В субботу, 21 ноября, интерес к людям окажется сильнее привычного желания держаться своего круга. Будет приятно услышать чужое мнение, узнать, чем человек увлечён, и самому рассказать о том, что радует. Из случайной темы может вырасти разговор, который запомнится надолго. День хорош для знакомств, дружеских встреч и занятий, выбранных по собственному желанию. В любви станет меньше неловкости. Даже тем, кто обычно долго присматривается, будет легче откликнуться на симпатию. А в давних отношениях порадует возможность провести время вместе без необходимости решать очередную проблему. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнов может увлечь тема, о которой прежде они почти ничего не знали. Суббота располагает к любопытству, и вы быстро найдёте, с чего начать. Особенно приятно будет задавать вопросы человеку, который умеет объяснять без снисходительности. Разговор с ним способен изменить ваше представление о том, что вам вообще интересно. Практические дела тоже пойдут лучше, если позволить себе попробовать другой способ. Привычного опыта хватит, чтобы разобраться без долгой подготовки. В отношениях вам захочется больше свободы и взаимного интереса. Хорошо проведёте время с тем, кто готов выслушать вашу идею и в ответ предложить что-нибудь своё.

🟣 ♉ Телец Тельцов ожидает удачный день для любви. Станет проще выбрать, как провести время вдвоём, поскольку желания во многом совпадут. Вы можете узнать, что близкий человек тоже давно хотел попробовать то, о чём вы до сих пор не говорили. У свободных Тельцов есть шанс познакомиться с человеком похожих вкусов. Небольшие общие дела не испортят выходной. С ними получится быстро справиться, особенно когда каждый сам выбирает посильную часть. В покупках хорошую службу сослужит здравый смысл. Вы сумеете найти приятный вариант без ощущения, что ради него пришлось отказаться от других важных планов. Вечером захочется продолжить общение наедине.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам будет особенно хорошо среди родных или людей, которых они считают своей семьёй. Суббота обещает спокойное общение, в котором можно и рассказать о себе, и с интересом послушать других. Даже разница во взглядах не станет поводом спорить. Важнее окажется простое удовольствие от того, что вы вместе. Домашние вопросы удастся решить без долгих обсуждений. Возможно, для какого-то дела найдётся более удобный порядок, и у всех останется время на себя. К вечеру вас может заинтересовать личная новость близкого человека. Будет приятно узнать, чем он живёт сейчас, особенно если обычно вы успеваете говорить лишь о повседневных заботах.

🟣 ♋ Рак В личной жизни Ракам прибавит уверенности искреннее внимание. Человек, которому вы интересны, даст это почувствовать без громких признаний. У вас появится желание ответить теплее, чем вы обычно себе позволяете. В паре суббота подходит для нежности и неспешного отдыха. Особенно приятно будет принять заботу, которую вам предлагают по собственной инициативе. Хорошее настроение поможет справиться и с делами. Удачно пойдут занятия, в которых важны терпение и точность. Вы сможете спокойно продолжать даже там, где первая попытка окажется не совсем удачной. К вечеру порадует возможность увидеть результат и отложить оставшиеся хлопоты до другого дня.

🟣 ♌ Лев Львам захочется включиться в общее дело или выбраться к друзьям. Встреча порадует особенно сильно, если соберутся люди с разными интересами, которым при этом хорошо вместе. Вас порадует возможность поучаствовать на равных. Необязательно придумывать развлечение для остальных, чтобы чувствовать себя желанным гостем. Личные планы тоже могут получить неожиданное продолжение. Чужое предложение подскажет вариант, о котором вы не думали. Сразу соглашаться на всё не потребуется, времени разобраться будет достаточно. В любви легче станет говорить о том, что вам обоим нравится. Хорошо сложится вечер, если каждый сможет немного повлиять на его ход.

🟣 ♍ Дева Девам станет понятнее, какие чувства они испытывают к человеку, который занимает их мысли. При встрече вы заметите, хочется ли вам продолжать разговор, легко ли говорить о личном, приятно ли просто быть рядом. В субботу собственная реакция скажет больше, чем попытки заранее объяснить всё логически. В остальных делах можно положиться на практичность. Вы хорошо оцените, что действительно нужно сделать сейчас, и не станете усложнять задачу ради мелочей. Удачна покупка, которую выбирают для удобства и регулярного использования. После обеда появится больше лёгкости, захочется отвлечься и заняться чем-нибудь без обязательного результата.

🟣 ♎ Весы Весы могут получить ясный ответ на вопрос, который касается личных отношений. Если вы не понимали намерений другого человека, в субботу он будет готов говорить определённее. Это поможет и вам разобраться в своих желаниях. Особенно приятно окажется узнать, что интерес взаимен и общие планы вполне осуществимы. В семейных делах тоже станет меньше разногласий. Вы сумеете спокойно выбрать то, что устроит всех, и с удовольствием проведёте время вместе. Для личных задач лучше подойдёт вторая половина дня. Вам будет легче сосредоточиться, когда уже не нужно мысленно возвращаться к недавнему разговору и пытаться разгадать его смысл.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам суббота обещает приятное внимание. Вы будете свободнее держаться среди малознакомых людей и охотнее проявлять интерес. Новая симпатия может возникнуть там, где до сих пор вы рассчитывали лишь на дружеское общение. Хорошим началом станет разговор, в котором вам одинаково легко и смеяться, и говорить серьёзно. С делами лучше справиться в первой половине дня, пока вы настроены собранно. Внимание к деталям поможет быстро найти подходящий вариант и обойтись без лишних расходов. Вечером у близкого человека могут быть свои пожелания. Договориться будет нетрудно, если у обоих останется возможность предложить, что им по душе.

🟣 ♐ Стрелец У Стрельцов появится возможность узнать нового знакомого ближе. За первым впечатлением обнаружится человек с интересным опытом и неожиданными взглядами. В субботу будет время поговорить подольше, и интересных тем у вас окажется достаточно. Симпатия будет расти постепенно, по мере того как вы перестанете заботиться о впечатлении, которое производите. В практических делах пригодится подсказка со стороны. Она поможет увидеть простое решение там, где вы успели всё усложнить. Хорошо пойдут небольшие покупки и подготовка к личному начинанию. К вечеру появится желание сменить обстановку, особенно если большую часть дня вы провели в помещении.

🟣 ♑ Козерог Козероги будут спокойнее относиться к тому, что другие люди действуют медленнее. Благодаря этому общение окажется приятнее, а из чужого рассказа вы узнаете больше, чем при торопливом обмене новостями. В паре суббота располагает к мягкости. Вы спокойно дадите любимому человеку время собраться или закончить начатое перед встречей. Собственные дела не потребуют такой же неспешности. С тем, что хорошо знакомо, получится справиться быстро и без лишних сомнений. Возможна приятная новость, связанная с ближайшими планами. После неё будет проще решить, как провести оставшуюся часть выходных. От дорогого развлечения можно отказаться, если предложенный простой вариант вам нравится больше.

🟣 ♒ Водолей Водолеям удастся поговорить с близким человеком откровеннее обычного. Вы сможете объяснить своё желание без ощущения, что должны заранее оправдываться. В ответ тоже услышите то, о чём раньше только догадывались. Такой разговор поможет лучше понимать настроение друг друга и спокойнее относиться к различиям. В делах пригодится способность работать самостоятельно. Удачно сложится всё, где нужно найти информацию, разобраться и сделать собственный вывод. Если появится интересная мысль, у вас хватит терпения проверить её на практике. Для вечера подойдёт занятие, позволяющее отвлечься от рассуждений и получить удовольствие от самого процесса.

🟣 ♓ Рыбы Рыб может обрадовать известие о дорогом человеке. Будет особенно приятно узнать, что у него получается задуманное или появилась возможность, которой он ждал. Чужая удача прибавит вам бодрости. Захочется и самому решиться на что-нибудь, к чему вы пока лишь присматривались. Для личного начинания суббота вполне подходит. Вы сумеете оценить свои силы достаточно трезво и выбрать посильный первый шаг. В расходах стоит сохранить ту же меру, особенно если настроение располагает к щедрости. Вечером порадует общение с людьми, рядом с которыми можно свободно делиться и надеждами, и хорошими новостями.