В воскресенье, 22 ноября, Солнце переходит в знак Стрельца, а Луна входит в Тельца. В астрологии Стрельца связывают с интересом к знаниям и путешествиям, а Тельцу приписывают любовь к комфорту и привычным удовольствиям. Захочется строить более смелые планы и одновременно хорошо провести этот выходной. Для первого обсуждения мечты день подходит, даже если до её осуществления ещё далеко. Особенно приятно будет делиться идеями с людьми, которые умеют слушать с интересом. Девам захочется новых знаний и впечатлений, Козерогов порадуют любовь и творчество. При этом простые удовольствия тоже окажутся кстати. Хорошая компания и свободное время сегодня могут дать больше радости, чем тщательно подготовленное событие. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнов порадует покупка или другое небольшое удовольствие, в котором они себе отказывали. Сегодня будет легче выбрать подходящее и перестать сомневаться, стоило ли тратить деньги на себя. Ориентируйтесь на доступную сумму. Тогда радость сохранится и после первого впечатления, когда вы вернётесь к обычным расходам. Увереннее вы почувствуете себя и среди людей. Чужое мнение уже не заставит пересматривать собственный выбор, если он действительно вас устраивает. В любви воскресенье располагает к спокойной близости. Можно будет рассказать о желании, которое прежде казалось слишком личным, и увидеть, что собеседник относится к нему с теплом. Подсказка дня: Позвольте себе порадоваться тому, что выбрали сами.

🟣 ♉ Телец Луна в вашем знаке обещает внимание к личным желаниям и настроению. Тельцам будет легче понять, что им подходит, и выразить это без долгих объяснений. День хорош для встречи, на которой важно чувствовать себя уверенно. Ваше спокойствие и естественная манера держаться окажутся привлекательными. Домашние дела тоже могут доставить удовольствие, если заняться тем, что давно хотелось сделать для собственного удобства. При выборе покупки пригодится ваш вкус, а в общении с родными терпение к различиям. Ближе к вечеру захочется тепла и знакомой компании. Встреча вдвоём обещает быть особенно приятной, если оба свободны от необходимости куда-то спешить. Подсказка дня: Выбирайте то, к чему вас тянет без оглядки на модные советы.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам будет хорошо работаться в одиночестве. Сложный вопрос, над которым вы уже размышляли, может наконец стать понятнее. Удачно пойдут занятия, где нужно внимательно читать, сопоставлять или исправлять недочёты. Неспешная работа даст больше удовлетворения, чем попытка успеть понемногу везде. После обеда вероятна потребность отдохнуть от разговоров и новостей. Это поможет вернуть интерес к общению, а к вечеру вы сами захотите увидеть близкого человека. В личной жизни лучше мягко объяснить своё настроение, если приглашение пока не радует. Доверие станет крепче, когда оба смогут спокойно говорить о необходимости побыть наедине с собой. Подсказка дня: Оставьте сложное занятие, как только заметите, что перестали вникать в него.

🟣 ♋ Рак Для Раков воскресенье благоприятно в дружбе. В знакомой компании будет легко предложить общий план, вернуться к отложенной встрече или познакомиться с тем, о ком вы раньше только слышали. Вас порадует ощущение, что люди охотно идут навстречу. У каждого найдётся что-то интересное, чем хочется поделиться. Личные отношения тоже выиграют от свободного общения. Возможно, любимый человек раскроется в компании с неожиданной стороны, и вам станет любопытно узнать больше о его интересах. Если появятся планы на поездку или отдых, хорошо обсудить их сообща. Сегодня удастся найти вариант, который действительно радует обоих. Подсказка дня: Дайте другому человеку возможность организовать часть общей встречи по-своему.

🟣 ♌ Лев Львы могут получить результат, к которому постепенно шли в последние дни. Это касается и личного занятия, и дела, важного для семьи. Удовлетворение окажется особенно заметным, если раньше вы сомневались в собственных силах. Хороший день, чтобы показать сделанное человеку, чьё мнение вам дорого. При этом не стоит сразу искать следующую задачу. Свободное время пригодится для личной жизни, особенно если среди недели вы редко виделись. Близкий человек будет рад вашему вниманию без постоянных отвлечений. Вечером возможно приятное приглашение. Согласиться будет легче, если к этому моменту вы действительно закончите обязательное и перестанете торопиться. Подсказка дня: Отметьте свой успех вместе с тем, кто поддерживал вас вначале.

🟣 ♍ Дева Девам будет интересно всё, что расширяет представление о мире. Новая тема, дорога или разговор с человеком издалека способны дать неожиданную идею. Если вы давно собирались чему-то научиться, воскресенье подойдёт для знакомства с предметом. Заодно станет понятнее, какой способ обучения вам нравится. В отношениях захочется говорить о будущем. Совместная мечта может оказаться ближе, чем представлялось, если выяснить, что уже доступно вам обоим. Решение о крупных расходах можно пока отложить. Само обсуждение добавит радости, особенно когда выяснится, что любимый человек тоже давно хотел предложить нечто подобное. Подсказка дня: Сохраните мысль, к которой вам захочется вернуться после выходного.

🟣 ♎ Весы Доверительный разговор поможет Весам избавиться от лишних переживаний. Сегодня будет легче признаться в сомнениях и услышать спокойный ответ. Возможно, другой человек иначе понимает то, что вы считали очевидным. Когда это выяснится, недавнее напряжение уменьшится и появится желание снова строить общие планы. В повседневных делах пригодится поддержка того, кто знает ваши привычки. С его участием вы быстрее справитесь с тем, что откладывали, потому что никак не хотелось за это браться. Денежный вопрос тоже можно обсудить спокойно, если говорить о сегодняшних возможностях. Вечер лучше оставить для отдыха. После откровенного общения особенно приятно просто побыть рядом. Подсказка дня: Скажите, чего опасаетесь, прежде чем собеседник начнёт угадывать причину вашей сдержанности.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионов может приятно удивить инициатива другого человека. Предложение встретиться или заняться чем-то вместе придётся по душе, даже если вы собирались провести день иначе. Появится возможность почувствовать взаимный интерес. В постоянной паре хорошо будет откликнуться на желание любимого человека, особенно когда обычно планы предлагаете вы. Совместное дело тоже обещает удачу. Вы сумеете быстро понять, что у каждого получается лучше, и обойдётесь без лишнего соперничества. Покупки для двоих принесут удовольствие, если учитывать оба вкуса. К вечеру станет ясно, какое общее занятие вам хотелось бы повторять чаще. Подсказка дня: Примите приглашение без попытки сразу придумать за двоих весь дальнейший день.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам удастся сделать повседневную жизнь удобнее. Даже небольшое завершённое дело даст ощущение, что вы наконец распоряжаетесь своим временем свободно. День подходит для спокойных занятий, после которых легче отдыхать. Постепенно прибавится сил и желания заняться тем, до чего обычно не доходят руки. В общении порадует чья-то готовность позаботиться о вас. Примите помощь, если она действительно кстати, и оставьте время для близости. Любимый человек может предложить простой, но приятный способ провести остаток воскресенья. С новыми обещаниями лучше быть умереннее. Вам ещё понадобится свободный вечер, которым можно распорядиться по собственному желанию. Подсказка дня: Заканчивайте дело в тот момент, когда уже довольны результатом.

🟣 ♑ Козерог Козерогам воскресенье обещает романтическое настроение. Будет легче понравиться, откликнуться на флирт и самим проявить внимание. В давних отношениях захочется вспомнить, что когда-то привлекло вас друг к другу. Встреча окажется приятнее, если вы дадите себе возможность ненадолго отложить серьёзные темы. Воображение пригодится и в личном занятии. У вас получится придумать что-то своё или удачно продолжить начатое, даже если прежде вдохновения не хватало. Дайте себе возможность освоиться, прежде чем сравнивать свою первую попытку с работой опытного человека. Сегодня важнее сохранить интерес, который заставляет возвращаться к делу без внешнего напоминания. Небольшие расходы на увлечение принесут удовольствие. Подсказка дня: Поделитесь результатом с человеком, который умеет радоваться вместе с вами.

🟣 ♒ Водолей Водолеи почувствуют, насколько много для них значит спокойная обстановка дома. Воскресенье подойдёт для встречи с родными, разговора с близким человеком и приятных домашних занятий. Вам захочется побыть среди людей, рядом с которыми не нужно постоянно объяснять свои привычки. Такое общение поможет восстановить силы. Личное увлечение тоже может порадовать. Если найдётся немного свободного времени, вы быстро вернётесь к знакомому занятию и вспомните, почему оно вам нравилось. Покупки для дома стоит выбирать вместе с теми, кто будет ими пользоваться. К вечеру появится приятное чувство, что выходной прошёл именно так, как вам было нужно. Подсказка дня: Устройте день так, чтобы у вас осталось время насладиться сделанным.

🟣 ♓ Рыбы Рыб порадуют новости и оживлённое общение. Переписка, начатая по обычному поводу, может привести к интересному разговору или приглашению. Вы будете легче находить общий язык с разными людьми. Хорошо пойдут встречи, на которых важно обменяться впечатлениями и узнать, чем живёт собеседник. Встреч и поездок может оказаться больше, чем вы ожидали. Если появится желание изменить планы, выбирайте то, к чему тянет искренний интерес. В личной жизни будут особенно приятны лёгкость и чувство юмора. Ближе к вечеру захочется рассказать близким о пережитом. Возможно, у них тоже найдётся новость, которая изменит ваши общие намерения. Подсказка дня: Откликнитесь человеку, общение с которым давно доставляло вам удовольствие.