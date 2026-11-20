В субботу, 21 ноября, настроение во многом будет зависеть от ожиданий. День обещает приятные встречи и удачные решения, хотя окружающие могут действовать совсем иначе, чем вы себе представляли. Чем меньше вы требуете от выходного заранее, тем проще заметить хорошее в том, как он складывается. В общих делах пригодится готовность выслушать предложение до конца. В любви стоит внимательнее отнестись к поступкам, особенно если человек немногословен. Тем, кто настроен на новые впечатления, суббота может подарить удачное знакомство. Для давно знакомых людей найдётся повод снова заинтересоваться друг другом. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнов может увлечь идея, которую предложит кто-то из друзей. Вы получите удовольствие даже от занятия, которое сами едва ли выбрали бы для выходного. Соглашайтесь, если вам любопытно попробовать. При этом оставьте себе возможность решить, сколько времени вы готовы ему посвятить. В практических вопросах суббота обещает быть удачной. Быстро получится то, для чего вы уже знаете подходящий способ и располагаете всем необходимым. Вечером возможен откровенный разговор с близким человеком. Он охотнее расскажет о своих надеждах, если вы позволите ему помечтать без немедленной оценки, насколько это осуществимо.

🟣 ♉ Телец Тельцам захочется помочь близким, и ваше участие действительно пригодится. Однако дело может потребовать больше времени, чем предполагалось. Выберите ту часть, с которой справитесь увереннее остальных. Так вы принесёте ощутимую пользу и сохраните силы для собственных занятий. Во второй половине дня настроение улучшится, особенно если появится возможность никуда не торопиться. В любви приятнее всего окажется спокойное внимание. Вам едва ли захочется громких признаний, зато готовность человека учитывать ваше состояние будет много значить. Небольшая покупка для себя тоже порадует, если вы давно представляли, как будете ею пользоваться.

🟣 ♊ Близнецы У Близнецов появится соблазн купить вещь, которую хвалят окружающие. Прежде чем платить, стоит понять, чем именно она удобна лично вам. Суббота удачна для сравнения вариантов. Вы быстро заметите разницу, которую трудно было увидеть по чужим отзывам, и сможете выбрать без долгих сомнений. Общение сегодня даст больше удовольствия, чем бесконечные поиски. Найдётся человек, который охотно расскажет о том, в чём хорошо разбирается. Его увлечённость может оказаться заразительной. В личной жизни не исключена приятная неожиданность, особенно если вы дадите встрече продолжиться дольше, чем собирались.

🟣 ♋ Рак Ракам стоит спокойно отнестись к тому, что близкому человеку хочется провести часть субботы по-своему. Различие в настроении быстро перестанет беспокоить, когда у вас найдётся собственное приятное занятие. Позднее увидитесь с большим удовольствием и сможете обменяться впечатлениями. Удачно пойдут дела, которые требуют личного вкуса. Вы будете хорошо чувствовать, что вам подходит, и меньше зависеть от чужих рекомендаций. В денежных вопросах стоит выделить сумму именно на своё желание. Если оно посильное, необязательно откладывать покупку только потому, что остальные предпочли бы что-то другое.

🟣 ♌ Лев Львы с утра могут переоценить готовность к активному выходному. Если обычное занятие идёт без прежнего азарта, дайте себе передышку. Уже через некоторое время интерес вернётся, и вы легче определитесь, чего действительно хочется. Наиболее приятной обещает быть вторая половина дня. Хорошо сложатся отношения с теми, кто умеет подстраиваться под ваше настроение без лишних расспросов. В такой компании захочется и пошутить, и предложить что-нибудь новое. В любви стоит позволить другому человеку проявить заботу. Вам понравится узнать, как внимательно он относится к тому, что вы упоминаете между делом.

🟣 ♍ Дева Новая компания может оказаться для Дев интереснее, чем они ожидали. Даже человек, с которым прежде не находилось общих тем, сумеет увлечь вас разговором. Не спешите судить по первым минутам встречи. Позднее выяснится, что у вас немало похожих интересов, хотя привычки заметно различаются. Суббота хороша и для личных начинаний. Знания, которые вы считали слишком разрозненными, неожиданно пригодятся вместе. Получится справиться с вопросом без долгой подготовки. Если понадобится небольшая покупка, ориентируйтесь на то, что требуется сейчас. Увлечённость легко заставляет набрать лишнего в расчёте на далёкое продолжение.

🟣 ♎ Весы Весы смогут довести до конца дело, которое прежде давалось с трудом. Обстоятельства сложатся удобнее, а вы сами быстрее поймёте, что нужно сделать. Не стоит усложнять удачное решение лишь потому, что ожидали более серьёзных препятствий. Освободившееся время будет приятно потратить по собственному желанию. В отношениях укрепится взаимное уважение. Человек, чью помощь вы цените, может обратиться за советом уже к вам. Отнеситесь к его вопросу внимательно, даже если ответ кажется очевидным. Денежные дела лучше решать без посторонних обсуждений. Вам достаточно знать собственные возможности и предпочтения.

🟣 ♏ Скорпион У Скорпионов появится шанс приблизить желанный план к осуществлению. Когда вы узнаете настоящую стоимость, может выясниться, что начать вполне по силам. Особое удовольствие принесёт возможность выбрать условия под себя. При этом дополнительные траты стоит оценить сразу, чтобы позже они не испортили настроение. В любви день располагает к доверию. Вам будет легче рассказать о намерении, которым пока не хотелось делиться с окружающими. Близкий человек может поддержать вас без лишних обещаний, просто предложив своё участие. К вечеру появится приятное чувство, что вы оба смотрите в одну сторону.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцов могут запутать противоречивые сведения. Один собеседник уверен в своём, другой рассказывает совсем иначе. С вопросом лучше обратиться туда, где известны все условия. Когда появится ясность, удастся сохранить наиболее интересную часть задуманного и избежать напрасных хлопот. Во второй половине дня вам захочется больше свободы. Можно не продолжать спор, который потерял для вас значение, и присоединиться к людям, с которыми приятно общаться. Возможен удачный разговор о совместном увлечении. Вы сумеете предложить то, что понравится компании и останется доступным для всех, в том числе по расходам.

🟣 ♑ Козерог Козероги могут получить знак внимания, который сначала покажется слишком сдержанным. Приглядитесь к тому, сколько участия за ним стоит. Человек способен смущаться, путаться в словах или проявлять симпатию через заботу. Если вам тоже хочется сблизиться, ответная доброжелательность поможет ему почувствовать себя увереннее. В делах многое получится благодаря терпению. Вы спокойно разберётесь с вопросом, который другие сочли бы утомительным, а результат окажется полезным в ближайшее время. Для отдыха подойдёт знакомое любимое занятие. Сегодня особенно приятно будет заметить, насколько свободно вы делаете то, что когда-то приходилось осваивать.

🟣 ♒ Водолей Водолеям станет понятно, почему другой человек принял решение, которое их удивило. Полученные сведения могут заметно изменить отношение к нему. Вы обнаружите обстоятельства, о которых прежде не знали. В итоге появится возможность договориться заново, уже с учётом интересов обоих. Самостоятельные планы сложатся удачно, если вы готовы немного отступить от привычного. Особенно приятно будет попробовать то, что заинтересовало вас недавно. В покупках собственный выбор окажется надёжнее советов случайных людей. А вечером захочется пообщаться с тем, кому можно рассказать о себе без долгих пояснений.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам стоит первыми проявить интерес к человеку, который им нравится. Сегодня вы сумеете подобрать подходящие слова и почувствуете, когда уместно продолжить разговор. Ответная симпатия может выражаться довольно скромно. Дайте знакомству развиваться в темпе, который приятен вам обоим. В первой половине дня хорошо пойдут дела, где требуется сосредоточенность. Вы быстрее заметите полезную деталь и избежите лишней работы. Вечером настроение станет легче. Если появится приглашение, связанное с новым для вас местом или компанией, любопытство может оказаться сильнее привычной осторожности.