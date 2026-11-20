Весам в эту субботу захочется чаще выходить из дома, встречаться с людьми и менять планы по ходу дня. Раки с удовольствием займутся домашними делами, а Близнецам стоит оставить время на отдых, даже если приглашений окажется больше, чем свободных часов.

В отношениях многое будет зависеть от готовности уделить друг другу внимание. Стрельцам полезно проявить инициативу в общении, Львам день подходит для свидания, а Козерогам будет хорошо вдвоём с близким человеком, без большой компании и насыщенной программы.

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Оценка дня

★★★★★: энергичный день

★★★★☆: благоприятный день

★★★☆☆: обычный день

★★☆☆☆: не самый удачный день

★☆☆☆☆: трудный день

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля · ★★★★☆

Суббота располагает к поездкам, новым впечатлениям и занятиям, на которые в будни не хватает времени. Вам будет интересно оказаться в незнакомом месте или разобраться в теме, о которой пока мало знаете. Общение складывается легко, особенно с людьми, чей опыт отличается от вашего. Можно обсудить планы на путешествие или обучение. Оставьте в расписании немного свободы: незапланированное приглашение вполне может оказаться удачным.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая · ★★★☆☆

Сегодня стоит уделить немного времени общим расходам и обязательствам. Если покупка, платёж или семейный бюджет требуют обсуждения, будет полезно сопоставить ожидания всех участников. Так легче понять, на что вы действительно готовы тратить деньги. После этого переключитесь на себя. Суббота подходит для небольших перемен в привычном распорядке, особенно если хочется чувствовать себя лучше и меньше уставать.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня · ★★★☆☆

Не заполняйте субботу встречами с самого утра до позднего вечера. Желание всюду успеть может оказаться сильнее реального запаса сил, поэтому возможность выспаться и отдохнуть сегодня особенно ценна. В близких отношениях появится шанс лучше понять друг друга. Неспешный разговор поможет заметить то, что теряется в повседневной суете. Слушайте внимательно и не торопитесь отвечать за собеседника.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля · ★★★★☆

Сегодня у вас достаточно энергии, чтобы взяться за домашние дела и увидеть результат своих усилий. Хорошо пойдут занятия, в которых можно самостоятельно выбрать темп и порядок действий. Возможно, захочется немного изменить обстановку или сделать жильё удобнее. К вечеру настроение станет более общительным. Пригласить близких домой или собраться за одним столом будет хорошим продолжением субботы.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа · ★★★★☆

Суббота благоприятна для свиданий, развлечений и творческих занятий. Вы будете охотнее откликаться на приглашения, а окружающим понравятся ваша открытость и чувство юмора. Выбирайте то, что действительно увлекает: концерт, кино, спортивное событие или прогулку в хорошей компании. Время с детьми тоже может принести удовольствие. В личной жизни лучше проявить внимание самому, чем ждать, когда партнёр догадается о ваших желаниях.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября · ★★★☆☆

Сегодня домашняя обстановка может оказаться привлекательнее любых приглашений. Вам захочется побыть рядом с близкими, заняться семейными вопросами или просто провести несколько часов без спешки. Хороший день для общения с родителями: найдётся время выслушать друг друга без постоянных отвлечений. При этом не обязательно посвящать всю субботу заботам. Отдых в знакомой обстановке поможет восстановить силы.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября · ★★★★☆

Суббота обещает быть подвижной: встречи, небольшие поездки и разговоры могут занять больше времени, чем вы рассчитывали. Вы легко заинтересуетесь новой темой, поэтому день подходит и для чтения, и для учёбы, и для обмена идеями. Удачными могут оказаться покупки для гардероба. Если отправитесь по магазинам, оставьте достаточно времени на примерку, чтобы выбрать вещь, которую действительно захочется носить.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября · ★★★☆☆

Сегодня вы внимательнее отнесётесь к деньгам и собственным потребностям. Перед покупкой будет полезно понять, насколько она важна именно вам. Суббота также подходит для пересмотра расходов и обсуждения финансовых планов, если эта тема давно требует ясности. При этом не ограничивайте день расчётами. Возможность помочь близкому человеку даст ощущение, что время и силы потрачены с пользой.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря · ★★★★☆

В эту субботу вам будет проще проявить инициативу и привлечь внимание к своим идеям. Захочется общаться, знакомиться, рассказывать о планах и узнавать чужие новости. Не ждите приглашения, если сами хотите кого-то увидеть. День благоприятен для встреч, в которых есть интерес с обеих сторон. Ваше воодушевление заразительно, но оставляйте собеседнику достаточно места в разговоре.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января · ★★★☆☆

Сегодня можно позволить себе менее насыщенный день. Вам будет комфортнее в домашней обстановке или небольшой компании, где не приходится постоянно поддерживать разговор и брать организацию на себя. В отношениях с близким человеком важнее окажется возможность побыть рядом. Если возникнет необходимость обратиться к руководителю или человеку, от которого зависит решение вашего вопроса, доброжелательный тон поможет договориться.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля · ★★★★☆

Суббота хорошо подходит для дружеских встреч и совместных планов. Вы легко найдёте тему для разговора и сможете сблизить людей с разными интересами. Общение будет особенно приятным, если каждый получит возможность высказаться. Не отказывайтесь и от времени на собственные увлечения: книга, интересная статья или занятие, требующее любопытства и внимания, могут увлечь вас надолго.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта · ★★★★☆

Сегодня окружающие будут внимательнее к вашим словам и предложениям. Если хотите рассказать о своей идее, попросить поддержки или обсудить важный план, не преуменьшайте его значение заранее. Уверенная и понятная подача поможет произвести хорошее впечатление. Финансовые вопросы тоже заслуживают внимания: проверьте условия предстоящих расходов и определите, что сейчас для вас действительно выгодно.

Необязательно проводить эту субботу так же, как люди вокруг. Если вам хочется встреч и движения, выбирайтесь из дома. Если больше привлекает возможность никуда не спешить, оставьте себе несколько свободных часов.

Планы на вечер лучше обсудить заранее, особенно если вы собираетесь провести его вместе. Разница в желаниях не помешает отдыху, когда о ней можно сказать прямо и без обиды.

Если сегодня ваш день рождения

Вы щедры, энергичны, умеете поддерживать людей и делиться хорошим настроением. В свой день рождения позвольте близким тоже позаботиться о вас. Выберите праздник, который принесёт удовольствие вам, и не берите всю подготовку на себя.