В субботу, 21 ноября, Луна остаётся в Овне. В астрологии это положение связывают с самостоятельностью и желанием поступать по-своему. В выходной сильнее обычного захочется выбирать, с кем встречаться и чем заниматься. Если планы близких окажутся другими, договориться будет легче после того, как каждый спокойно расскажет о своих желаниях. День обещает удачные личные решения и встречи, на которых можно лучше узнать друг друга. Весам будет полезно самим предложить занятие, а Овнам представится повод вернуть теплоту в отношения. Важный разговор получится проще, если начать его до того, как небольшое разногласие успеет испортить настроение. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам будет легче помириться или объясниться с человеком, которого они не хотели обидеть. Возможно, для этого понадобится гораздо меньше слов, чем казалось. Сегодня особенно хорошо чувствуется искреннее отношение. Если вам хочется увидеться и побыть вместе, прямое приглашение окажется убедительнее попытки вести себя так, будто ничего не произошло. После разговора прибавится желания заняться чем-то для себя. Удачно пойдут занятия, в которых можно пробовать и сразу видеть результат. Не стоит оценивать первую попытку слишком строго. К вечеру вы можете увлечься настолько, что захотите продолжить уже завтра. Небольшие траты на любимое дело порадуют, если обойтись тем, что нужно сейчас. Подсказка дня: Вспомните, что обычно помогает вам обоим снова почувствовать себя близкими.

🟣 ♉ Телец Тельцам будет легче оставить в планах самое важное. Желание заняться всем сразу ослабеет, а вместе с ним пройдёт и раздражение от вечной нехватки времени. В субботу вы сможете выбрать занятие по душе и уделить ему столько внимания, сколько хочется. Это порадует сильнее, чем ещё несколько выполненных обязательств. В семье настроение тоже станет теплее. Близкие охотно поддержат ваше желание провести часть дня вместе, особенно если удастся обойтись без спешки. Хорошо пройдёт разговор о том, как каждый хотел бы отдыхать. Для приятного вечера едва ли понадобятся заметные расходы, если главное удовольствие вы получите от самого общения. Подсказка дня: Прежде чем занимать свободные часы, вспомните, как вам хотелось отдыхать.

🟣 ♊ Близнецы Новые сведения могут заметно увлечь Близнецов. Тема, которой вы прежде касались лишь вскользь, окажется интереснее при ближайшем знакомстве. День благоприятен для чтения, учёбы и общения с людьми, способными объяснить сложное. Особенно легко запомнится то, что вы сумеете тут же связать с собственным опытом. Любопытство поможет и в личной жизни. За разговором с давним знакомым вы можете обнаружить, насколько по-разному смотрите на привычные вещи. Это добавит интереса к человеку, особенно если оба умеют спорить доброжелательно. Вечером захочется поделиться открытием с кем-то близким. Выберите слушателя, которому сама тема тоже небезразлична. Подсказка дня: Углубитесь в один заинтересовавший вопрос, пока его не заслонили новые впечатления.

🟣 ♋ Рак Ракам станет легче принять решение, в котором они долго колебались. Чужие предпочтения потеряют прежнее значение, и вы сможете понять, какого выходного хотите сами. Выбранное занятие принесёт больше удовольствия, если вы дадите себе достаточно времени. Необязательно заполнять освободившиеся часы другими делами. В компании появится возможность пообщаться с человеком, которого вы пока плохо знаете. Разговор может оказаться неожиданно свободным, поскольку вам ещё не приходится соответствовать привычным ожиданиям друг друга. В романтических отношениях тоже захочется больше непосредственности. А вот спонтанные расходы стоит ограничить суммой, с которой вам комфортно расстаться. Подсказка дня: Назовите свой вариант, даже если остальные уже склоняются к другому.

🟣 ♌ Лев В семье Львам удастся поговорить о том, что затрагивает нескольких человек. Доброжелательный тон поможет услышать и тех, кто обычно уступает без обсуждения. Может выясниться, что решить вопрос проще, чем казалось, если учесть давно изменившиеся обстоятельства. Ваша готовность выслушать будет оценена. После такого разговора захочется спокойствия. Знакомое занятие поможет отвлечься, особенно если в нём легко заметить собственное продвижение. В любви день располагает к доверию и вниманию. Вам будет приятно почувствовать, что рядом можно отдыхать без необходимости постоянно поддерживать разговор. К вечеру хорошее настроение вернётся даже после хлопотного утра. Подсказка дня: Поинтересуйтесь мнением того, кто пока ещё ничего не предложил.

🟣 ♍ Дева Способности Дев могут получить заслуженное внимание. То, что вы делаете почти без усилий, для другого человека окажется непростым и интересным. Примите похвалу, особенно если она касается дела, которое вы сами любите. День подходит для того, чтобы показать результат или вернуться к занятию, в котором хочется стать увереннее. Внешность и манера держаться тоже будут привлекать внимание. Романтическое знакомство может начаться с общего интереса, а в постоянной паре появится повод по-новому взглянуть друг на друга. К вечеру вы охотнее согласитесь на встречу, где сможете забыть о повседневных обязанностях и просто получить удовольствие от общения. Подсказка дня: Выберите для встречи то, в чём вы чувствуете себя свободно и уверенно.

🟣 ♎ Весы Весам захочется самим распорядиться свободным днём. Суббота благоприятна для личного начинания, к которому вы всё не могли приступить. Сил и интереса будет достаточно, особенно если никто не торопит и можно пробовать в удобном темпе. Первый удачный результат поможет избавиться от сомнений. Общение тоже порадует, если рядом окажутся люди, уважающие вашу самостоятельность. Совпадение взглядов необязательно, гораздо приятнее будет свободно обменяться впечатлениями. Любимому человеку стоит рассказать о своём увлечении. Возможно, он захочет присоединиться позже, когда вы уже поймёте, как всё устроено, и сможете поделиться собственной радостью. Подсказка дня: Оставьте часть выходного для желания, которое не зависит от чужого участия.

🟣 ♏ Скорпион Дружеское участие поможет Скорпионам сделать больше, чем они рассчитывали. Кто-то охотно поддержит вашу идею, а вы найдёте способ облегчить его заботы. Совместное занятие может сблизить вас сильнее, чем обычная встреча. Будет приятно увидеть, насколько легко вы понимаете друг друга в деле. Для собственных планов тоже останутся возможности. После обеда станет яснее, что действительно хочется попробовать в ближайшее время. Если для этого понадобятся расходы, не спешите покупать всё заранее. Сначала выясните, чем вы уже можете воспользоваться. Вечером хорошо пройдёт встреча с теми, рядом с кем вам легко смеяться и отдыхать. Подсказка дня: Вспомните, кому из друзей мог бы понравиться ваш замысел.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам захочется сделать домашнюю обстановку удобнее. Вы можете понять, какая небольшая перемена избавит от привычного неудобства. Дело пойдёт легче, если начать с простого решения и посмотреть, как оно приживётся. Удачный результат порадует домашних и поможет легче договориться о других переменах. После обеда хорошо получатся занятия, требующие воображения и собственного вкуса. При этом не стоит тратить на них весь выходной. В любви день обещает спокойную близость. Вы сможете свободнее говорить о личном, особенно если раньше разговоры сводились к повседневным заботам. К вечеру появится желание устроить что-нибудь приятное для двоих. Подсказка дня: Дайте себе время насладиться переменой, прежде чем затевать следующую.

🟣 ♑ Козерог Козерогов ждут интересные разговоры и возможность познакомиться с людьми другого круга. Чужой опыт поможет иначе оценить собственное занятие. Возможно, вы увидите, что уже знаете немало и тоже можете быть полезны собеседнику. Общение будет особенно приятным, если позволить разговору выйти за рамки заранее выбранной темы. Новые впечатления повлияют и на личные планы. Вам захочется куда-нибудь отправиться, что-то изучить или попробовать непривычный отдых. Сначала обсудите идею с человеком, чьей компании вам хотелось бы. Если возникнет взаимная симпатия, её будет легко заметить. Пока достаточно интереса и желания увидеться ещё раз. Подсказка дня: Расскажите о том, что вас по-настоящему увлекает, даже если обычно об этом мало говорите.

🟣 ♒ Водолей Водолеи смогут сделать удачную покупку для себя. Особенно порадует то, что одновременно удобно и соответствует вашему вкусу. Вы будете лучше замечать мелочи, от которых зависит удовольствие в повседневной жизни. Если цена выше намеченной, стоит проверить, понадобятся ли вам все предложенные дополнения. Во второй половине дня захочется поделиться хорошим настроением. Любимый человек охотно составит компанию, если предложенное занятие оставляет место и для его желаний. Одиноким Водолеям может понравиться собеседник, с которым легко обсуждать простые вещи. Такой интерес способен оказаться устойчивее, чем эффектное первое впечатление. Подсказка дня: Выделите на удовольствие сумму, которая оставит вам деньги на необходимое.

🟣 ♓ Рыбы У Рыб может быстро решиться вопрос, который мешал строить дальнейшие планы. Нужная подробность или собственная удачная мысль подскажут, как действовать. Первая половина дня благоприятна для коротких дел с понятным результатом. Вы почувствуете облегчение, когда сможете перестать мысленно возвращаться к одному и тому же. Свободное время лучше посвятить человеку, по которому успели соскучиться. В отношениях будет больше нежности, особенно если вы позволите себе открыто показать радость от встречи. У тех, кто пока один, возможен приятный разговор с продолжением. Вечером настроение поддержит привычное любимое занятие, которым можно заняться без спешки. Подсказка дня: Оставьте вечер свободным для встречи, которой вы рады.