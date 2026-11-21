В воскресенье, 22 ноября, будет легче принимать близких с их собственными вкусами и привычками. Разница во взглядах скорее вызовет любопытство, чем желание немедленно поспорить. Хорошо сложатся встречи, на которых каждый чувствует, что его мнение интересно другому. Для любви это благоприятный день. Можно смелее проявлять симпатию, знакомиться и предлагать провести время вместе. В давних отношениях появится больше лёгкости, особенно если у каждого найдётся возможность заняться чем-то по душе. Общее удовольствие сегодня вполне получится совместить с личными интересами. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овны почувствуют себя спокойнее в близких отношениях. Вы увидите, что на другого человека можно положиться, и охотнее доверите ему часть общего дела. В воскресенье многое будет получаться без постоянных уточнений. Даже разные представления о хорошем выходном удастся совместить, если дать каждому немного свободы. В личных занятиях пригодится настойчивость. Хорошо пойдёт то, что требует нескольких последовательных попыток. Результат порадует, когда вы найдёте свой способ и перестанете торопиться. У свободных Овнов возможно знакомство, в котором особенно понравятся надёжность и спокойное внимание. Такой интерес может развиваться без бурных признаний, сохраняясь и после встречи.

🟣 ♉ Телец Тельцам захочется что-нибудь придумать или сделать по собственному вкусу. Воскресенье благоприятно для творчества, особенно когда можно менять замысел по ходу дела. Вы заметите удачное сочетание, найдёте решение и получите удовольствие от того, как всё складывается. Даже небольшое занятие способно увлечь на несколько часов. Близкий человек может посмотреть на результат иначе. Его мнение будет любопытным, если вы сами захотите его услышать. В остальных вопросах вам тоже пригодится самостоятельность. Покупка порадует, когда вы выберете то, чем действительно будете пользоваться. Вечером возникнет желание провести время вдвоём и обсудить что-нибудь приятное.

🟣 ♊ Близнецы Близнецов порадует общение с человеком, у которого на многое другая точка зрения. Вы сумеете увлечься разговором, не воспринимая несогласие как личное отвержение. День располагает к дружбе и романтической симпатии, которая сохраняется даже при заметной разнице во вкусах. Появится желание узнать друг друга ещё лучше. Отдых тоже может оказаться интереснее, если выбрать что-нибудь непривычное. Вашего любопытства хватит, чтобы попробовать и решить, нравится ли вам это самим. На дорогие предложения лучше не соглашаться сразу. В воскресенье впечатление от новизны особенно сильно, и трезво оценить цену получится после небольшой паузы.

🟣 ♋ Рак У Раков появится повод увереннее относиться к своему умению. Вы можете получить добрый отклик на сделанное или увидеть, как ваш опыт пригодился другому человеку. Особенно приятно будет справиться с задачей, которую вы сами прежде считали сложной. Для самостоятельной работы лучше подойдёт первая половина дня. В личных отношениях станет больше доверия. Вы охотнее расскажете о том, что вас увлекает, и заметите искреннюю заинтересованность собеседника. Вечер хорош для встречи с человеком, которому можно показать себя с непривычной стороны. Общее занятие поможет сблизиться, даже если раньше темы разговоров у вас быстро заканчивались.

🟣 ♌ Лев Львам будет проще проявить симпатию первыми. В воскресенье вы сумеете выразить интерес так, что человеку станет приятно и легко рядом с вами. У свободных Львов есть шанс на удачное знакомство. В паре вы особенно хорошо проведёте время, если оба сможете отвлечься от посторонних дел. Порадует и возможность самостоятельно распорядиться частью дня. Вы быстро определите, что сейчас хочется попробовать, и не станете ждать, пока все соберутся. Денежная сторона отдыха потребует умеренности. Необязательно выбирать самое дорогое, чтобы получить впечатления, которыми потом будет интересно делиться. К вечеру останется достаточно сил на общение.

🟣 ♍ Дева Девам станет легче доверять своему вкусу. Вы будете меньше сравнивать собственные решения с чужими и быстрее поймёте, что вам подходит. Хорошо сложится выбор занятия, одежды или другой покупки для себя. Порадует вещь, которая пригодится каждый день и нравится вам самим. В любви появится больше уверенности. Вы сумеете замечать хорошее в отношениях, не сверяя их с рассказами знакомых. Свободным Девам понравится человек, с которым легко быть естественным. Воскресенье подойдёт для встречи без сложной программы, когда обоим интересно общаться и не приходится постоянно искать занятие.

🟣 ♎ Весы Весам воскресенье обещает мирное семейное общение. Будет проще договориться о домашних планах и спокойно распределить заботы. Вы заметите, что люди охотно идут навстречу, когда понимают, что важно другому. Особенно удачно сложится общее дело, за которое каждый возьмётся по собственному желанию. После него останется время на личные интересы. Хорошо пойдут занятия, где можно сосредоточиться и увидеть результат без долгого ожидания. В любовных отношениях порадует возможность быть рядом в обычной обстановке. Вы сможете внимательнее отнестись к настроению друг друга и получить удовольствие от выходного без обязательного особого повода.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам захочется вновь обратиться к теме, которой они когда-то увлекались. Воскресенье позволит быстро вспомнить знакомое и заметить то, чего раньше не понимали. Опыт, приобретённый в других делах, неожиданно окажется полезен. Лучше всего пойдёт самостоятельная проба, после которой можно спросить совета у знающего человека. В отношениях с близкими не потребуется особенной изобретательности. Вам будет приятно заниматься привычными вещами вместе и по ходу разговаривать о личном. Если появится предложение выбраться куда-нибудь вечером, ориентируйтесь на собственное желание. Выходной получится удачным и в том случае, если больше всего вас порадует возможность остаться дома.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам могут дать почувствовать, как много они значат для друзей. Это проявится в доверии, внимании к вашему мнению или желании разделить с вами хорошую новость. Воскресенье благоприятно для встреч с теми, с кем вас связывает взаимная симпатия. В такой компании вы быстро почувствуете себя на своём месте. С практическим делом удастся справиться без лишнего напряжения. Вы хорошо увидите, что действительно требуется, и не станете усложнять подготовку. В расходах лучше сохранить меру, даже если захочется угостить всех или сделать дорогой подарок. Ваше участие сегодня будут ценить независимо от того, сколько вы готовы потратить.

🟣 ♑ Козерог Козероги почувствуют больше свободы, когда справятся с обязательными делами. Воскресенье позволит сделать это быстрее, чем вы рассчитывали, особенно если не усложнять привычные задачи. Освободившееся время захочется провести по-своему. Порадует возможность выбрать отдых по настроению, без необходимости следовать заранее составленному расписанию. В отношениях день благоприятен для взаимности. Близкий человек охотно поддержит вашу идею и сумеет дополнить её чем-то приятным. Если вы пока только присматриваетесь друг к другу, станет заметнее обоюдное желание общаться. К вечеру будет особенно хорошо там, где можно побыть вдвоём и никуда не спешить.

🟣 ♒ Водолей Водолеям доставит удовольствие возможность позаботиться о ком-то по собственному желанию. Вы легко поймёте, какая помощь будет кстати, и сумеете предложить её без лишней суеты. В отношениях день располагает к взаимному участию. Человек, которому вы помогли, тоже захочет вас порадовать. Для самостоятельных дел подойдёт вторая половина дня. Станет проще сосредоточиться и довести до конца то, что требует внимания. Хорошо выбирать вещи для повседневного удобства, если вы уже знаете, чего вам не хватает. Вечером особенно порадует общение с человеком, которому можно довериться и которому интересно, как прошёл ваш день.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам воскресенье может принести неожиданную симпатию. Человек, с которым вы прежде общались по-дружески, вдруг заинтересует сильнее. Не исключено и новое знакомство, которое быстро станет личным. Вам будет легко откликаться на внимание, а собственная искренность поможет другому почувствовать себя свободнее. В делах пригодится воображение. Вы найдёте удачное решение там, где привычный порядок перестал устраивать. При этом важные расходы лучше обдумать отдельно от романтического настроения. Вечер хорош для отдыха, который позволяет побыть вдвоём без спешки. В давней паре особенно приятно будет вспомнить, чем вы когда-то увлекали друг друга.