В субботу, 21 ноября, Овнам могут предложить билет туда, куда они давно хотели попасть. Раки услышат семейную историю, после которой посмотрят на старших родственников иначе. Львам предстоит заметить симпатию человека, которого они привыкли считать просто приятелем, а Весам понравится небольшая перемена в собственной внешности.

В воскресенье, 22 ноября, Тельцам удастся поговорить наедине с человеком, которого в большой компании всегда кто-нибудь перебивает. Близнецы получат удовольствие от прогулки без спутников. Козероги познакомятся ближе с соседом, а Водолеи пересмотрят любимый фильм и обнаружат, что теперь сочувствуют совсем другому герою.

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🟣 ♈ Овен

Суббота. Знакомый может предложить вам билет, которым сам не сможет воспользоваться. Решать придётся быстрее, чем вы любите, зато появится шанс попасть туда, куда давно собирались. Сборы займут больше времени, чем кажется, поэтому сначала проверьте, успеваете ли к началу. Если да, обычные субботние занятия можно немного потеснить. Вечером вам будет что рассказать и тому, кто уступил билет, и тем, с кем вы поделитесь впечатлениями.

Воскресенье. Приятель предложит показать вам занятие, в котором сам давно освоился. Поначалу будет непривычно оказаться человеком, которому объясняют самые простые вещи. Не торопитесь доказывать, что вы всё поняли с первого раза. После нескольких попыток дело пойдёт легче, а ваш учитель заметно оживится, получив возможность поделиться любимым увлечением. В следующий раз вам уже будет что попробовать самостоятельно, без подсказки после каждого движения.

🟣 ♉ Телец

Суббота. Может появиться желание позвать кого-то домой, хотя для полноценного приёма гостей вы ничего не подготовили. Не отменяйте встречу только потому, что в холодильнике нет продуктов для праздничного ужина. Предложите каждому принести что-нибудь к столу. Скорее всего, друзья охотно согласятся, а вы сможете сесть вместе с ними, вместо того чтобы весь вечер проводить на кухне. Возможно, именно таких простых посиделок вам давно не хватало.

Воскресенье. С человеком, которого обычно видите среди множества знакомых, получится провести время вдвоём. Выяснится, что несколько ваших прежних разговоров так и остались незаконченными: кто-то подошёл, сменил тему, позвал в другую комнату. Сегодня можно вернуться к тому, что действительно заинтересовало. Не заполняйте встречу новостями обо всех общих друзьях. У собеседника найдётся немало собственного, о чём он прежде просто не успевал вам рассказать.

🟣 ♊ Близнецы

Суббота. Друзья из разных компаний могут наконец оказаться рядом. Вы немного волнуетесь, найдут ли они общий язык, но знакомство, вероятно, пойдёт легче, чем ожидалось. Достаточно упомянуть один общий интерес, дальше люди разберутся сами. Не старайтесь участвовать в каждой реплике и объяснять чужие шутки. Вам тоже будет любопытно послушать, что обсуждают между собой те, с кем вы привыкли общаться по отдельности.

Воскресенье. Захочется куда-нибудь выбраться, даже если подходящей компании не найдётся. Попробуйте пойти самостоятельно, особенно если обычно приходится согласовывать с кем-то время возвращения. Можно задержаться у понравившейся витрины, зайти на выставку или свернуть к воде, не выясняя, интересно ли это спутнику. К концу прогулки вы можете так увлечься, что забудете проверять сообщения. Рассказывать о том, что увидели, будет приятно уже после возвращения.

🟣 ♋ Рак

Суббота. Кто-то из старших родственников может разговориться о времени, когда ещё не было ни детей, ни привычных семейных обязанностей. В его рассказе окажутся увлечения, друзья и решения, о которых вы никогда не слышали. Не сводите всё к сравнению с сегодняшней жизнью. Лучше спросите о человеке или событии, которое он сам вспоминает с удовольствием. Возможно, после этого вам захочется вместе посмотреть старые фотографии.

Воскресенье. Найдётся время вернуться к занятию, которое вы когда-то любили и постепенно забросили. Первые попытки могут разочаровать: раньше получалось быстрее и почти без усилий. Но уже через некоторое время начнут вспоминаться знакомые движения и приёмы. Не требуйте от одного вечера прежнего результата. Важнее, что вам снова интересно продолжать, а всё необходимое теперь лежит под рукой, а не в глубине шкафа.

🟣 ♌ Лев

Суббота. Давний знакомый может начать уделять вам больше внимания, чем остальным. В общей компании это легко принять за обычную вежливость, но разговор наедине многое прояснит. Если человек вам нравится, поддержите его попытку побыть рядом. Необязательно немедленно выяснять, когда всё изменилось и почему вы ничего не замечали. Для начала можно просто остаться с ним чуть дольше, чем собирались, и посмотреть, как вам вдвоём.

Воскресенье. Близкие могут предложить подменить вас в привычных домашних делах, чтобы у вас появилось несколько свободных часов. Не спешите отказываться, потому что сами сделали бы быстрее. Выберите для этого времени что-нибудь приятное, до чего давно не доходили руки. Вернувшись, не начинайте с проверки результата. Скорее всего, людям хотелось дать вам отдохнуть, и им будет приятно услышать, как вы провели эти часы.

🟣 ♍ Дева

Суббота. Разговор о совместной поездке, который прежде заканчивался общим согласием когда-нибудь собраться, наконец продолжится. Кто-то назовёт свободные даты, другой предложит подходящий вариант, и выяснится, что вы тоже можете поехать. Не пытайтесь за один вечер расписать всё путешествие. Вполне достаточно выбрать дни и место, которое всем интересно. Окажется, что добраться туда проще, чем вы представляли, пока обсуждали эту возможность лишь в общих словах.

Воскресенье. Знакомый может показать вам то, над чем пока только работает, и попросить мнения. Первая реакция будет важнее подробного разбора всех недостатков. Скажите, что привлекло внимание и в каком месте вы потеряли нить или не поняли замысел. Не стоит переделывать всё на собственный вкус. Собеседнику поможет взгляд со стороны, после которого он захочет продолжить работу, сохранив то, ради чего её затевал.

🟣 ♎ Весы

Суббота. Захочется немного изменить привычный образ, и для этого не потребуется покупать новую одежду. Попробуйте иначе уложить волосы, открыть лицо, достать украшение, которое редко носите. Особенно удачным может оказаться сочетание вещей, которые вы обычно надеваете по отдельности. Посмотрите на себя с небольшого расстояния, не разглядывая каждую деталь вплотную. Возможно, вам настолько понравится результат, что захочется выйти из дома, хотя никаких особенных планов на вечер не было.

Воскресенье. Ваши желания и планы близкого человека могут разойтись без всякой ссоры. Одному захочется выбраться из дома, другому остаться за любимым занятием. Не обязательно проводить весь день вместе только потому, что он выходной. Договоритесь встретиться за ужином и спокойно займитесь каждый своим. Вечером появятся новые впечатления, которыми захочется поделиться, а спор о том, чей вариант отдыха лучше, так и не понадобится.

🟣 ♏ Скорпион

Суббота. Появится удачная возможность устроить небольшой сюрприз человеку, которого хочется порадовать. Вы сумеете вспомнить его недавнее желание или заметить то, на что он сам пока не обратил внимания. Главное, не усложнять затею ради особенно сильной реакции. Если сюрприз предполагает встречу или поездку, выясните заранее, свободен ли человек. Тогда вам не придётся выбирать между сохранением секрета и необходимостью срочно менять все договорённости.

Воскресенье. Обычная игра в компании может увлечь вас сильнее, чем ожидалось. Особенно если соперником окажется человек, который до этого уверял, что совсем не умеет играть. Первые неудачи только добавят азарта, и вам захочется взять реванш. Дайте остальным тоже поучаствовать, даже если ваша партия оказалась самой увлекательной. К концу вечера проигрыш уже не будет так задевать, зато смешные ходы и неожиданные победы ещё долго будут вспоминаться за столом.

🟣 ♐ Стрелец

Суббота. Встреча с давним приятелем может начаться с воспоминаний, но довольно быстро выяснится, что вам интересно и то, чем каждый живёт сейчас. Не пытайтесь во что бы то ни стало воспроизвести прежние посиделки. За время разлуки могли измениться привычки, вкусы и круг общения. Расспросите о том, что занимает человека сегодня. Возможно, именно здесь найдётся причина видеться чаще, чем раз в несколько лет.

Воскресенье. Человек, от которого вы ждёте ответа, может объявиться с простым объяснением своего молчания. Окажется, что дело совсем не в том, как он к вам относится. К этому моменту вы, возможно, успеете придумать несколько причин, но ни одна из них не совпадёт с действительностью. Обсудите то, ради чего собирались поговорить. Если вопрос ещё актуален, у вас останется достаточно времени, чтобы договориться и даже встретиться сегодня.

🟣 ♑ Козерог

Суббота. При обсуждении общего отдыха может выясниться, что выбранный вариант кому-то не по карману. Вам захочется сразу покрыть разницу, но сначала предложите другой план. Возможно, компании важнее встретиться, чем попасть именно в это место. Более простой вариант устроит всех и избавит одного из друзей от неловких объяснений. Вы тоже получите удовольствие от вечера, не проверяя постоянно, достаточно ли хорошо устроились остальные.

Воскресенье. Небольшая помощь соседу может перерасти в разговор, для которого раньше никогда не находилось времени. За привычным приветствием обнаружатся общие интересы или знакомые. Если никуда не торопитесь, задержитесь на несколько минут. Собеседник может рассказать о себе что-нибудь совершенно неожиданное, а вы вспомните похожий случай из собственной жизни. Окажется, что рядом давно живёт человек, с которым приятно поговорить без специального повода.

🟣 ♒ Водолей

Суббота. В компании может завязаться разговор с человеком намного младше или старше вас. Общая тема найдётся раньше, чем вы успеете задуматься о разнице в возрасте. Окажется, что вы смеётесь над похожими вещами и вполне понимаете чужие затруднения. Необязательно выяснять, чьему поколению приходилось сложнее. Гораздо интереснее послушать историю собеседника, особенно если она совсем не похожа на то, что вы привыкли слышать от ровесников.

Воскресенье. Захочется пересмотреть фильм, который вы хорошо помните, но давно не включали. Знакомые сцены могут вызвать другую реакцию: герой, прежде казавшийся скучным, окажется самым понятным, а любимый персонаж начнёт раздражать. Не обязательно искать этому серьёзное объяснение. Интереснее обсудить впечатления с тем, кто смотрит рядом. Есть вероятность, что вы будете спорить о давно известном сюжете так, будто оба увидели его впервые.

🟣 ♓ Рыбы

Суббота. Вас могут поблагодарить за участие, которое вам самим показалось совсем небольшим. Вы выслушали, подсказали, побыли рядом, а человек запомнил именно это. Не спешите уверять его, что ничего особенного не сделали. Пусть расскажет, чем всё закончилось. Возможно, вы впервые узнаете, почему тот короткий разговор оказался для него таким важным. И вам будет приятно, что он решил вернуться к этой истории и поблагодарить вас лично.

Воскресенье. После недавней приятной встречи захочется увидеть человека снова, но будет непонятно, стоит ли писать первым. Сегодня можно предложить что-нибудь конкретное, не составляя длинного сообщения. Так собеседнику проще ответить и при необходимости назвать другой день. Если он поддержит идею, не откладывайте выбор времени ещё на неделю. У вас есть возможность продолжить знакомство, пока обоим хорошо помнится, о чём хотелось договорить.

В эти выходные вы можете выбраться туда, куда сами не собирались, или задержаться в гостях дольше обычного. Самые приятные подробности будут появляться уже по ходу встречи: общий интерес, неожиданный вопрос, предложение попробовать что-нибудь вместе. Хорошо, если после основного события останется время просто побыть рядом.

К воскресному вечеру могут появиться планы, которых в пятницу ещё не было: новая встреча, возвращение к увлечению, общая поездка. Что-то пока останется темой для разговоров, а что-то захочется повторить уже через несколько дней. Возможно, именно это желание и окажется самым приятным итогом: выходные заканчиваются, но вам уже есть чего ждать дальше.