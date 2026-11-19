Привычные планы могут измениться из-за внезапной новости, встречи или разговора. В прогнозе Джорджии Николс на эту пятницу много неожиданностей, поэтому готовность быстро сориентироваться пригодится даже тем, кто заранее расписал весь день.

Близнецам общение поможет по-новому взглянуть на свои цели, Водолеи найдут необычные решения, а Девам и Рыбам стоит внимательнее следить за финансовыми делами. В отношениях особенно важно услышать, что другой человек пытается до вас донести.

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Как звёзды оценивают ваш день

★★★★★: динамичный день.

★★★★: благоприятный день.

★★★: обычный день.

★★: день так себе.

★: трудный день.

🟣 ♈ Овен ★★★★

Желание добиться своего сегодня будет особенно сильным. Вы почувствуете прилив энергии и уверенность в том, что способны действовать самостоятельно. Интуиция тоже обострится: некоторые догадки могут показаться почти ясновидением.

День располагает к новым идеям и знакомствам, однако обстоятельства будут быстро меняться. Будьте готовы пересмотреть планы по ходу дела. При всей уверенности в себе внимательно относитесь к тому, что говорите и делаете.

🟣 ♉ Телец ★★★

Лёгкое беспокойство сегодня скорее взбудоражит вас, чем испортит настроение. Возможно, вас удивит новость, которую пока знают немногие, или выяснятся обстоятельства, прежде остававшиеся в тайне.

Деньги и личные вещи потребуют внимания: неожиданное событие может затронуть ваши сбережения или имущество. Следите за ценностями и берегите то, чем владеете, от потери, кражи или повреждений.

🟣 ♊ Близнецы ★★★★

День обещает быть интересным, что вам вполне подходит: скуку вы переносите с трудом. Друг или кто-то из вашего круга общения может удивить неожиданным поступком или предложением.

Разговор поможет посмотреть на будущие планы под другим углом. Возможно, появится новая цель или удастся найти другой подход к тому, что вы давно собирались сделать. Общение сегодня может оказаться весьма продуктивным.

🟣 ♋ Рак ★★★

Сегодня вы заметнее обычного, поэтому окружающие будут чаще обращать на вас внимание. Впечатление складывается благоприятное: в вас видят самостоятельного, сильного человека, на которого можно положиться.

При этом оставьте время для удовольствий. Встреча с друзьями, спортивное занятие или весёлое время с детьми вполне заслуживают места в ваших планах. Необязательно посвящать весь день делам только потому, что окружающие уверены в вашей надёжности.

🟣 ♌ Лев ★★★★

Планы, связанные с поездками, сегодня могут измениться. Не исключены и неожиданные новости о политике, религии или расовых вопросах, которые вызовут сильную реакцию.

Старайтесь обходить темы, способные быстро превратить разговор в эмоциональный спор. Если обсуждение касается семьи, внимательно прислушайтесь к тому, что говорят близкие. Сегодня полезно дать им возможность высказаться.

🟣 ♍ Дева ★★★

Держите под контролем банковские операции и всё, что касается общего имущества, налогов и долгов. Необычные обстоятельства могут повлиять на ваши деньги или обязательства, поэтому финансовые вопросы лучше не оставлять без внимания.

Возможны и приятные сюрпризы: неожиданный подарок или другое полезное приобретение. Впрочем, день может напомнить и о необходимости что-то оплатить или рассчитаться по прежним обязательствам.

🟣 ♎ Весы ★★★

Партнёр или близкий друг может сегодня вас удивить, открыто заявив о своих желаниях или требованиях. Возможно, вы сами почувствуете, что обязаны этому человеку больше, чем обычно.

Постарайтесь внимательно выслушать собеседника и разобраться в смысле сказанного. Не спешите готовить ответ, пока он ещё говорит: сейчас важно действительно понять, чего от вас ждут.

🟣 ♏ Скорпион ★★★

Привычный рабочий порядок может нарушиться из-за чьей-то эмоциональной реакции или решения наконец высказать всё напрямую. Не исключено, что именно вы почувствуете потребность назвать вещи своими именами.

В разговоре сохраняйте уважение к людям, особенно к коллегам старшего возраста. Кому-то из них может понадобиться ваше внимание. Прямота будет полезнее, если собеседнику не придётся защищаться от вашего тона.

🟣 ♐ Стрелец ★★★★

Родителям сегодня стоит внимательнее присматривать за детьми: небольшая неосторожность может привести к неприятности. Возможно, забота о них потребует больше участия и ответственности, чем обычно.

В остальном день обещает быть бодрым и энергичным. Может неожиданно появиться возможность встретиться с приятными людьми, выбраться на мероприятие или заняться спортом. Оставьте в расписании немного свободного времени для таких предложений.

🟣 ♑ Козерог ★★★

Домашние планы могут измениться из-за мелкой поломки, неполадок с бытовым прибором или неожиданного гостя. Вероятен и разговор со старшим родственником, которому захочется что-то с вами обсудить.

Общение с молодыми людьми тоже может сложиться приятно. Проявите инициативу, свяжитесь с тем, кого хотите увидеть, и проведите время вместе. Сегодня у вас достаточно поводов не замыкаться в домашних заботах.

🟣 ♒ Водолей ★★★★

Умственная энергия сегодня на подъёме, поэтому необычные идеи и находчивые решения будут появляться легко. При этом повседневные планы могут внезапно измениться, и вам придётся быстро перестраиваться.

Среди всех этих мыслей и событий сохраняйте внимание к тому, что происходит вокруг. Осторожность в движениях и осмотрительность в словах помогут избежать мелких неприятностей. Разговоры с руководителями и другими авторитетными людьми должны пройти удачно.

🟣 ♓ Рыбы ★★★

Вы можете заметить новый способ заработка или понять, как увеличить уже имеющийся доход. Однако неожиданности способны затронуть и ваши деньги, и личные вещи, поэтому финансовым делам сегодня потребуется внимание.

Позаботьтесь о сохранности имущества, чтобы избежать потери, кражи или повреждений. Заодно может прийти удачная мысль о том, как починить или улучшить вещь, которая у вас уже есть.

Если вы родились 20 ноября

Вы деятельны, открыты новым идеям, проницательны и умеете влиять на окружающих. Для вас важно, чтобы выбранные цели соответствовали вашему представлению о себе.

Год впереди обещает волнующие перемены и больше личной свободы. Сохраняйте гибкость и расставайтесь с тем, что мешает вашему развитию. Присматривайтесь к новым возможностям и будьте готовы действовать быстро. Путешествия и расширение кругозора тоже могут стать заметной частью этого периода.