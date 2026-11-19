В пятницу, 20 ноября, захочется успеть побольше, особенно если впереди свободные выходные. День даст возможность продвинуться в делах и решить то, что долго оставалось без ответа. Трудность возникнет там, где вслед за первым успехом вы начнёте добавлять к плану всё новые задачи. В общении полезно быть решительнее, а вот с расходами стоит сохранить чувство меры. Для приятной встречи необязательны сложные приготовления. Если рядом есть человек, которого вы рады видеть, хороший вечер вполне может сложиться без заранее придуманной программы. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овны сегодня могут поторопиться с выводами о предложении, которое выглядит очень знакомо. Внимательно прочитайте условия, особенно если речь идёт о покупке или записи на удобное время. Незамеченная деталь способна повлиять на ваш выбор. К счастью, разобраться удастся ещё до того, как потребуется дать окончательный ответ. После полудня дела пойдут быстрее. Вы легко справитесь с тем, что требует решительности, и успеете закончить важное до вечера. В любви порадует готовность человека открыто проявить симпатию. Если вы чувствуете то же самое, откликнитесь, даже когда от неожиданности трудно подобрать слова.

🟣 ♉ Телец Тельцам захочется провести пятничный вечер насыщенно, и приглашений может оказаться больше, чем свободных часов. Выберите встречу, ради которой приятно отказаться от остальных. Если пытаться побывать везде, придётся уехать как раз тогда, когда разговор станет по-настоящему интересным. Дневные дела будут продвигаться достаточно ровно. Крупных перемен лучше не затевать, особенно если они потребуют участия сразу нескольких человек. Зато можно закончить то, где результат зависит только от вас. В денежных вопросах порадует возможность обойтись меньшей суммой, чем вы первоначально рассчитывали.

🟣 ♊ Близнецы Близнецы могут увидеть перспективу в идее, которую окружающие пока считают несерьёзной. Попробуйте объяснить, кому она пригодится и что изменит. Если собеседники начнут задавать практические вопросы, у замысла появится шанс на продолжение. Вы легко подберёте нужные слова, пока сами понимаете, чего хотите добиться. В личной жизни день располагает к откровенности. Вам может надоесть обсуждать только привычные темы, и серьёзный вопрос окажется очень кстати. Вечер благоприятен для встречи с человеком, чьи взгляды вас увлекают. Разговор не обязательно будет простым, зато скучать вам едва ли придётся.

🟣 ♋ Рак Раки сегодня способны потратить больше обычного ради приятных выходных. Само желание вполне понятно, однако окончательную сумму стоит оценить целиком. Если ради одного вечера придётся надолго ограничить себя в другом, найдётся вариант, который подарит удовольствие при более умеренных расходах. В делах вас порадует поддержка человека, с которым прежде не удавалось сработаться. Сейчас станет проще распределить обязанности и закончить общее дело без взаимных претензий. Дома захочется больше внимания. Скажите об этом прямо, особенно если близкие привыкли считать, что вы отлично проводите время и наедине с собой.

🟣 ♌ Лев Львам будет приятно оказаться в центре внимания, но стараться удивить всех подряд сегодня утомительно. Вы произведёте лучшее впечатление там, где говорите о том, что хорошо знаете. Живой интерес к собеседнику поможет продолжить знакомство после первой удачной встречи. В работе возможен заметный сдвиг, особенно если раньше вы сомневались, кому предложить свою идею. Подходящий человек может оказаться ближе, чем предполагалось. Во второй половине дня стоит оставить время на личные планы. Вы легче получите удовольствие от встречи, если выберете её по собственному вкусу.

🟣 ♍ Дева Девам будет трудно признать результат достаточно хорошим, если какая-то деталь осталась несовершенной. Посмотрите на сделанное целиком. Главная задача, возможно, уже решена, и продолжение работы даст лишь небольшое улучшение ценой всего свободного вечера. Отложить последние поправки сейчас вполне разумно. В отношениях тоже полезно заметить общее настроение. Неудачно выбранные слова вряд ли перевесят участие, которое вам оказывают. Пятница подходит для встреч с теми, кто давно хотел увидеться. Вы быстро найдёте тему для разговора, даже если общих новостей за последнее время немного.

🟣 ♎ Весы У Весов появится хороший повод восстановить связь с человеком, с которым общение постепенно сошло на нет. Начать можно с интереса к его нынешним делам. Объяснять весь перерыв и выяснять, кто первым перестал писать, сегодня едва ли захочется. Разговор сам покажет, рады ли вы снова быть на связи. На работе пригодится умение видеть преимущества разных предложений. Вы сможете помочь там, где люди никак не выберут общее решение. Вечером возможна приятная неожиданность, особенно если оставить немного свободного времени. Планы, возникшие по ходу разговора, могут оказаться интереснее заранее намеченных.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам стоит дать ответ на вопрос, который они продолжают обдумывать по привычке. Возможно, своё решение вы уже знаете, а задержка связана только с нежеланием объясняться. Разговор пройдёт легче, чем кажется. Освободившись от неопределённости, вы охотнее займётесь тем, что действительно интересно. Вторая половина дня хороша для покупок, если у вас есть время сравнить несколько подходящих вариантов. В личных отношениях полезно проявить больше инициативы. Человек, который обычно предлагает встретиться первым, тоже может ждать приглашения. Сегодня ему особенно приятно будет понять, что встречи нужны вам обоим.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам могут предложить помощь как раз тогда, когда сил на завершение дела осталось немного. Соглашайтесь, если человеку понятно, что нужно сделать. Рядом с ним работа пойдёт быстрее, а у вас появится время на планы, которые в последние дни приходилось постоянно откладывать. В общении будет больше лёгкости. Вы сумеете рассмешить близких и сами охотно откликнетесь на приглашение. Вечер благоприятен для небольших поездок и новых впечатлений.

🟣 ♑ Козерог Козерогам захочется взять на себя организацию общего дела. У вас действительно найдётся немало хороших идей, однако их осуществление потребует участия других. Прежде чем обещать результат, выясните, кто готов помочь. При поддержке единомышленников получится то, на что в одиночку ушло бы слишком много сил. В денежных вопросах день располагает к трезвому расчёту. Вы быстрее заметите расходы, от которых можно отказаться без потери удовольствия. В отношениях пригодится мягкость. Близкому человеку может быть важнее обсудить впечатления, чем немедленно услышать способ решения всех затруднений.

🟣 ♒ Водолей Водолеев может увлечь неожиданное предложение встретиться или заняться чем-то интересным. Долгая подготовка не потребуется, а желание присоединиться возникнет сразу. Если вы свободны и предложение вам нравится, смело меняйте привычный план. Спонтанность сегодня обещает больше удовольствия, чем попытка всё предусмотреть. В делах при этом стоит завершить обещанное, особенно если кто-то ждёт вашего участия. Тогда ничто не помешает спокойно провести вечер. В любви возможен приятный поворот. Симпатия станет заметнее, когда вы перестанете тщательно подбирать каждую реплику и позволите себе общаться свободно.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы могут слишком долго вспоминать случайную фразу, которую собеседник сам уже забыл. Если смысл сказанного действительно вас задел, лучше коротко уточнить его. Скорее всего, разговор быстро станет спокойнее. Не стоит отдавать этому недоразумению всё внимание в день, когда есть немало приятных возможностей. Хорошо пойдут творческие занятия и дела, в которых нужен личный вкус. Ваш выбор может понравиться даже тем, кто обычно предпочитает совсем другое. Вечером захочется приятной компании. Вы будете особенно рады тем, с кем можно смеяться без опасения, что вас неправильно поймут.