В пятницу, 20 ноября, Луна переходит в Овна. В астрологии это время связывают с инициативой и быстрыми решениями. После нескольких дней раздумий многим захочется действовать. Хорошо пойдут дела, в которых нужно решиться на первый шаг, а вот длительное ожидание будет раздражать сильнее обычного. В личной жизни прибавится прямоты. Симпатию станет труднее скрывать, и тем, кто давно собирался пригласить кого-то на встречу, будет легче это сделать. Овны почувствуют прилив энергии, Стрельцам день обещает романтическое настроение. Весам важно слышать вторую сторону, особенно когда решение касается обоих. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Луна в вашем знаке обещает деятельное настроение. Овны охотнее возьмутся за новое и быстрее справятся с нерешительностью. Это хорошо скажется и на личной жизни. Вы сумеете заинтересовать человека своей увлечённостью, а в паре найдёте занятие, которое порадует обоих. Только дайте любимому человеку немного времени привыкнуть к идее, которую сами уже успели обдумать. Трудная работа пойдёт легче, если вы сразу приступите к той части, которая вызывает больше вопросов. Первый результат покажет, где понадобятся дополнительные усилия. В денежных делах возможна спешка, особенно когда кажется, что хороший вариант вот-вот исчезнет. Если покупка дорогая, стоит проверить, действительно ли предложение действует только сегодня. Подсказка дня: Не отказывайтесь от первой попытки только потому, что пока не знаете всех подробностей.

🟣 ♉ Телец Тельцам захочется провести часть пятницы наедине с собой. Такое настроение особенно заметно после долгого общения, когда даже приятные люди начинают утомлять. Встреча вдвоём, где можно говорить свободно и не поддерживать общий разговор, окажется удачнее большой компании. Тем, кто пока один, может напомнить о себе давняя симпатия. Спокойная обстановка пойдёт на пользу и работе. Вы сумеете разобраться в подробностях, на которые прежде не хватало внимания, или заметите упущение до того, как оно создаст трудности. Завершённое дело принесёт облегчение. Если к концу дня захочется остаться дома, любимое занятие поможет отдохнуть и вернёт хорошее настроение. Подсказка дня: Выбирайте общество человека, рядом с которым вам легко помолчать.

🟣 ♊ Близнецы Общая задумка увлечёт Близнецов и поможет познакомиться с интересными людьми. Удачный день для обсуждения мероприятий, поездок и занятий, в которых хочется участвовать вместе. Вы быстро поймёте, кто готов перейти от разговора к делу. Если появится возможность присоединиться к уже начатому, долго осваиваться не придётся. Старые друзья тоже могут предложить что-то приятное. Главное, чтобы несколько приглашений не превратились в необходимость торопиться с одной встречи на другую. В любви дружеская лёгкость окажется особенно привлекательной. Человек, с которым вы раньше просто хорошо ладили, может вызвать совсем другой интерес. Позвольте знакомству развиваться без поспешных выводов. Подсказка дня: Оставьте свободное время после встречи, которую ждёте с особым удовольствием.

🟣 ♋ Рак Ракам может достаться заслуженное признание за работу, в которой они проявили терпение. То, что раньше считалось само собой разумеющимся, наконец заметят и оценят. Пятница благоприятна для разговора о дальнейших возможностях. Вы сумеете спокойно объяснить, чем хотели бы заниматься и какую ответственность готовы взять. В семье стоит поделиться хорошей новостью, даже если вам самим она пока кажется незначительной. Близкие могут порадоваться сильнее, чем вы ожидаете. Вечером возможна усталость после насыщенного дня. Дома вы сможете расслабиться, особенно если часть забот возьмёт на себя кто-то из близких. Подсказка дня: Примите похвалу без попытки сразу перечислить всё, что можно было сделать лучше.

🟣 ♌ Лев Львам захочется перемен, и даже небольшое отступление от привычного распорядка заметно улучшит настроение. Особенно хорошо будет вместе с человеком, который легко принимает ваши предложения. Близкий человек может поддержать идею, которую вы прежде считали слишком необычной для него. Свободных Львов привлечёт умение увлечённо рассказывать о своём деле. День благоприятен для получения новых знаний и коротких поездок. Вы будете легче замечать то, что пригодится в ближайшем будущем, и охотнее пробовать незнакомое. При этом обучение потребует терпения. С первым затруднением вы быстро справитесь, если рядом окажется человек, которому можно задать вопрос. Он, возможно, и сам когда-то сталкивался с похожей трудностью. Подсказка дня: Выберите занятие, о котором вам захочется рассказать после выходных.

🟣 ♍ Дева Общие деньги потребуют внимания Дев, особенно если в семье обсуждается заметная покупка или изменение привычных расходов. В пятницу будет легче увидеть, какие желания совпадают и где представления различаются. Разговор пройдёт лучше, если каждый сможет объяснить, почему именно эта трата кажется ему нужной. В делах пригодится способность быстро заметить ошибку и исправить её до того, как она повлияет на результат. После этого вы почувствуете себя увереннее и охотнее отвлечётесь на личное. Вечер располагает к близости и откровенности. При взаимном доверии можно заговорить и о том, что до сих пор казалось слишком деликатным. Подсказка дня: В денежном разговоре оставьте каждому возможность назвать собственное желание.

🟣 ♎ Весы Для Весов важнейшими окажутся отношения с человеком, от которого они ждут взаимности. Он может проявить инициативу, предложить встречу или заговорить о том, что давно занимает обоих. Если первая реакция будет слишком резкой, дайте себе минуту разобраться, что именно вы услышали. Прямота сегодня легко принимается за требовательность. Совместная работа пойдёт удачнее одиночной, особенно там, где нужно быстро обсудить несколько вариантов. Вы заметите сильную сторону чужого предложения и сумеете сделать его удобнее для обоих. К вечеру захочется больше личного внимания. Самым приятным окажется время, когда можно перестать что-то решать и просто побыть рядом. Подсказка дня: Ответьте на предложение партнёра так же ясно, как хотели бы услышать от него.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионы почувствуют, что способны справиться с накопившимися делами быстрее обычного. Особенно хорошо пойдёт работа, где результат виден сразу. Вы сможете завершить то, что отвлекало всю неделю, и с удовольствием переключиться на ближайшие выходные. Важно вовремя заметить усталость, если азарт подтолкнёт добавить ещё несколько задач. В повседневном общении вас порадует чья-то готовность помочь без долгих объяснений. Это может стать поводом отнестись к человеку теплее. Для романтической встречи лучше подойдёт вторая половина дня, когда будет меньше спешки. Хороший вечер получится и дома, если оба действительно соскучились по возможности побыть вдвоём. Подсказка дня: Закончите обязательное до того, как браться за дополнительные дела.

🟣 ♐ Стрелец Пятница обещает Стрельцам вдохновение и удачу в личной жизни. Вам будет легко понравиться, рассмешить собеседника, придумать занятие, к которому захочется присоединиться. Если чувства взаимны, вам обоим захочется договориться о новой встрече на выходных. В давней паре появится возможность вспомнить, как хорошо вам бывает вместе вне привычных забот. Творческая работа тоже принесёт удовольствие. Идеи будут возникать быстрее, чем вы успеете их осуществить, поэтому стоит выбрать ту, которая увлекает сильнее всего. Увлечённость сделает вас щедрее, но дорогой подарок сегодня необязателен. Гораздо важнее, чтобы в нём чувствовалось внимание к желаниям человека. Подсказка дня: Найдите время для занятия, в котором вы можете позволить себе немного азарта.

🟣 ♑ Козерог Козерогам захочется изменить что-то в домашней жизни. Возможно, станет понятно, почему привычный порядок перестал устраивать, или появится идея, которую поддержат родные. Хороший день для решения жилищных вопросов и небольших перемен, давно ожидавших подходящего момента. Если предстоят расходы, лучше выбрать самое необходимое для начала. Рабочие дела потребуют собранности, но вряд ли займут все мысли. Вам будет легче закончить начатое, когда впереди есть приятный личный план. Вечером многое зависит от готовности прислушаться к близким. Они могут предложить более простой способ осуществить то, что вы уже представляли сложным и долгим. Подсказка дня: Начните с перемены, которой смогут порадоваться все, кто живёт рядом.

🟣 ♒ Водолей Водолеев ждёт насыщенное общение. Новости, встречи и новые темы будут быстро сменять друг друга, и скучать вам едва ли придётся. День подходит для знакомства, коротких поездок и обсуждения вопросов, где важна быстрая реакция. Полезная мысль может возникнуть в разговоре, от которого вы не ждали ничего особенного. В работе понадобится умение сосредоточиться, особенно если дело требует точности. Найдите для него время до того, как примете приглашение, способное приятно изменить планы. В дружеской компании вас ждут яркие впечатления. Романтический интерес тоже возможен, но желание произвести впечатление порой заставит сказать больше, чем вы собирались. Подсказка дня: Уточните подробности новости, прежде чем рассказывать о ней дальше.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам будет легче выбрать вещь, которую они давно собирались купить. Вы поймёте, чем готовы пользоваться каждый день и какие дополнительные удобства вам действительно нужны. День подходит для обдуманных приобретений. Однако красивое оформление или выгодное, судя по рекламе, предложение может заставить потратить больше намеченного. В повседневных делах вы тоже почувствуете себя увереннее. Вы охотнее обсудите оплату своей работы или попросите объяснить условия, которые раньше оставляли без внимания. В отношениях порадует простой знак заботы. Для встречи лучше подойдёт привычное место, где можно свободно поговорить, поделиться хорошими новостями и без спешки провести время вместе. Подсказка дня: Сравните итоговую цену покупки с суммой, которую собирались потратить.