменятся. От такого выбора станет спокойнее.
Близким сегодня проще объяснить свои желания через то, что они меняют в повседневной жизни. Когда человек понимает, почему вам это важно, ему легче поддержать ваше решение. Сам разговор может оставить приятное чувство согласия.