В воскресенье, 22 ноября, легче будет решить личный вопрос, до которого в будни не доходили руки. Тельцы могут получить полезный ответ, Раки найдут удобный вариант для дома, а Рыбы наконец выберут то, чего хотят сами. Спокойная обстановка поможет и в отношениях. Скорпионы смогут помириться с родными, Козероги придут к согласию в расходах. День подходит для разговоров, которые требуют внимания к другому человеку и терпения к его сомнениям. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Овны почувствуют прилив бодрости. Активный отдых окажется привлекательнее привычного желания провести воскресенье дома. Практично: Выбирайте знакомую нагрузку. Сегодня удовольствие принесёт само движение, даже без новых достижений. С людьми: Близкий поделится сомнением, которое давно держал при себе. Ваш спокойный ответ многое для него изменит. Деньги: Для хорошего отдыха найдётся недорогой вариант. Удачный совет может прийти от знакомого. Вечер: После насыщенного дня захочется домашнего комфорта. Заслуженная передышка будет особенно приятной.

🟣 ♉ Телец Главный ход: Полезный ответ поможет Тельцам разобраться с практическим вопросом. Прежнее сомнение перестанет мешать выбору. Практично: Задайте вопрос о том, что мешает сделать выбор. Остальное прояснится следом. С людьми: Переписка с приятелем оживится. Вы найдёте интересную тему, которой раньше не касались. Деньги: Сравнение двух предложений даст ясность. Более удобный вариант вполне может оказаться доступнее. Вечер: Настроение располагает к музыке и любимому кино. Привычный способ отдохнуть сегодня окажется приятным.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: Близнецам будет легко возобновить прерванное общение. Для начала достаточно искреннего интереса к тому, как живёт человек. Практично: Домашние хлопоты удастся распределить так, чтобы каждый занялся тем, что умеет лучше. С людьми: Перемены в жизни знакомого могут вас удивить и подсказать собственную идею. Деньги: Общую покупку стоит обсуждать, когда понятно, кто будет ею пользоваться. Это позволит избежать лишней щедрости. Вечер: Встреча или долгий разговор оставят ощущение, что вы снова стали ближе.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Раки найдут простой способ сделать дом удобнее. Повседневные дела после перемены станут легче. Практично: Прежде чем покупать новое, попробуйте иначе использовать то, что уже есть. С людьми: В разговоре с другом обнаружится неожиданное сходство ваших взглядов. Общение после этого станет свободнее. Деньги: Расход может оказаться совсем небольшим. Вы останетесь довольны соотношением цены и пользы. Вечер: Захочется личного разговора. Человек, которому вы доверяете, охотно выслушает то, чем вы давно хотели поделиться.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Разговор с опытным человеком поможет Львам разобраться в сложном вопросе. Полезный ответ окажется проще, чем вы думали. Практично: Любопытство поможет разобраться в новой теме быстрее, чем попытка сразу показать собственные знания. С людьми: Дома появится повод для общей радости. Вы сможете поддержать близкого и разделить его хорошее настроение. Деньги: Совет знающего человека поможет разумнее распорядиться суммой, которую вы отвели на личную цель. Вечер: Хорошо пойдёт привычное занятие, в котором вы уверены. Небольшой успех доставит удовольствие.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Девы быстро закончат несколько небольших дел. Собранность позволит раньше освободить день для собственных интересов. Практично: Браться за похожие задачи подряд сегодня будет легче. Вы быстро войдёте в нужный ритм. С людьми: Близкие оценят вашу помощь, если вы предложите её без замечаний о прежних ошибках. Деньги: Может обнаружиться, что необходимая вещь у вас уже есть. Покупать ещё одну не понадобится. Вечер: Порадует занятие, требующее любопытства. Интересная книга захватит внимание надолго.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Весы найдут доступное удовольствие по своему вкусу. Простой отдых окажется приятнее дорогого развлечения. Практично: С организационным вопросом поможет знакомый. Он быстро разберётся в том, что вас затрудняло. С людьми: Любимый человек разделит вашу радость. Даже короткая встреча добавит тепла в отношения. Деньги: Вы легко удержитесь в разумных пределах и всё же позволите себе то, чего хотелось. Вечер: Хорошо пройдёт прогулка вдвоём. Вам будет легко и весело вместе.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Скорпионы смогут помириться с родными. Окажется, что желание забыть о разногласии есть у обеих сторон. Практично: В самостоятельной работе пригодится терпение. Поправив небольшую деталь, вы заметно улучшите весь результат. С людьми: Добрый жест будет понятен и без долгого объяснения. Необязательно сразу обсуждать всё накопившееся. Деньги: День подходит для небольших покупок для дома. Вы хорошо оцените, что действительно удобно в использовании. Вечер: Облегчение вернёт интерес к тому, что обычно радует. Захочется выбраться на прогулку или к друзьям.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Стрельцы будут склонны к романтике. Симпатия вдохновит на поступок, на который прежде не хватало смелости. Практично: Творческая работа пойдёт легко. Собственная идея понравится вам больше готового решения. С людьми: В паре особенно приятно будет вспомнить, что когда-то вас сблизило. Деньги: В расходах стоит умерить щедрость. Вы можете пообещать больше, чем затем захотите потратить. Вечер: Свидание подарит вдохновение. У одиноких Стрельцов может появиться повод первыми начать разговор.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Козероги придут к согласию в общем бюджете. Обсуждение покажет, что ваши главные желания вполне совместимы. Практично: Быстро пойдут знакомые дела. Удастся раньше освободиться для занятия, на которое обычно не хватает времени. С людьми: Приятель может напомнить о себе хорошей новостью. Его успех станет приятной темой для разговора. Деньги: Появится возможность распределить траты удобнее. Часть желаемого удастся приобрести без ущерба остальным планам. Вечер: После серьёзных тем захочется развлечься. Подойдёт компания, с которой легко смеяться.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Водолеи получат хороший результат в самостоятельном деле. Собственный способ окажется надёжнее, чем вы думали. Практично: Продолжайте в удобном темпе. Сегодня внимательность принесёт больше пользы, чем скорость. С людьми: В личной жизни проявится взаимность. На ваше приглашение охотно откликнется человек, которого вы рады видеть. Деньги: Умение справляться своими силами позволит сохранить часть средств для другой цели. Вечер: Захочется переключиться на людей. Небольшая встреча поможет отдохнуть после сосредоточенной работы.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Рыбы выберут по собственному желанию то, что обычно решают по привычке. Перемена окажется приятной. Практично: Домашний вопрос решится просто. Вы с близкими быстро найдёте общий вариант. С людьми: Вам доверят личную новость. Собеседнику будет приятно, что вы умеете слушать без поспешных советов. Деньги: Разумная трата на себя не испортит бюджет. Вы сумеете отличить устойчивое желание от минутного. Вечер: Порадует возможность провести время с любимым человеком. Даже недолгой встречи хватит для хорошего настроения.